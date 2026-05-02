El Derby de Kentucky 2026 llega envuelto en el aroma de la tradición, los mint juleps y el murmullo de más de 100 mil aficionados que colmarán Churchill Downs. Este sábado 2 de mayo, desde las 16:57 horas de la CDMX (6:57 p.m. ET / 3:57 p.m. PT) , 20 potros de tres años buscarán inscribir su nombre en la historia de una carrera que ha visto surgir a leyendas del turf mundial. Renegade, con Irad Ortiz Jr., aparece como la gran estrella de la generación, pero la pista de Louisville suele ser implacable con los favoritos que se confían.

¿Quién ganó la carrera del derbi de Kentucky 2026?

La carrera aún no se disputa al momento de redactar este contenido; la siguiente tabla está preparada para ser actualizada con el resultado oficial una vez que se conozca el orden de llegada.

CABALLO (CORCEL) JINETE (JOCKEY) POSICIÓN FINAL — — — — — — — — — — — — — — —

Antesala del Derby de Kentucky 2026

La lista de aspirantes se completa con nombres como Albus, Intrepido, The Puma, Chief Wallabee y varios más que llegan con credenciales sólidas desde la ruta clasificatoria. Cada uno trae su propia historia: propietarios que han invertido durante años, entrenadores que han afinado cada detalle en los “works” matutinos y jinetes que sueñan con levantar la manta de rosas y entrar al selecto club de ganadores del Derby. La presión es máxima; la recompensa, eterna.

Fuera de la pista, el ambiente también cuenta su propia crónica: tribunas llenas de colores, sombreros extravagantes, trajes elegantes y una mezcla de aficionados de todas partes del mundo. Desde Estados Unidos hasta México y el resto de Latinoamérica, el Derby de Kentucky se vive como una gran fiesta deportiva, con millones de personas siguiendo cada parcial a través de la televisión o el streaming.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmiten el Derby de Kentucky 2026?

La carrera principal del Derby de Kentucky 2026 está programada para este sábado 2 de mayo, a las 6:57 p.m. ET (4:57 p.m. tiempo de la Ciudad de México). En Estados Unidos, la transmisión será por NBC con streaming en Peacock TV; en México y en el resto de Latinoamérica, la señal estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium, con relatos y análisis en español.

Puedes ajustar los husos según tu línea editorial; aquí te dejo la tabla con todos los países de Latinoamérica en formato listo para publicar.

PAÍSES HORARIO DE LARGADA CANALES TV / STREAMING Estados Unidos 6:57 p.m. ET / 3:57 p.m. PT NBC, Peacock TV México 4:57 p.m. (CDMX) ESPN, Disney Plus Premium Argentina 7:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Bolivia 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Brasil 7:57 p.m. (Brasilia) ESPN, Disney Plus Premium Chile 7:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Colombia 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Costa Rica 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Cuba 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Ecuador 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium El Salvador 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Guatemala 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Honduras 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Nicaragua 4:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Panamá 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Paraguay 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Perú 5:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Puerto Rico 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium República Dominicana 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Uruguay 7:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium Venezuela 6:57 p.m. ESPN, Disney Plus Premium

Este es el orden de salida que tendrán los caballos en el derby de Kentucky 2026

El sorteo de puestos es clave para entender cómo puede desarrollarse la carrera, especialmente en un campo de 20 participantes donde los cajones interiores o muy abiertos condicionan la estrategia. Este es el orden de salida previsto para el Derby de Kentucky 2026:

PUESTO CABALLO JINETE 1 Renegade Irad Ortiz Jr. 2 Albus Manny Franco 3 Intrepido Héctor Barrios 4 Litmus Test Martin Garcia 5 Right to Party Chris Elliott 6 Commandment Luis Saez 7 Danon Bourbon Atsuya Nishimura 8 So Happy Mike Smith 9 The Puma Javier Castellano 10 Wonder Dean Ryusei Sakai 11 Incredibolt Jamie Torres 12 Chief Wallabee Junior Alvarado 13 Silent Tactic — 14 Potente Juan Hernandez 15 Emerging Market Flavien Prat 16 Pavlovian Edwin Maldonado 17 Six Speed Brian Hernandez Jr. 18 Further Ado John Velazquez 19 Golden Tempo Jose Ortiz 20 Fulleffort —

¿Cuántos son los caballos que participarán en el Derby de Kentucky 2026?

En total, serán 20 los caballos programados para disputar el Derby de Kentucky 2026, el máximo permitido en la prueba cumbre de Churchill Downs. Todos han clasificado a través del sistema de puntos en la ruta al Derby, lo que garantiza un campo de altísimo nivel competitivo.

Lista completa de caballos y jinetes:

Renegade – Irad Ortiz Jr. Albus – Manny Franco Intrepido – Héctor Barrios Litmus Test – Martin Garcia Right to Party – Chris Elliott Commandment – Luis Saez Danon Bourbon – Atsuya Nishimura So Happy – Mike Smith The Puma – Javier Castellano Wonder Dean – Ryusei Sakai Incredibolt – Jamie Torres Chief Wallabee – Junior Alvarado Silent Tactic – (inscrito, sujeto a decisión final) Potente – Juan Hernandez Emerging Market – Flavien Prat Pavlovian – Edwin Maldonado Six Speed – Brian Hernandez Jr. Further Ado – John Velazquez Golden Tempo – Jose Ortiz Fulleffort – (inscrito, sujeto a decisión final)

¿Quién es el favorito para ganar el Derby de Kentucky?

Para las apuestas, el nombre que sobresale es Renegade, que llega con la combinación ideal de forma, clase y un jinete de élite como Irad Ortiz Jr. Su campaña previa lo ubica como el caballo a batir, pero en un Derby con 20 participantes nada está garantizado.

Orden de favoritismo (del mayor al menor):

Renegade – Gran favorito por rendimiento y jerarquía. So Happy – Rematador peligroso si el paso es fuerte. The Puma – Muy versátil, capaz de colocarse bien desde el cajón 9. Chief Wallabee – Caballo duro y constante, ideal para estar siempre en la pelea. Further Ado – Regular en la distancia, siempre cerca del dinero. Commandment – Perfil ofensivo, clave en el desarrollo del tren de carrera. Emerging Market – Puntero que puede alargar la punta si fracciona cómodo. Albus – En ascenso, puede sorprender en la recta final. Intrepido – Potro progresivo, candidato a completar trífectas y súper. Resto del lote – Outsiders que dependen de un desarrollo favorable o errores de los favoritos.