¿Quién ganó la carrera del GP de Barcelona de MotoGP 2025? Esa es la pregunta que más de uno se hará al término de la décimo quinta jornada del Campeonato Mundial de Motociclismo. Marc Márquez llega al también conocido como Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el Circuito de Barcelona-Cataluña en medio de una racha dominante que lo ha llevado a una impresionante ventaja de 175 puntos sobre su hermano Álex Márquez, quien ocupa el segundo lugar en el campeonato. Con solo nueve carreras restantes en la temporada, el líder de la clasificación podría incluso asegurar el título en la próxima carrera en San Marino si logra sumar 47 puntos.

La carrera de 2024 en Cataluña fue un reflejo de la imprevisibilidad del circuito. Márquez, que partió desde la 14ª posición, logró un podio al finalizar en tercer lugar, mientras que Jorge Martín, que inició en la séptima, tomó el liderato en la vuelta 4. El ganador de esa edición fue el piloto de Ducati Francesco Bagnaia, quien logró superar a Martín a cinco vueltas del final para llevarse la victoria. Este año, se espera un Gran Premio igual de emocionante y lleno de acción.

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP se celebrará este fin de semana, del 5 al 7 de septiembre de 2025. Los aficionados podrán disfrutar de la carrera Sprint, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 9:00 am ET / 6:00 am PT y constará de 12 vueltas. La carrera principal está programada para el domingo 7 de septiembre a la 8:00 am / 5:00 am y tendrá una duración de 24 vueltas, un evento que promete ser una celebración del motociclismo en casa de Márquez.

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia en cuerpo a cuerpo contra Marc Márquez, un carrerón de ambos. | Crédito: motogp.com

Datos clave del Circuito de Barcelona-Cataluña y estadísticas históricas

El Circuit de Barcelona-Cataluña, ubicado en Montmeló, se ha consolidado como uno de los circuitos de automovilismo más icónicos y desafiantes del mundo. Construido en 1991, ha sido sede de numerosas carreras de Fórmula 1 y MotoGP, atrayendo a millones de aficionados. Su diseño, que combina largas rectas con curvas rápidas y cambios de elevación, lo convierte en una prueba de habilidad tanto para los pilotos como para los ingenieros de los equipos.

El circuito de Barcelona-Catalunya tiene una longitud de 4.655 km y cuenta con 16 curvas, además de dos rectas, de las cuales la principal se extiende por más de un kilómetro. Esta característica permite a los pilotos alcanzar altas velocidades y exige un balance perfecto en la configuración de los coches. La versatilidad de la pista permite hasta cinco configuraciones diferentes, lo que la hace apta para distintos tipos de competiciones.

Una de las grandes novedades de esta temporada es que, por primera vez, las carreras de MotoGP y F1 se disputarán en el mismo trazado unificado. Este cambio busca ofrecer una experiencia consistente para los pilotos y una emoción renovada para los espectadores. La unificación del circuito no solo es un hito, sino también una muestra de la constante evolución del automovilismo en una de sus sedes más emblemáticas.

¿Quién ganó el GP de Barcelona de MotoGP 2025?

El ganador del Gran Premio de Barcelona de MotoGP 2025 se definirá al final de las 24 vueltas que se correrán en el icónico Circuito de Barcelona-Cataluña.

Podio final del GP de Barcelona de MotoGP 2025

Este fue el resultado del podio del MotoGP Gran Premio de Catalunya 2025 en el Circuito de Montmeló:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

¿A qué hora empieza el GP de Barcelona de MotoGP 2025?

La transmisión del Gran Premio de Barcelona de MotoGP 2025 empezará el fin de semana del viernes 6 al domingo 7 de septiembre en los siguientes horarios de lo que será la décimo quinta jornada del Campeonato Mundial de Motociclismo.

SESIÓN FECHA HORA LOCAL HORA ET / PT Práctica Libre 1 Viernes, 5 de septiembre de 2025 10:45 am – 11:30 am 4:45 am - 5:30 am / 1:45 am - 2:30 am Práctica Libre 2 Viernes, 5 de septiembre de 2025 3:00 pm – 4:00 pm 6:00 am - 7:00 am / 3:00 am - 4:00 am Práctica Libre 3 Sábado, 6 de septiembre de 2025 10:10 am – 10:40 am 4:10 am - 4:40 am / 1:10 am - 1:40 am Clasificación 1 Sábado, 6 de septiembre de 2025 10:50 am – 11:05 am 4:50 am - 5:05 am / 1:50 am - 2:05 am Clasificación 2 Sábado, 6 de septiembre de 2025 11:15 am – 11:30 am 11:15 am - 11:30 am / 8:15 am - 8:30 am Carrera Sprint (12 vueltas) Sábado, 6 de septiembre de 2025 3:00 pm 9:00 am / 6:00 am Carrera Domingo, 7 de septiembre de 2025 2:00 pm 8:00 am / 5:00 am

La MotoGP es más apasionante que la Fórmula 1, donde solo se gana con el mejor auto y el piloto pasa a segundo lugar. | Crédito: motogp.com

¿Dónde y cómo puedo ver el GP de Barcelona de MotoGP 2025 en España?

En España, el Gran Premio de Cataluña de MotoGP 2025 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, en sus canales DAZN 1 y DAZN 1 Bar. También está disponible mediante suscripción en la plataforma MAX. Adicionalmente, el canal autonómico catalán Esport 3 transmitirá las prácticas libres el viernes, y TV3 emitirá las carreras de sábado y domingo en directo para el público de Cataluña.

¿Dónde puedo ver el GP de Barcelona de MotoGP 2025 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión en vivo del MotoGP está a cargo de Fox Sports. Los aficionados pueden ver las carreras en los canales FS1 y FS2. Si no cuentas con televisión por cable, puedes acceder a estos canales a través de servicios de streaming de televisión en vivo como Sling TV, DirecTV Stream o Fubo. Estos paquetes ofrecen diferentes opciones de precio para que elijas la que mejor se adapte a ti.

¿Dónde puedo ver el GP de Barcelona de MotoGP 2025 en Latinoamérica?

Para el público de Latinoamérica, el Gran Premio de Cataluña de MotoGP se podrá disfrutar a través de la plataforma de suscripción Disney Plus. Esta plataforma cubrirá todas las incidencias del fin de semana, desde las prácticas libres hasta la emocionante carrera principal. Es una opción conveniente para seguir toda la acción en la región.

¿Qué es MotoGP VideoPass y qué beneficios ofrece?

MotoGP VideoPass es un servicio de suscripción premium para los verdaderos aficionados al motociclismo. Con este pase, tendrás acceso a todas las sesiones en vivo, desde los entrenamientos hasta los grandes premios y las carreras al Sprint. El servicio también ofrece contenido exclusivo detrás de cámaras, programas especiales y documentales, todo sin anuncios y con comentarios en directo. VideoPass te permite personalizar tu experiencia y no perderte ningún detalle de la adrenalina y las batallas del campeonato.