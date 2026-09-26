Tras el debut del nuevo circuito de Madrid, la Fórmula 1 se traslada hacia el este para disputar la decimoquinta fecha de la temporada: el Gran Premio de Azerbaiyán 2026. Esta carrera promete mantener al límite a la afición en Estados Unidos y Latinoamérica con un trazado callejero completamente distinto a lo visto en España. El circuito urbano de Bakú, a orillas del mar Caspio, aleja a los pilotos de las comodidades de las pistas permanentes. La rápida transición entre escenarios exigirá a las escuderías una adaptación técnica impecable para no perder el ritmo en el campeonato mundial.

El trazado de 6.003 kilómetros obliga a los ingenieros a encontrar un compromiso aerodinámico perfecto entre agarre y velocidad tope. El primer sector intercala aceleraciones a fondo con frenadas bruscas en curvas de 90 grados, mientras que el segundo tramo serpentea estrechamente por el histórico casco antiguo de la ciudad. Para cerrar la vuelta, los monoplazas enfrentan una recta de más de dos kilómetros sobre la avenida Neftchilar, donde se alcanzan velocidades máximas. Además, el asfalto abierto al tráfico diario presenta bajos niveles de adherencia, elevando el riesgo de desgaste y graining prematuro en los neumáticos.

En el ámbito deportivo, Kimi Antonelli llega a Bakú como líder absoluto del Mundial de Pilotos con 292 puntos, superando por 81 unidades a su compañero en Mercedes, George Russell. La lucha por el tercer puesto mantiene a Lewis Hamilton de Ferrari con 191 puntos, acechado muy de cerca por el McLaren de Lando Norris. En la tabla del Campeonato de Constructores se refleja el dominio contundente de Mercedes con 503 puntos, dejando a Ferrari en la segunda plaza con 358 y a McLaren en la tercera con 306. Red Bull Racing, relegado al cuarto puesto general, buscará recuperar terreno en las impredecibles calles azerbaiyanas.

La carrera del GP de Azerbaiyán 2026 se realizará en el Circuito callejero de Bakú. (Foto: ANDREA DIODATO / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / ANDREA DIODATO

Podio final del GP de Azerbaiyán 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 en el circuito callejero de Bakú:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del circuito callejero de Bakú y estadísticas históricas

El circuito callejero de Bakú se ha convertido en uno de los escenarios más impredecibles y espectaculares de la Fórmula 1 moderna. Ubicado en el corazón de la capital de Azerbaiyán, el trazado debutó en el calendario en 2016 como sede del Gran Premio de Europa y, desde 2017, alberga el Gran Premio de Azerbaiyán. En apenas una década, el circuito ha construido una reputación basada en carreras caóticas, adelantamientos de alto riesgo y finales inesperados. Su combinación de largas rectas y sectores urbanos extremadamente estrechos lo distingue de cualquier otro escenario del campeonato.

Diseñado por Hermann Tilke, el trazado de Bakú desafía constantemente a pilotos e ingenieros por la necesidad de encontrar un equilibrio perfecto entre velocidad punta y carga aerodinámica. La pista destaca por su recta principal de 2.2 kilómetros, considerada una de las más largas de toda la Fórmula 1, donde los monoplazas alcanzan velocidades máximas superiores a los 350 km/h. Sin embargo, esa ventaja contrasta con las exigentes curvas que rodean el casco histórico de la ciudad, especialmente en la famosa sección de Old Town, donde la pista llega a estrecharse hasta apenas 7.6 metros de ancho.

Con la llegada de las regulaciones técnicas más recientes, Bakú mantiene dos importantes zonas designadas para el uso del Straight Mode, configuración aerodinámica que reduce la resistencia al avance y favorece la aceleración en recta. Una de ellas se encuentra entre las curvas 2 y 3, mientras que la segunda se extiende desde la salida de la curva 19 hasta la frenada de la curva 1. Además, el circuito cuenta con una zona estratégica para el Overtake Mode, ubicada tras la curva 16 y activada antes de la curva 17, un factor que puede resultar decisivo en las luchas por posición durante la carrera.

La historia reciente del Gran Premio de Azerbaiyán también ha dejado estadísticas destacadas. Charles Leclerc es el único piloto que ha conseguido más de una pole position en Bakú, acumulando cuatro clasificaciones en el primer puesto. Por su parte, Red Bull Racing es la escudería más exitosa en este trazado con cinco victorias, repartidas entre Daniel Ricciardo, Max Verstappen y Sergio Pérez. El circuito también ha sido escenario de momentos memorables, como el incidente entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel detrás del Safety Car en 2017, una de las imágenes más recordadas de la era moderna de la Fórmula 1.

Otro dato que refleja el carácter impredecible de Bakú es su historial de interrupciones y accidentes. La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 estableció un récord con seis banderas rojas, confirmando la dificultad que supone completar una vuelta perfecta en un circuito donde los márgenes de error son mínimos. Entre muros cercanos, largas rectas y constantes oportunidades de adelantamiento, el trazado callejero de Bakú sigue siendo uno de los escenarios más exigentes, rápidos y emocionantes del calendario mundial de Fórmula 1.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2017 (2016 como el Gran Premio de Europa) Longitud de la Pista 6.003km Récord de Vuelta 1m 43.009s, Charles Leclerc, Ferrari, 2019 Más Victorias (Piloto) Charles Leclerc (4) Más Poles (Piloto) Sergio Pérez y Max Verstappen (2) Probabilidad Coche de Seguridad 67%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 50%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 19,27 segundos (incluidos 2,5 s de inmovilidad)

*De las seis carreras previas en Azerbaiyán

¿A qué hora empieza el GP de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 empezará el sábado 26 de septiembre a partir de las 05:00 horas (Centro de México), 06:00 horas (Perú y Colombia), 08:00 horas (Argentina) y 13:00 horas (España), en lo que será la décimo quinta jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Sigue la transmisión oficial de ESPN y Disney Plus para seguir la carrera del a F1 GP de España EN VIVO y EN DIRECTO desde Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y otros países de Latinoamérica el domingo 13 de septiembre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag). / Jairo Rúa

Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de España 2026, décimocuarta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Posición Piloto Escudería 1 -- -- 2 -- -- 3 -- -- 4 -- -- 5 -- -- 6 -- -- 7 -- -- 8 -- -- 9 -- -- 10 -- -- 11 -- -- 12 -- -- 13 -- -- 14 -- -- 15 -- -- 16 -- -- 17 -- -- 18 -- -- 19 -- -- 20 -- -- 21 -- -- 22 -- --

La carrera del GP de Azerbaiyán 2026 se realizará en el Circuito callejero de Bakú. (Foto: ANDREA DIODATO / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP) / ANDREA DIODATO

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Baréin, la ronda 16 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 02 al 04 de octubre en el Circuito Internacional de Sepang.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 292 puntos George Russell (Mercedes) - 211 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 191 pts Lando Norris (McLaren) - 186 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 167 pts Max Verstappen (Red Bull) - 145 pts Oscar Piastri (McLaren) - 120 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 71 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 59 pts Pierre Gasly (Alpine) - 41 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 31 pts Franco Colapinto (Alpine) - 27 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 7 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Esteban Ocon (Haas) - 3 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 3 pts Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 503 puntos Ferrari - 358 pts McLaren - 306 pts Red Bull - 230 pts Racing Bulls - 77 pts Alpine - 68 pts Haas - 21 pts Audi - 17 Williams - 11 pts Aston Martin - 3 pts Cadillac - 0 pts