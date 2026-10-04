La Fórmula 1 protagoniza un hecho inédito este fin de semana al trasladar el Gran Premio de Baréin 2026 al Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. Tras su aplazamiento en abril pasado, un acuerdo estratégico entre las autoridades de ambos países permitió reubicar esta decimosexta ronda del Campeonato Mundial de la categoría ‘reina’ del automovilismo. Para garantizar el estándar operativo del evento, más de 560 comisarios y oficiales bahreiníes viajaron al continente asiático para supervisar la actividad en pista junto al personal local.

El trazado de Sepang, ausente en el Gran Circo desde 2017, plantea un exigente desafío técnico a lo largo de sus 5.543 kilómetros. Su configuración combina dos rectas kilométricas ideales para los rebases, conectadas por un sector medio de curvas rápidas y frenadas violentas. Ante la naturaleza extremadamente abrasiva del asfalto malayo, Pirelli ha designado los compuestos C2, C3 y C4 de su gama media para soportar el castigo aerodinámico de los monoplazas.

El factor ambiental representará la prueba de fuego definitiva para el rendimiento físico de la parrilla. Históricamente, el intenso calor y la sofocante humedad han convertido a Sepang en una de las carreras más desgastantes del automovilismo mundial. A este reto físico se le suma el alto riesgo de tormentas eléctricas vespertinas, una constante climatológica en la región que amenaza con desatar el caos estratégico durante las sesiones de clasificación y carrera.

En el ámbito deportivo, Kimi Antonelli lidera la clasificación con 302 puntos para Mercedes, aunque la reciente victoria de su compañero de equipo George Russell en Bakú redujo la brecha interna a 236 unidades. Lewis Hamilton (Ferrari) defiende el tercer lugar con 199 puntos frente a la presión de Lando Norris y Charles Leclerc. En el campeonato de constructores, Mercedes impone condiciones con 538 puntos sobre los 378 de Ferrari; detrás, McLaren siente el acecho de Red Bull Racing, mientras Racing Bulls se consolida quinto.

Conéctate a la señal de DAZN F1 para ver a los monoplazas de Fórmula Uno acelerando a fondo en la recta principal del Circuito Internacional de Sepang en la carrera del Gran Premio de Baréin 2026. | Crédito: F1 / Facebook / Composición Mag

Podio final del GP de Baréin 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Baréin 2026 en el Circuito Internacional de Sepang:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del Circuito Internacional de Sepang y estadísticas históricas

El regreso de la Fórmula 1 a Sepang marca uno de los acontecimientos más llamativos de la temporada 2026. El Circuito Internacional de Sepang vuelve al calendario por primera vez desde 2017, recuperando un escenario que durante casi dos décadas fue una referencia del automovilismo en Asia. Construido a finales de los años noventa y diseñado por el reconocido arquitecto de circuitos Hermann Tilke, el trazado malasio debutó en la Fórmula 1 en 1999 con una victoria de Eddie Irvine para Ferrari. Desde entonces, se consolidó como uno de los circuitos más exigentes y respetados por pilotos e ingenieros debido a su combinación de velocidad, frenadas técnicas y condiciones climáticas extremas.

Sepang es conocido por ofrecer un reto completo para los pilotos gracias a sus largas rectas, curvas de alta velocidad y constantes cambios de ritmo. Aunque algunos competidores de la actual parrilla ya corrieron allí antes de la salida del circuito del calendario, gran parte de los pilotos afrontará el trazado sin experiencia previa en carrera. Además de sus características técnicas, el calor intenso, la elevada humedad y las lluvias tropicales repentinas han sido históricamente factores decisivos en el resultado de los Grandes Premios disputados en Malasia.

Bajo la normativa vigente de Fórmula 1, Sepang contará con cuatro zonas de Straight Mode, más que la mayoría de los circuitos del campeonato. Estas se ubican en la recta principal, entre las curvas 3 y 4, entre las curvas 8 y 9 y entre las curvas 14 y 15. Por su parte, el punto de detección para el Overtake Mode se encuentra a la salida de la curva 15, mientras que la activación llega al inicio de la recta principal. Estas características convierten al trazado malasio en uno de los más favorables para adelantamientos y estrategias basadas en gestión energética.

La historia también ha dejado estadísticas destacadas en Sepang. Lewis Hamilton y Michael Schumacher comparten el récord de más pole positions en el circuito con cinco cada uno. Además, fue el primer trazado de Fórmula 1 diseñado completamente desde cero por Hermann Tilke, convirtiéndose en un modelo para numerosos circuitos modernos construidos posteriormente alrededor del mundo. Otro momento recordado ocurrió en 2012, cuando Fernando Alonso logró bajo la lluvia la última victoria de Ferrari en condiciones de pista mojada.

La edición de 2026 también añade un dato singular a los libros de historia. Será la 22ª edición del Gran Premio de Baréin, aunque por primera vez la carrera no se disputará en el Circuito Internacional de Baréin, en Sakhir. La reaparición de Sepang prolonga una tradición poco común en la Fórmula 1, donde algunos Grandes Premios han sido organizados temporalmente en países distintos a los que dan nombre al evento. Con su legado histórico, clima impredecible y diseño pensado para el espectáculo, el circuito malasio regresa como uno de los escenarios más atractivos del calendario.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1999 (como el Grand Premio de Malasia) Longitud de la Pista 5.543km Récord de Vuelta 1m 5.543s, Sebastian Vettel, Ferrari, 2017 Más Victorias (Piloto) Sebastian Vettel (4) Más Poles (Piloto) Lewis Hamilton y Michael Schumacher (5) Probabilidad Coche de Seguridad 20%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 20%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 23.7 segundos

*De los últimos cinco Grandes Premios en Sepang

¿A qué hora empieza el GP de Baréin 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Baréin 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 4 de octubre a partir de la 01:00 horas (Centro de México), 02:00 horas (Perú y Colombia), 04:00 horas (Argentina) y 09:00 horas (España), en lo que será la décimo sexta jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de Baréin 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Baréin 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Parrilla de salida del GP de Baréin 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Baréin 2026, décimosexta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Posición Piloto Escudería 1 -- -- 2 -- -- 3 -- -- 4 -- -- 5 -- -- 6 -- -- 7 -- -- 8 -- -- 9 -- -- 10 -- -- 11 -- -- 12 -- -- 13 -- -- 14 -- -- 15 -- -- 16 -- -- 17 -- -- 18 -- -- 19 -- -- 20 -- -- 21 -- -- 22 -- --

Sintoniza la señal de ESPN para no perderte ni un instante de la acción en el Circuito Internacional de Sepang por la carrera del Gran Premio de Baréin 2026 de la Fórmula Uno. | Crédito: F1 / Facebook / Composición Mag

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Singapur, la ronda 17 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 09 al 11 de octubre en el Circuito Urbano de Marina Bay.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 302 puntos George Russell (Mercedes) - 236 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 199 pts Lando Norris (McLaren) - 186 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 179 pts Max Verstappen (Red Bull) - 163 pts Oscar Piastri (McLaren) - 120 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 86 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 59 pts Pierre Gasly (Alpine) - 41 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 37 pts Franco Colapinto (Alpine) - 27 pts Oliver Bearman (Haas) - 20 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 7 pts Esteban Ocon (Haas) - 7 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 3 pts Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 538 puntos Ferrari - 378 pts McLaren - 306 pts Red Bull - 263 pts Racing Bulls - 83 pts Alpine - 68 pts Haas - 27 pts Audi - 17 Williams - 12 pts Aston Martin - 3 pts Cadillac - 0 pts