El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 aterriza en el esperado Gran Premio de España 2026, marcando el histórico regreso de la máxima categoría del automovilismo a Madrid después de 45 años. Durante este fin de semana, las escuderías se enfrentarán al trazado inédito del “MADRING” construido alrededor del centro de exposiciones IFEMA para disputar la decimocuarta ronda del calendario oficial. La inclusión de esta desafiante pista de 5.4 kilómetros y 22 curvas representa el primer estreno absoluto de una sede desde el debut del circuito de Las Vegas en 2023. Para la amplia audiencia hispana del ‘Gran Circo’ en Estados Unidos y el resto del mundo que sigue la transmisión, este evento genera una enorme expectativa debido a la carencia total de datos de telemetría previos. Los ingenieros asumen el reto sin precedentes de configurar sus monoplazas para un diseño híbrido que entrelaza vías públicas urbanas con secciones permanentes construidas específicamente para competir.

La configuración técnica del MADRING divide sus sectores de forma drástica para poner a prueba los límites aerodinámicos de la actual generación de vehículos en la parrilla. La parte sur presenta las características clásicas de un circuito callejero con secuencias cerradas y lentas, mientras que la zona norte ofrece curvas fluidas y cambios constantes de elevación. El mayor atractivo del trazado es la curva 12, bautizada como La Monumental, consolidada desde ya como el peralte más prolongado que se utiliza actualmente en el deporte motor. En esta sección específica, los pilotos experimentarán fuertes fuerzas G sostenidas durante aproximadamente cinco segundos, exigiendo al máximo el rendimiento general del chasis y la durabilidad de los neumáticos Pirelli. Debido a estas extremas cargas laterales, el circuito madrileño se clasifica rápidamente entre los cinco más duros de la temporada, con niveles de exigencia comparables a Silverstone.

La competencia en suelo ibérico recibe al joven italiano Kimi Antonelli como líder absoluto del campeonato de pilotos con 267 puntos tras su reciente y espectacular victoria en Monza. El prometedor corredor de Mercedes mantiene una sólida ventaja de 66 unidades sobre su compañero de equipo George Russell, confirmando el ritmo arrollador de la escudería alemana este semestre. La tercera posición general le pertenece al experimentado Lewis Hamilton a bordo de su Ferrari con 191 puntos, seguido muy de cerca por el veloz McLaren de Lando Norris con 171. El listado de los cinco mejores lo completa el monegasco Charles Leclerc con 155 unidades, quien buscará redimirse ante los aficionados tras las complicaciones sufridas en la fecha anterior. En el decisivo mundial de constructores, Mercedes domina la cima cómodamente con 468 puntos sobre los 346 de Ferrari, dejando a McLaren en tercero y a Red Bull Racing relegado al cuarto lugar.

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver la carrera del GP de España EN VIVO y EN DIRECTO desde el Circuito de Madring. (Foto: Madring) / Jairo Rúa

Podio final del GP de España 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de España 2026 en el circuito de MADRING en Madrid:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Datos clave del MADRING y estadísticas históricas

El MADRING abre una nueva etapa para la Fórmula 1 con el regreso del Gran Premio de España a la ciudad de Madrid por primera vez en más de cuatro décadas. Diseñado como un circuito híbrido que combina calles urbanas de Valdebebas con sectores construidos específicamente dentro del entorno de IFEMA Madrid, el trazado debutará oficialmente en el Campeonato Mundial durante el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026. Su llegada marca uno de los cambios más importantes del calendario reciente y sitúa nuevamente a la capital española en el centro del automovilismo internacional.

Con una longitud de 5.4 kilómetros, el circuito presenta 22 curvas, divididas entre 12 giros a la derecha y 10 a la izquierda, en un recorrido concebido para ofrecer múltiples desafíos técnicos. La carrera está programada a 57 vueltas, mientras que el ancho de la pista oscila entre los 12 y 15 metros para facilitar las maniobras de adelantamiento en sectores estratégicos. Los cálculos iniciales estiman velocidades superiores a los 340 km/h en algunos tramos y tiempos de vuelta cercanos al minuto y 33 segundos, cifras que lo sitúan entre los escenarios más rápidos del calendario europeo.

Uno de los elementos más llamativos del MADRING es “La Monumental”, una curva peraltada que se proyecta como la imagen distintiva del circuito. Ubicada en el sector medio de la vuelta, presenta una inclinación del 24%, una de las más pronunciadas de toda la Fórmula 1. Este diseño obliga a los pilotos a soportar elevadas cargas laterales durante varios segundos consecutivos, convirtiéndola en una de las curvas más exigentes desde el punto de vista físico y técnico.

El trazado también incorpora características poco habituales en la categoría, incluyendo dos túneles que atraviesan diferentes áreas del recinto y generan cambios bruscos de iluminación durante la vuelta. A ello se suman variaciones de elevación aprovechando la topografía natural de Valdebebas, donde sectores como la denominada Subida de Las Cárcavas combinan desniveles pronunciados con frenadas en puntos de visibilidad limitada. Estas particularidades prometen añadir complejidad a la puesta a punto de los monoplazas y a la gestión de la carrera.

Más allá de su estreno, el futuro del evento parece asegurado a largo plazo. El acuerdo vigente garantiza la presencia del Gran Premio de España en Madrid al menos hasta 2035, consolidando al MADRING como una de las nuevas apuestas estratégicas de la Fórmula 1. La combinación de infraestructura urbana, velocidad, innovación técnica y una ubicación dentro de una de las principales capitales europeas convierte al circuito en uno de los proyectos más ambiciosos incorporados al campeonato en la última década.

Dato Estadística Primer Gran Premio 1968 (Jarama) / 2026 (Madrid) Longitud de la Pista 5.414 km Récord de Vuelta -- Más Victorias (Piloto) -- Más Poles (Piloto) -- Probabilidad Coche de Seguridad -- Probabilidad Coche Virtual de Seguridad -- Pérdida de Tiempo en Pit Stop --

*Es la primera vez que se correrá en el circuito híbrido de Madrid

¿A qué hora empieza el GP de España 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 13 de septiembre a partir de las 07:00 horas (Centro de México), 08:00 horas (Perú y Colombia), 10:00 horas (Argentina) y 15:00 horas (España), en lo que será la décimo cuarta jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir la carrera del GP de España 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de España 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Sigue la transmisión oficial de ESPN y Disney Plus para seguir la carrera del a F1 GP de España EN VIVO y EN DIRECTO desde Perú, Colombia, Ecuador, Argentina y otros países de Latinoamérica el domingo 13 de septiembre. (Foto: Composición Gemini IA para El Comercio Mag). / Jairo Rúa

Parrilla de salida del GP de España 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de España 2026, décimocuarta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Posición Piloto Escudería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Azerbaiyán, la ronda 15 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en el Circuito callejero de Bakú.

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 267 puntos George Russell (Mercedes) - 201 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 191 pts Lando Norris (McLaren) - 171 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 155 pts Max Verstappen (Red Bull) - 127 pts Oscar Piastri (McLaren) - 116 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 71 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 51 pts Pierre Gasly (Alpine) - 41 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 29 pts Franco Colapinto (Alpine) - 21 pts Oliver Bearman (Haas) - 18 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 6 pts Carlos Sainz (Williams) - 6 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Esteban Ocon (Haas) - 3 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 3 pts Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 468 puntos Ferrari - 346 pts McLaren - 287 pts Red Bull - 204 pts Racing Bulls - 75 pts Alpine - 62 pts Haas - 21 pts Audi - 16 Williams - 11 pts Aston Martin - 3 pts Cadillac - 0 pts