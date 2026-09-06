El Gran Premio de Italia 2026 es una de las competencias más esperadas por los amantes de la Fórmula 1. Con una clasificación apretada, los pilotos llegan al Autódromo Nacional de Monza con la motivación de lograr el triunfo. Antonelli es el líder con 242 puntos. El piloto de Mercedes será local y se perfila como el gran favorito para llevarse la victoria. Su compañero de Mercedes, Russell, está segundo con la misma cantidad de puntaje que Lewis Hamilton, quien es el tercero.

¿Quién ganó el GP de Italia 2026?

Revisa el resultado del Gran Premio de Italia 2026 que se realizó este domingo 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza.

Podio del GP de Italia 2026

Este fue el resultado del podio de la carrera GP de Italia 2026 en el Autódromo Nacional de Monza:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 2 3

Previa del GP de Italia 2026

La Fórmula 1 llega este fin de semana a uno de sus escenarios más emblemáticos: el Autodromo Nazionale Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia 2026. La decimotercera fecha de la temporada promete una carrera marcada por la velocidad, las largas rectas y una intensa batalla por el campeonato.

El gran foco estará puesto en Kimi Antonelli, líder del Mundial, quien afrontará su carrera de casa con una desventaja inesperada: Mercedes confirmó que deberá cumplir una penalización de parrilla por el cambio de unidad de potencia, por lo que tendrá que remontar desde las últimas posiciones.

En el otro extremo, Lando Norris llega con la confianza en alto después de encadenar victorias en Hungría y Países Bajos. El piloto de McLaren buscará prolongar su buen momento y recortar distancias en la pelea por el título. Mientras tanto, Ferrari afrontará una de sus citas más importantes del año ante la multitud de aficionados que convertirán Monza en un escenario completamente teñido de rojo.

Con el campeonato entrando en una etapa decisiva, Monza se presenta como una prueba de máxima exigencia para pilotos y equipos. La velocidad, la estrategia y la capacidad para gestionar los neumáticos podrían marcar la diferencia en una carrera que promete ser uno de los grandes acontecimientos de la temporada 2026.

Datos del Autódromo Nacional de Monza

El Autódromo Nacional de Monza es conocido como el Templo de la Velocidad. Cuenta con 5,793 kilómetros, 11 curvas y 53 vueltas programadas. Su configuración de baja carga aerodinámica favorece la velocidad punta, los adelantamientos y las fuertes frenadas, especialmente en la primera chicane y en la zona de Ascari.