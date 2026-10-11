Tras el sorpresivo desenlace bajo la lluvia asiática de la semana pasada, la Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el impredecible trazado urbano de Marina Bay. La edición 2026 del Gran Premio de Singapur, programada para la noche de este domingo 11 de octubre, marcará la decimoséptima fecha del campeonato mundial. Este exigente circuito iluminado promete llevar al límite la resistencia física de los pilotos bajo el característico calor húmedo que define a las noches de carrera en la región.

El trazado de 4.927 kilómetros impone un desafío técnico mayúsculo con sus 19 curvas rodeadas por muros de contención que no perdonan ningún error al volante. A pesar de las modificaciones previas para agilizar el sector final, Marina Bay sigue siendo una pista de frenado constante donde la estabilidad, la tracción y la precisión sobre los bordillos son requisitos innegociables. Los equipos deberán configurar los monoplazas cuidando al máximo la degradación de los neumáticos y el sobrecalentamiento de los frenos.

La gran novedad para los aficionados estadounidenses y del mundo entero será la introducción del formato F1 Sprint por primera vez en las calles de Singapur. Esta competencia corta de 21 vueltas, que se disputará el sábado, representará la sexta y última prueba sprint de la temporada actual. Este cambio de cronograma significa que las escuderías tendrán apenas una sesión de práctica de 60 minutos para encontrar la puesta a punto ideal, elevando radicalmente la presión sobre los ingenieros en los garajes.

En cuanto a la batalla por la corona, el italiano Kimi Antonelli llega a este compromiso asiático consolidado en la cima del campeonato de pilotos con 320 puntos. Su más cercano perseguidor es su propio compañero en Mercedes, George Russell, quien buscará recuperarse de un reciente retiro mecánico para recortar la desventaja de 84 unidades. Lewis Hamilton acecha desde la tercera plaza, mientras que el reciente ganador Max Verstappen y Charles Leclerc intentarán capitalizar cualquier traspié de la escudería alemana.

El panorama en el campeonato de constructores refleja un dominio contundente de Mercedes, líder absoluto con 556 puntos que los alejan cómodamente del segundo puesto ocupado por Ferrari. Sin embargo, la verdadera tensión deportiva se centra en la reñida lucha por el tercer lugar, donde Red Bull Racing ha reducido la brecha a escasos 18 puntos frente a McLaren. Con estos elementos en juego, la parrilla promete un espectáculo táctico de alto nivel en uno de los escenarios más deslumbrantes del automovilismo.

Podio final de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026

Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 en el Circuito Urbano de Marina Bay:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lewis Hamilton Ferrari 3 Charles Leclerc Ferrari

Podio final del GP de Singapur 2026

Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Singapur 2026 en el Circuito Urbano de Marina Bay:

PUESTO PILOTO EQUIPO 1 -- -- 2 -- -- 3 -- --

Guía para ver la carrera del GP de Singapur 2026 en vivo desde el circuito nocturno de Marina Bay. Opciones de transmisión televisiva por ESPN y cobertura en streaming mediante F1 TV y Disney Plus para seguir la Fórmula 1 por internet. | Crédito: Singapore Grand Prix / Facebook / Composición Mag

Datos clave del Circuito Urbano de Marina Bay y estadísticas históricas

El Circuito Urbano de Marina Bay, en Singapur, es uno de los escenarios más exigentes y reconocibles del calendario de la Fórmula 1. Desde su debut en 2008, cuando se convirtió en la primera carrera nocturna de la historia de la categoría, el trazado ha combinado el espectáculo visual de los rascacielos iluminados con un desafío técnico que pone a prueba la resistencia física y mental de los pilotos. Las estrechas escapatorias, los muros cercanos y las altas temperaturas convierten cada vuelta en una prueba de concentración donde cualquier error puede tener consecuencias inmediatas.

Construido sobre calles públicas alrededor de Marina Bay, el circuito cuenta actualmente con 4.927 kilómetros de longitud, 19 curvas y una carrera pactada a 62 vueltas. Se trata de uno de los trazados más lentos del campeonato en velocidad media, solo superado por Mónaco, pero también de uno de los más demandantes. Las continuas frenadas, los cambios de dirección y la elevada humedad generan un desgaste físico notable, al punto de que algunos pilotos pueden perder varios kilogramos de peso durante la carrera. Además, la modificación realizada en 2023 eliminó cuatro curvas y añadió una recta de casi 400 metros, mejorando las oportunidades de adelantamiento.

La historia reciente de Marina Bay ha dejado momentos decisivos en la lucha por campeonatos. En 2025, George Russell logró su primera victoria en este circuito tras convertir la pole position en triunfo para Mercedes, mientras que McLaren aseguró matemáticamente el campeonato de constructores gracias al resultado obtenido por Oscar Piastri. El trazado también ha sido escenario de carreras marcadas por el caos, la lluvia y los Safety Cars, una constante que durante años formó parte de la identidad del Gran Premio de Singapur.

Entre las estadísticas históricas más destacadas sobresale el nombre de Sebastian Vettel, quien consiguió cinco victorias en Marina Bay, más que cualquier otro piloto en la historia del evento. Una de las más recordadas llegó en 2019, cuando una estrategia de Ferrari le permitió superar a Charles Leclerc y conseguir lo que terminaría siendo la última victoria de su carrera en Fórmula 1. Otro momento emblemático ocurrió en 2023, cuando Carlos Sainz rompió la racha dominante de Red Bull y se convirtió en el único piloto capaz de ganar una carrera esa temporada fuera de la escudería austriaca.

Además del espectáculo deportivo, el Gran Premio de Singapur destaca por su atmósfera única. Durante un fin de semana, las calles de una de las ciudades más modernas de Asia se transforman en un circuito de carreras iluminado de extremo a extremo. La combinación de competición nocturna, condiciones climáticas extremas, estrategia, entretenimiento y un entorno urbano incomparable ha consolidado a Marina Bay como una de las sedes más icónicas y exigentes de la Fórmula 1 moderna.

Dato Estadística Primer Gran Premio 2008 Longitud de la Pista 4.940km Récord de Vuelta 1m 34.486s, Daniel Ricciardo, RB, 2024 Más Poles (Piloto) Sebastian Vettel y Lewis Hamilton (4) Más Victorias (Piloto) Sebastian Vettel (5) Trivia Debido a las exigencias físicas del clima y del circuito, los pilotos pueden perder hasta 3 kg de peso corporal durante una carrera en Singapur. Probabilidad Coche de Seguridad 83%* Probabilidad Coche Virtual de Seguridad 33%* Pérdida de Tiempo en Pit Stop 29.1 segundos

*De los últimas siete carreras en Singapur

¿A qué hora empieza el GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 11 de octubre a partir de la 06:00 horas (Centro de México), 07:00 horas (Perú y Colombia), 09:00 horas (Argentina) y 14:00 horas (España), en lo que será la décimo séptima jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1. A continuación, te comparto los horarios para el resto de países de Latinoamérica:

Horarios México*, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica Perú, Ecuador**, Colombia y Panamá Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay España*** Viernes 09/10: Práctica libre 02:30 03:30 04:30 05:30 10:30 Viernes 09/10: Qualy Sprint 06:30 07:30 08:30 09:30 14:30 Sábado 10/10: Carrera Sprint 03:00 04:00 05:00 06:00 11:00 Sábado 10/10: Clasificación 07:00 08:00 09:00 10:00 15:00 Domingo 11/10: Carrera 06:00 07:00 08:00 09:00 14:00

* En México es el horario de Zona Centro. En Zona Sureste es una hora más, una menos en Zona Pacífico y dos menos en Zona Noroeste.

** En Ecuador, es una hora menos en las Islas Galápagos

*** En España, es una hora menos en las Islas Canarias

¿Cómo seguir la carrera del GP de Singapur 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de Singapur 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026

Esta fue la parrilla de salida de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026, la sexta y última de la actual temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Posición Piloto Escudería 1 Max Verstappen Red Bull 2 George Russell Mercedes 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Oscar Piastri McLaren 5 Lando Norris McLaren 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Kimi Antonelli Mercedes 8 Liam Lawson Racing Bulls 9 Isack Hadjar Red Bull 10 Pierre Gasly Alpine 11 Franco Colapinto Alpine 12 Nico Hulkenberg Audi 13 Oliver Bearman Haas 14 Gabriel Bortoleto Audi 15 Fernando Alonso Aston Martin 16 Esteban Ocon Haas 17 Arvid Lindblad Racing Bulls 18 Lance Stroll Aston Martin 19 Alexander Albon Williams 20 Sergio Pérez Cadillac 21 Valtteri Bottas Cadillac 22 Carlos Sáinz Williams

Parrilla de salida del GP de Singapur 2026

Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur 2026, décimoséptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Posición Piloto Escudería 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Lewis Hamilton Ferrari 4 Kimi Antonelli Mercedes 5 Lando Norris McLaren 6 Oscar Piastri McLaren 7 Pierre Gasly Alpine 8 Liam Lawson Racing Bulls 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 10 Nico Hulkenberg Audi 11 Oliver Bearman Haas 12 Esteban Ocon Haas 13 Carlos Sáinz Williams 14 Gabriel Bortoleto Audi 15 Franco Colapinto Alpine 16 Fernando Alonso Aston Martin 17 Alexander Albon Williams 18 Lance Stroll Aston Martin 19 Sergio Pérez Cadillac 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 George Russell Mercedes 22 Isack Hadjar Red Bull

Sintonice en España la carrera del Gran Premio de Singapur 2026 a través de la señal de DAZN F1. Detalles de la programación televisiva y opciones en streaming digital para seguir todas las vueltas sobre la pista de Marina Bay en directo. | Crédito: Singapore Grand Prix / Facebook / Composición Depor

¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?

La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Estados Unidos, la ronda 18 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas (COTA, por sus siglas en inglés).

Fórmula 1: tabla de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) - 320 puntos George Russell (Mercedes) - 236 pts Lewis Hamilton (Ferrari) - 214 pts Charles Leclerc (Ferrari) - 191 pts Lando Norris (McLaren) - 188 pts Max Verstappen (Red Bull) - 188 pts Oscar Piastri (McLaren) - 128 pts Isack Hadjar (Red Bull) - 96 pts Liam Lawson (Racing Bulls) - 65 pts Pierre Gasly (Alpine) - 41 pts Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38 pts Franco Colapinto (Alpine) - 27 pts Oliver Bearman (Haas) - 20 pts Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 pts Nico Hulkenberg (Sauber) - 7 pts Esteban Ocon (Haas) - 7 pts Fernando Alonso (Aston Martin) - 7 pts Carlos Sainz (Williams) - 7 pts Alexander Albon (Williams) - 5 pts Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 pts Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts

Fórmula 1: tabla de constructores

Mercedes - 556 puntos Ferrari - 405 pts McLaren - 316 pts Red Bull - 298 pts Racing Bulls - 90 pts Alpine - 68 pts Haas - 27 pts Audi - 17 Williams - 12 pts Aston Martin - 7 pts Cadillac - 0 pts