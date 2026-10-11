Tras el sorpresivo desenlace bajo la lluvia asiática de la semana pasada, la Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el impredecible trazado urbano de Marina Bay. La edición 2026 del Gran Premio de Singapur, programada para la noche de este domingo 11 de octubre, marcará la decimoséptima fecha del campeonato mundial. Este exigente circuito iluminado promete llevar al límite la resistencia física de los pilotos bajo el característico calor húmedo que define a las noches de carrera en la región.
El trazado de 4.927 kilómetros impone un desafío técnico mayúsculo con sus 19 curvas rodeadas por muros de contención que no perdonan ningún error al volante. A pesar de las modificaciones previas para agilizar el sector final, Marina Bay sigue siendo una pista de frenado constante donde la estabilidad, la tracción y la precisión sobre los bordillos son requisitos innegociables. Los equipos deberán configurar los monoplazas cuidando al máximo la degradación de los neumáticos y el sobrecalentamiento de los frenos.
La gran novedad para los aficionados estadounidenses y del mundo entero será la introducción del formato F1 Sprint por primera vez en las calles de Singapur. Esta competencia corta de 21 vueltas, que se disputará el sábado, representará la sexta y última prueba sprint de la temporada actual. Este cambio de cronograma significa que las escuderías tendrán apenas una sesión de práctica de 60 minutos para encontrar la puesta a punto ideal, elevando radicalmente la presión sobre los ingenieros en los garajes.
En cuanto a la batalla por la corona, el italiano Kimi Antonelli llega a este compromiso asiático consolidado en la cima del campeonato de pilotos con 320 puntos. Su más cercano perseguidor es su propio compañero en Mercedes, George Russell, quien buscará recuperarse de un reciente retiro mecánico para recortar la desventaja de 84 unidades. Lewis Hamilton acecha desde la tercera plaza, mientras que el reciente ganador Max Verstappen y Charles Leclerc intentarán capitalizar cualquier traspié de la escudería alemana.
El panorama en el campeonato de constructores refleja un dominio contundente de Mercedes, líder absoluto con 556 puntos que los alejan cómodamente del segundo puesto ocupado por Ferrari. Sin embargo, la verdadera tensión deportiva se centra en la reñida lucha por el tercer lugar, donde Red Bull Racing ha reducido la brecha a escasos 18 puntos frente a McLaren. Con estos elementos en juego, la parrilla promete un espectáculo táctico de alto nivel en uno de los escenarios más deslumbrantes del automovilismo.
Podio final de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026
Este fue el resultado del podio de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 en el Circuito Urbano de Marina Bay:
|PUESTO
|PILOTO
|EQUIPO
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
Podio final del GP de Singapur 2026
Este fue el resultado del podio del Gran Premio de Singapur 2026 en el Circuito Urbano de Marina Bay:
|PUESTO
|PILOTO
|EQUIPO
|1
|--
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|2
|--
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|3
|--
|--
Datos clave del Circuito Urbano de Marina Bay y estadísticas históricas
El Circuito Urbano de Marina Bay, en Singapur, es uno de los escenarios más exigentes y reconocibles del calendario de la Fórmula 1. Desde su debut en 2008, cuando se convirtió en la primera carrera nocturna de la historia de la categoría, el trazado ha combinado el espectáculo visual de los rascacielos iluminados con un desafío técnico que pone a prueba la resistencia física y mental de los pilotos. Las estrechas escapatorias, los muros cercanos y las altas temperaturas convierten cada vuelta en una prueba de concentración donde cualquier error puede tener consecuencias inmediatas.
Construido sobre calles públicas alrededor de Marina Bay, el circuito cuenta actualmente con 4.927 kilómetros de longitud, 19 curvas y una carrera pactada a 62 vueltas. Se trata de uno de los trazados más lentos del campeonato en velocidad media, solo superado por Mónaco, pero también de uno de los más demandantes. Las continuas frenadas, los cambios de dirección y la elevada humedad generan un desgaste físico notable, al punto de que algunos pilotos pueden perder varios kilogramos de peso durante la carrera. Además, la modificación realizada en 2023 eliminó cuatro curvas y añadió una recta de casi 400 metros, mejorando las oportunidades de adelantamiento.
La historia reciente de Marina Bay ha dejado momentos decisivos en la lucha por campeonatos. En 2025, George Russell logró su primera victoria en este circuito tras convertir la pole position en triunfo para Mercedes, mientras que McLaren aseguró matemáticamente el campeonato de constructores gracias al resultado obtenido por Oscar Piastri. El trazado también ha sido escenario de carreras marcadas por el caos, la lluvia y los Safety Cars, una constante que durante años formó parte de la identidad del Gran Premio de Singapur.
Entre las estadísticas históricas más destacadas sobresale el nombre de Sebastian Vettel, quien consiguió cinco victorias en Marina Bay, más que cualquier otro piloto en la historia del evento. Una de las más recordadas llegó en 2019, cuando una estrategia de Ferrari le permitió superar a Charles Leclerc y conseguir lo que terminaría siendo la última victoria de su carrera en Fórmula 1. Otro momento emblemático ocurrió en 2023, cuando Carlos Sainz rompió la racha dominante de Red Bull y se convirtió en el único piloto capaz de ganar una carrera esa temporada fuera de la escudería austriaca.
Además del espectáculo deportivo, el Gran Premio de Singapur destaca por su atmósfera única. Durante un fin de semana, las calles de una de las ciudades más modernas de Asia se transforman en un circuito de carreras iluminado de extremo a extremo. La combinación de competición nocturna, condiciones climáticas extremas, estrategia, entretenimiento y un entorno urbano incomparable ha consolidado a Marina Bay como una de las sedes más icónicas y exigentes de la Fórmula 1 moderna.
|Dato
|Estadística
|Primer Gran Premio
|2008
|Longitud de la Pista
|4.940km
|Récord de Vuelta
|1m 34.486s, Daniel Ricciardo, RB, 2024
|Más Poles (Piloto)
|Sebastian Vettel y Lewis Hamilton (4)
|Más Victorias (Piloto)
|Sebastian Vettel (5)
|Trivia
|Debido a las exigencias físicas del clima y del circuito, los pilotos pueden perder hasta 3 kg de peso corporal durante una carrera en Singapur.
|Probabilidad Coche de Seguridad
|83%*
|Probabilidad Coche Virtual de Seguridad
|33%*
|Pérdida de Tiempo en Pit Stop
|29.1 segundos
*De los últimas siete carreras en Singapur
¿A qué hora empieza el GP de Singapur 2026 de la Fórmula 1?
La transmisión del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 empezará el domingo 11 de octubre a partir de la 06:00 horas (Centro de México), 07:00 horas (Perú y Colombia), 09:00 horas (Argentina) y 14:00 horas (España), en lo que será la décimo séptima jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1. A continuación, te comparto los horarios para el resto de países de Latinoamérica:
|Horarios
|México*, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica
|Perú, Ecuador**, Colombia y Panamá
|Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico
|Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
|España***
|Viernes 09/10: Práctica libre
|02:30
|03:30
|04:30
|05:30
|10:30
|Viernes 09/10: Qualy Sprint
|06:30
|07:30
|08:30
|09:30
|14:30
|Sábado 10/10: Carrera Sprint
|03:00
|04:00
|05:00
|06:00
|11:00
|Sábado 10/10: Clasificación
|07:00
|08:00
|09:00
|10:00
|15:00
|Domingo 11/10: Carrera
|06:00
|07:00
|08:00
|09:00
|14:00
* En México es el horario de Zona Centro. En Zona Sureste es una hora más, una menos en Zona Pacífico y dos menos en Zona Noroeste.
** En Ecuador, es una hora menos en las Islas Galápagos
*** En España, es una hora menos en las Islas Canarias
¿Cómo seguir la carrera del GP de Singapur 2026 de Fórmula 1?
La transmisión del Gran Premio de Singapur 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus o ESPN en Latinoamérica y Sky / Izzy en México, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.
Parrilla de salida de la carrera Sprint del GP de Singapur 2026
Esta fue la parrilla de salida de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026, la sexta y última de la actual temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
|Posición
|Piloto
|Escudería
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|2
|George Russell
|Mercedes
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|5
|Lando Norris
|McLaren
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|11
|Franco Colapinto
|Alpine
|12
|Nico Hulkenberg
|Audi
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|15
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|17
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|19
|Alexander Albon
|Williams
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|22
|Carlos Sáinz
|Williams
Parrilla de salida del GP de Singapur 2026
Esta fue la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur 2026, décimoséptima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
|Posición
|Piloto
|Escudería
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|4
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Lando Norris
|McLaren
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|7
|Pierre Gasly
|Alpine
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|10
|Nico Hulkenberg
|Audi
|11
|Oliver Bearman
|Haas
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|13
|Carlos Sáinz
|Williams
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|15
|Franco Colapinto
|Alpine
|16
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|17
|Alexander Albon
|Williams
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|21
|George Russell
|Mercedes
|22
|Isack Hadjar
|Red Bull
¿Qué día será la próxima carrera de Fórmula 1?
La próxima cita del calendario de la F1 para la temporada 2026 será el Gran Premio de Estados Unidos, la ronda 18 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas (COTA, por sus siglas en inglés).
Fórmula 1: tabla de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 320 puntos
- George Russell (Mercedes) - 236 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 214 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) - 191 pts
- Lando Norris (McLaren) - 188 pts
- Max Verstappen (Red Bull) - 188 pts
- Oscar Piastri (McLaren) - 128 pts
- Isack Hadjar (Red Bull) - 96 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 65 pts
- Pierre Gasly (Alpine) - 41 pts
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38 pts
- Franco Colapinto (Alpine) - 27 pts
- Oliver Bearman (Haas) - 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 10 pts
- Nico Hulkenberg (Sauber) - 7 pts
- Esteban Ocon (Haas) - 7 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 7 pts
- Carlos Sainz (Williams) - 7 pts
- Alexander Albon (Williams) - 5 pts
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0 pts
- Valteri Bottas (Cadillac) - 0 pts
- Sergio Pérez (Cadillac) - 0 pts
Fórmula 1: tabla de constructores
- Mercedes - 556 puntos
- Ferrari - 405 pts
- McLaren - 316 pts
- Red Bull - 298 pts
- Racing Bulls - 90 pts
- Alpine - 68 pts
- Haas - 27 pts
- Audi - 17
- Williams - 12 pts
- Aston Martin - 7 pts
- Cadillac - 0 pts