El Mr. Olympia 2025 vuelve a encender los reflectores del fisicoculturismo mundial desde Las Vegas, Estados Unidos, del 9 al 12 de octubre, en una edición que promete un nivel de competencia sin precedentes. Organizado por la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), el evento reúne a los mejores atletas del planeta, quienes buscan alcanzar la cima del físico ideal.

En esta edición, la atención está centrada en la categoría Classic Physique, una de las más seguidas por los fanáticos del fitness por su enfoque en la estética clásica, simetría y proporciones equilibradas, inspiradas en la época dorada del culturismo. Figuras icónicas como Breon Ansley, Ramon Rocha Queiroz y Terrence Ruffin regresan al escenario con la meta de llevarse el codiciado título mundial.

Los jueces del Mr. Olympia evalúan a los competidores en base a criterios como el desarrollo muscular, definición, proporción corporal y presentación escénica, convirtiendo esta competencia en una verdadera celebración de disciplina, esfuerzo y perfección física.

Joe Weider’s Fitness and Performance Weekend, the most prestigious fitness industry showcase event in the world. Held annually in Las Vegas, tickets and sponsorships for the Olympia Expo and the Mr. Olympia contest are now available. | Photo by olympiaproductions.com

¿Quién ganó la categoría Classic Physique del Mr. Olympia 2025?

(Aquí se actualizarán los resultados en directo, finalistas y ganador de la categoría Classic Physique una vez concluida la competencia).

Mr. Olympia was first held in 1965 in Brooklyn, New York, but it has grown into a global contest hosted by cities around the world and featuring athletes from many countries. | Photo by olympiaproductions.com

¿Cuándo y dónde se realiza el Mr. Olympia 2025 y quiénes están clasificados?

El Mr. Olympia 2025 se celebra en el Orange County Convention Center de Las Vegas del 9 al 12 de octubre, con transmisiones EN VIVO para todo el mundo a través de la plataforma oficial de Olympia TV y canales asociados de la IFBB.

La categoría Classic Physique Olympia 2025 contará con más de 60 atletas clasificados, entre ellos destacados representantes de Brasil, Estados Unidos, España, Reino Unido, China e Italia. Algunos de los competidores confirmados son:

Breon Ansley (EE.UU.)

Ramon Rocha Queiroz (Brasil)

Terrence Ruffin (EE.UU.)

Logan Franklin (EE.UU.)

Fabian Mayr (Austria)

Mike Sommerfeld (Alemania)

Jesus Rodríguez Sendra (España)

Horse Marcello (Brasil)

Chen Kang (China)

Gabriel Pereira (Brasil)

El evento también incluye otras divisiones como Men’s Physique, 212 Olympia, Ms. Olympia, Bikini, Figure, Wellness, y Wheelchair Olympia, consolidando al Mr. Olympia como la mayor celebración del fisicoculturismo profesional en el mundo.