Posado del ganador de Classic Physique en el Mr. Olympia 2026. El campeón exhibió una simetría impecable y excelente definición muscular para coronarse en la tarima internacional de Las Vegas. | Crédito: Mr. Olympia LLC / Facebook / Composición Mag
Posado del ganador de Classic Physique en el Mr. Olympia 2026. El campeón exhibió una simetría impecable y excelente definición muscular para coronarse en la tarima internacional de Las Vegas. | Crédito: Mr. Olympia LLC / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Mr. Olympia 2026 celebra su categoría Classic Physique este viernes 25 de septiembre en Las Vegas, Nevada, uno de los escenarios deportivos más seguidos por la comunidad fitness hispana en Estados Unidos. Ramon Rocha Queiroz, conocido como Ramon Dino, llega como campeón defensor tras conquistar su primer título en 2025 y parte entre los principales favoritos del certamen.

La final de Classic Physique está programada dentro de la sesión del viernes, que comienza a las 6:00 p. m. hora del Pacífico (PT), equivalente a las 9:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos (ET). Para los aficionados latinos en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, Houston, Chicago o Las Vegas, el evento podrá seguirse mediante la transmisión oficial de Olympia Weekend y sus plataformas digitales habilitadas para el campeonato de fisicoculturismo. La categoría reúne a 47 atletas clasificados y será una de las competencias centrales de la primera noche de finales.

Entre los nombres de mayor expectativa aparecen el brasileño Ramon Dino, el alemán Mike Sommerfeld y el estadounidense Terrence Ruffin, y una extensa lista que incluye competidores de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. México estará representado por Luis Roberto Valenzuela Ramos; Colombia contará con Diego Alejandro Galindo Garavito; Nicaragua con Rodni Nelson; y Brasil tendrá una delegación numerosa en esta división.

Resultados de la categoría Classic Physique del Mr. Olympia 2026

PuestoCompetidorPaísEstado
CampeónPendientePendientePor confirmar
Segundo lugarPendientePendientePor confirmar
Tercer lugarPendientePendientePor confirmar
Cuarto lugarPendientePendientePor confirmar
Quinto lugarPendientePendientePor confirmar

Lista completa de competidores de la categoría Classic Physique del Mr. Olympia 2026

Ramon Rocha Queiroz defenderá el título logrado en 2025, mientras que Mike Sommerfeld y Terrence Ruffin figuran entre los contendientes destacados de una competencia que concentra a 47 clasificados.

#NombrePaís
1David Aguilar RosalesEstados Unidos
2Mohammad AliAustria
3Abdullah AlrabiahArabia Saudita
4Manual AngeloBrasil
5Vahid BadpeiIrán
6Eric Brown, JrEstados Unidos
7Joaquim Camps AngelEspaña
8Niall DarwenGran Bretaña
9Cezar FalcaoBrasil
10Diego Alejandro Galindo GaravitoColombia
11Ethan GohariAustralia
12Matthew GreggoEstados Unidos
13Seungchan HongCorea del Sur
14Johne JhoninhoBrasil
15Tae Min JungCorea del Sur
16Fabio JunioBrasil
17Chen KangChina
18Murat Can KarahasanlarTurquía
19Kyrylo KhudaievUcrania
20Kai LiuChina
21Xin LiuChina
22Livingstone LivinhoBrasil
23Andrea MammoliItalia
24Ferran Minana IbanezEspaña
25Richard NagyHungría
26Rodni NelsonNicaragua
27Prosper NwaforGran Bretaña
28Samuel PaquinCanadá
29Andy ParedesEstados Unidos
30Jaehun ParkCorea del Sur
31German PastorEspaña
32Zhivko PetkovBulgaria
33Jordan PlantikoEstados Unidos
34Anton RatushnyiEstados Unidos
35Luca RegerGermany
36Shuai RenChina
37Terrence RuffinEstados Unidos
38Mike SommerfeldAlemania
39Tom StanleyAustralia
40Tomislav StrmeckiCroacia
41Paulin TsamezeuEstados Unidos
42Luis Roberto Valenzuela RamosMéxico
43Wesley VissersPaíses Bajos
44Kellen WilsonCanadá
45Piotr WojtowiczPolonia
46Gabriel ZancanelliBrasil
47Ramon Rocha QueirozBrasil
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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