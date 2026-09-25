El Mr. Olympia 2026 celebra su categoría Classic Physique este viernes 25 de septiembre en Las Vegas, Nevada, uno de los escenarios deportivos más seguidos por la comunidad fitness hispana en Estados Unidos. Ramon Rocha Queiroz, conocido como Ramon Dino, llega como campeón defensor tras conquistar su primer título en 2025 y parte entre los principales favoritos del certamen.

La final de Classic Physique está programada dentro de la sesión del viernes, que comienza a las 6:00 p. m. hora del Pacífico (PT), equivalente a las 9:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos (ET). Para los aficionados latinos en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, Houston, Chicago o Las Vegas, el evento podrá seguirse mediante la transmisión oficial de Olympia Weekend y sus plataformas digitales habilitadas para el campeonato de fisicoculturismo. La categoría reúne a 47 atletas clasificados y será una de las competencias centrales de la primera noche de finales.

Entre los nombres de mayor expectativa aparecen el brasileño Ramon Dino, el alemán Mike Sommerfeld y el estadounidense Terrence Ruffin, y una extensa lista que incluye competidores de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. México estará representado por Luis Roberto Valenzuela Ramos; Colombia contará con Diego Alejandro Galindo Garavito; Nicaragua con Rodni Nelson; y Brasil tendrá una delegación numerosa en esta división.

Resultados de la categoría Classic Physique del Mr. Olympia 2026

Puesto Competidor País Estado Campeón Pendiente Pendiente Por confirmar Segundo lugar Pendiente Pendiente Por confirmar Tercer lugar Pendiente Pendiente Por confirmar Cuarto lugar Pendiente Pendiente Por confirmar Quinto lugar Pendiente Pendiente Por confirmar

Lista completa de competidores de la categoría Classic Physique del Mr. Olympia 2026

Ramon Rocha Queiroz defenderá el título logrado en 2025, mientras que Mike Sommerfeld y Terrence Ruffin figuran entre los contendientes destacados de una competencia que concentra a 47 clasificados.

# Nombre País 1 David Aguilar Rosales Estados Unidos 2 Mohammad Ali Austria 3 Abdullah Alrabiah Arabia Saudita 4 Manual Angelo Brasil 5 Vahid Badpei Irán 6 Eric Brown, Jr Estados Unidos 7 Joaquim Camps Angel España 8 Niall Darwen Gran Bretaña 9 Cezar Falcao Brasil 10 Diego Alejandro Galindo Garavito Colombia 11 Ethan Gohari Australia 12 Matthew Greggo Estados Unidos 13 Seungchan Hong Corea del Sur 14 Johne Jhoninho Brasil 15 Tae Min Jung Corea del Sur 16 Fabio Junio Brasil 17 Chen Kang China 18 Murat Can Karahasanlar Turquía 19 Kyrylo Khudaiev Ucrania 20 Kai Liu China 21 Xin Liu China 22 Livingstone Livinho Brasil 23 Andrea Mammoli Italia 24 Ferran Minana Ibanez España 25 Richard Nagy Hungría 26 Rodni Nelson Nicaragua 27 Prosper Nwafor Gran Bretaña 28 Samuel Paquin Canadá 29 Andy Paredes Estados Unidos 30 Jaehun Park Corea del Sur 31 German Pastor España 32 Zhivko Petkov Bulgaria 33 Jordan Plantiko Estados Unidos 34 Anton Ratushnyi Estados Unidos 35 Luca Reger Germany 36 Shuai Ren China 37 Terrence Ruffin Estados Unidos 38 Mike Sommerfeld Alemania 39 Tom Stanley Australia 40 Tomislav Strmecki Croacia 41 Paulin Tsamezeu Estados Unidos 42 Luis Roberto Valenzuela Ramos México 43 Wesley Vissers Países Bajos 44 Kellen Wilson Canadá 45 Piotr Wojtowicz Polonia 46 Gabriel Zancanelli Brasil 47 Ramon Rocha Queiroz Brasil