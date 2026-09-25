El Mr. Olympia 2026 celebra su categoría Classic Physique este viernes 25 de septiembre en Las Vegas, Nevada, uno de los escenarios deportivos más seguidos por la comunidad fitness hispana en Estados Unidos. Ramon Rocha Queiroz, conocido como Ramon Dino, llega como campeón defensor tras conquistar su primer título en 2025 y parte entre los principales favoritos del certamen.
La final de Classic Physique está programada dentro de la sesión del viernes, que comienza a las 6:00 p. m. hora del Pacífico (PT), equivalente a las 9:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos (ET). Para los aficionados latinos en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, Houston, Chicago o Las Vegas, el evento podrá seguirse mediante la transmisión oficial de Olympia Weekend y sus plataformas digitales habilitadas para el campeonato de fisicoculturismo. La categoría reúne a 47 atletas clasificados y será una de las competencias centrales de la primera noche de finales.
Entre los nombres de mayor expectativa aparecen el brasileño Ramon Dino, el alemán Mike Sommerfeld y el estadounidense Terrence Ruffin, y una extensa lista que incluye competidores de América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. México estará representado por Luis Roberto Valenzuela Ramos; Colombia contará con Diego Alejandro Galindo Garavito; Nicaragua con Rodni Nelson; y Brasil tendrá una delegación numerosa en esta división.
Resultados de la categoría Classic Physique del Mr. Olympia 2026
|Puesto
|Competidor
|País
|Estado
|Campeón
|Pendiente
|Pendiente
|Por confirmar
|Segundo lugar
|Pendiente
|Pendiente
|Por confirmar
|Tercer lugar
|Pendiente
|Pendiente
|Por confirmar
|Cuarto lugar
|Pendiente
|Pendiente
|Por confirmar
|Quinto lugar
|Pendiente
|Pendiente
|Por confirmar
Lista completa de competidores de la categoría Classic Physique del Mr. Olympia 2026
Ramon Rocha Queiroz defenderá el título logrado en 2025, mientras que Mike Sommerfeld y Terrence Ruffin figuran entre los contendientes destacados de una competencia que concentra a 47 clasificados.
|#
|Nombre
|País
|1
|David Aguilar Rosales
|Estados Unidos
|2
|Mohammad Ali
|Austria
|3
|Abdullah Alrabiah
|Arabia Saudita
|4
|Manual Angelo
|Brasil
|5
|Vahid Badpei
|Irán
|6
|Eric Brown, Jr
|Estados Unidos
|7
|Joaquim Camps Angel
|España
|8
|Niall Darwen
|Gran Bretaña
|9
|Cezar Falcao
|Brasil
|10
|Diego Alejandro Galindo Garavito
|Colombia
|11
|Ethan Gohari
|Australia
|12
|Matthew Greggo
|Estados Unidos
|13
|Seungchan Hong
|Corea del Sur
|14
|Johne Jhoninho
|Brasil
|15
|Tae Min Jung
|Corea del Sur
|16
|Fabio Junio
|Brasil
|17
|Chen Kang
|China
|18
|Murat Can Karahasanlar
|Turquía
|19
|Kyrylo Khudaiev
|Ucrania
|20
|Kai Liu
|China
|21
|Xin Liu
|China
|22
|Livingstone Livinho
|Brasil
|23
|Andrea Mammoli
|Italia
|24
|Ferran Minana Ibanez
|España
|25
|Richard Nagy
|Hungría
|26
|Rodni Nelson
|Nicaragua
|27
|Prosper Nwafor
|Gran Bretaña
|28
|Samuel Paquin
|Canadá
|29
|Andy Paredes
|Estados Unidos
|30
|Jaehun Park
|Corea del Sur
|31
|German Pastor
|España
|32
|Zhivko Petkov
|Bulgaria
|33
|Jordan Plantiko
|Estados Unidos
|34
|Anton Ratushnyi
|Estados Unidos
|35
|Luca Reger
|Germany
|36
|Shuai Ren
|China
|37
|Terrence Ruffin
|Estados Unidos
|38
|Mike Sommerfeld
|Alemania
|39
|Tom Stanley
|Australia
|40
|Tomislav Strmecki
|Croacia
|41
|Paulin Tsamezeu
|Estados Unidos
|42
|Luis Roberto Valenzuela Ramos
|México
|43
|Wesley Vissers
|Países Bajos
|44
|Kellen Wilson
|Canadá
|45
|Piotr Wojtowicz
|Polonia
|46
|Gabriel Zancanelli
|Brasil
|47
|Ramon Rocha Queiroz
|Brasil