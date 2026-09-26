La categoría Fitness del Mr. Olympia 2026 se disputa del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, como parte del Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend. La lista oficial de clasificadas incluye representantes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con la británica Michelle Fredua-Mensah buscando mantener el título conseguido en 2025. A continuación, te detallamos las posiciones definitivas del certamen, incluidos primer lugar, subcampeonato, top 5 y el resto de la clasificación de Fitness Olympia 2026.

Para los aficionados al fisicoculturismo en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago y Nueva York, esta competición reúne a algunas de las principales atletas profesionales de la IFBB Pro League. La división Fitness combina la evaluación de físico, presencia escénica y una rutina física de alto nivel, por lo que el resultado definitivo se conocerá cuando se completen el prejudging y las finales oficiales del evento.

Resultados de la categoría Fitness Olympia 2026

Puesto Competidora País 1.º Pendiente de confirmación oficial — 2.º Pendiente de confirmación oficial — 3.º Pendiente de confirmación oficial — 4.º Pendiente de confirmación oficial — 5.º Pendiente de confirmación oficial —

Lista completa de competidores de la categoría Fitness Olympia 2026

Michelle Fredua-Mensah llega como vigente campeona de Fitness Olympia, después de conquistar el título en 2025.

# Nombre País 1 Jaclyn Baker Estados Unidos 2 Abby Bolton Canadá 3 Allison Dominguez-Kramer Estados Unidos 4 Anna Fomina Estados Unidos 5 Andrea Glass Estados Unidos 6 Sophie Gregory Gran Bretaña 7 Stephanie Jones Estados Unidos 8 Samantha Radzai Estados Unidos 9 Amber Steffen Estados Unidos 10 Michelle Fredua-Mensah Gran Bretaña