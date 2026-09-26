La categoría Fitness del Mr. Olympia 2026 se disputa del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, como parte del Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend. La lista oficial de clasificadas incluye representantes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con la británica Michelle Fredua-Mensah buscando mantener el título conseguido en 2025. A continuación, te detallamos las posiciones definitivas del certamen, incluidos primer lugar, subcampeonato, top 5 y el resto de la clasificación de Fitness Olympia 2026.
Para los aficionados al fisicoculturismo en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago y Nueva York, esta competición reúne a algunas de las principales atletas profesionales de la IFBB Pro League. La división Fitness combina la evaluación de físico, presencia escénica y una rutina física de alto nivel, por lo que el resultado definitivo se conocerá cuando se completen el prejudging y las finales oficiales del evento.
Resultados de la categoría Fitness Olympia 2026
|Puesto
|Competidora
|País
|1.º
|Pendiente de confirmación oficial
|—
|2.º
|Pendiente de confirmación oficial
|—
|3.º
|Pendiente de confirmación oficial
|—
|4.º
|Pendiente de confirmación oficial
|—
|5.º
|Pendiente de confirmación oficial
|—
Lista completa de competidores de la categoría Fitness Olympia 2026
Michelle Fredua-Mensah llega como vigente campeona de Fitness Olympia, después de conquistar el título en 2025.
|#
|Nombre
|País
|1
|Jaclyn Baker
|Estados Unidos
|2
|Abby Bolton
|Canadá
|3
|Allison Dominguez-Kramer
|Estados Unidos
|4
|Anna Fomina
|Estados Unidos
|5
|Andrea Glass
|Estados Unidos
|6
|Sophie Gregory
|Gran Bretaña
|7
|Stephanie Jones
|Estados Unidos
|8
|Samantha Radzai
|Estados Unidos
|9
|Amber Steffen
|Estados Unidos
|10
|Michelle Fredua-Mensah
|Gran Bretaña