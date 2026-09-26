Presentación de la ganadora de la categoría Fitness en el Mr. Olympia 2026. Su rutina gimnástica y condición física le valieron la máxima puntuación del jurado en la jornada estelar del certamen. | Crédito: Mr. Olympia LLC / Facebook / Composición Mag
Presentación de la ganadora de la categoría Fitness en el Mr. Olympia 2026. Su rutina gimnástica y condición física le valieron la máxima puntuación del jurado en la jornada estelar del certamen. | Crédito: Mr. Olympia LLC / Facebook / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La categoría Fitness del Mr. Olympia 2026 se disputa del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas, Nevada, como parte del Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend. La lista oficial de clasificadas incluye representantes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con la británica Michelle Fredua-Mensah buscando mantener el título conseguido en 2025. A continuación, te detallamos las posiciones definitivas del certamen, incluidos primer lugar, subcampeonato, top 5 y el resto de la clasificación de Fitness Olympia 2026.

Para los aficionados al fisicoculturismo en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago y Nueva York, esta competición reúne a algunas de las principales atletas profesionales de la IFBB Pro League. La división Fitness combina la evaluación de físico, presencia escénica y una rutina física de alto nivel, por lo que el resultado definitivo se conocerá cuando se completen el prejudging y las finales oficiales del evento.

Resultados de la categoría Fitness Olympia 2026

PuestoCompetidoraPaís
1.ºPendiente de confirmación oficial
2.ºPendiente de confirmación oficial
3.ºPendiente de confirmación oficial
4.ºPendiente de confirmación oficial
5.ºPendiente de confirmación oficial

Lista completa de competidores de la categoría Fitness Olympia 2026

Michelle Fredua-Mensah llega como vigente campeona de Fitness Olympia, después de conquistar el título en 2025.

#NombrePaís
1Jaclyn BakerEstados Unidos
2Abby BoltonCanadá
3Allison Dominguez-KramerEstados Unidos
4Anna FominaEstados Unidos
5Andrea GlassEstados Unidos
6Sophie GregoryGran Bretaña
7Stephanie JonesEstados Unidos
8Samantha RadzaiEstados Unidos
9Amber SteffenEstados Unidos
10Michelle Fredua-MensahGran Bretaña
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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