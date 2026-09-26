En este preciso momento, se está desarrollando el Mr. Olympia 2026 en el Palms Casino Resort de Las Vegas. Si te interesa conocer quién ganó en la categoría Men’s Bodybuilding - Open o simplemente Open, te comento que aquí podrás saber el nombre del ganador una vez que sea anunciado. En definitiva, varios atletas están demostrando su ardua preparación.

¿Quiénes participan en la categoría Open del Olympia 2026?

La siguiente relación corresponde al listado oficial de competidores publicado por la IFBB Pro League para el Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2026.

Men’s Bodybuilding – Open

# Atleta País 1 William Bonac Países Bajos 2 Tonio Burton Estados Unidos 3 Brandon Curry Estados Unidos 4 Sergey Danilov Rusia 5 Samson Dauda Reino Unido 6 Quinton Eriya Canadá 7 Martin Fitzwater Estados Unidos 8 Mohamed Foda Emiratos Árabes Unidos 9 Regan Grimes Canadá 10 Sasan Heirati Reino Unido 11 James Hollingshead Reino Unido 12 Jordan Hutchinson Estados Unidos 13 Edward Kargbo Emiratos Árabes Unidos 14 Michal Krizanek Eslovaquia 15 Damian Kuffel Polonia 16 Derek Lunsford Estados Unidos 17 Patrick Moore Estados Unidos 18 Chinedu Andrew Obiekea Emiratos Árabes Unidos 19 Andrea Presti Italia 20 Leandro Sencini Peres Brasil 21 Behrooz Tabani Abarghani Irán 22 Nick Walker Estados Unidos

El ganador en la categoría Open del Mr. Olympia 2026

En este punto de la nota se dará a conocer el nombre del atleta que ganó en la categoría Open del Mr. Olympia 2026. Ten en cuenta que se anunciará al ganador este sábado 26 de septiembre.

Los criterios de evaluación de los jueces en la categoría Open del Mr. Olympia 2026

Los jueces del Mr. Olympia 2026 evalúan a los competidores basándose en la normativa oficial de la IFBB Pro League. A diferencia de otras divisiones (como Classic o Men’s Physique), la categoría Open no tiene límite de peso ni de estatura. Es la categoría reina del ‘monstruo de la masa’, pero el tamaño no lo es todo.

Los pilares de la evaluación

Masa Muscular y Densidad: Se busca el máximo desarrollo muscular posible. El volumen debe ser extremo, pero el músculo debe verse denso, ‘maduro’ y rocoso, no simplemente inflamado o blando.

Se busca el máximo desarrollo muscular posible. El volumen debe ser extremo, pero el músculo debe verse denso, ‘maduro’ y rocoso, no simplemente inflamado o blando. Condición y Definición: Es crucial la ausencia casi total de grasa corporal y retención de agua bajo la skin. Los jueces buscan una separación muscular extrema, donde se aprecien las estrías en zonas como los glúteos, los hombros y los cuádriceps. Un competidor enorme pero ‘tapado’ perderá frente a uno más pequeño, pero perfectamente definido.

Es crucial la ausencia casi total de grasa corporal y retención de agua bajo la skin. Los jueces buscan una separación muscular extrema, donde se aprecien las estrías en zonas como los glúteos, los hombros y los cuádriceps. Un competidor enorme pero ‘tapado’ perderá frente a uno más pequeño, pero perfectamente definido. Simetría y Proporción: El lado izquierdo del cuerpo debe coincidir perfectamente con el derecho, y el tren superior debe estar en armonía con el tren inferior. Se penaliza si un grupo muscular (como los brazos o las piernas) eclipsa a los demás.

El lado izquierdo del cuerpo debe coincidir perfectamente con el derecho, y el tren superior debe estar en armonía con el tren inferior. Se penaliza si un grupo muscular (como los brazos o las piernas) eclipsa a los demás. Estética y Línea (Estructura en “X”): A pesar de la masividad, se premia la estructura clásica de hombros y espalda muy anchos, combinados con una cintura estrecha y un abdomen plano y controlado. La distensión abdominal (estómagos dilatados) se penaliza severamente.

Las poses obligatorias

El físico se pone a prueba y se compara directamente en el escenario a través de 8 poses obligatorias dirigidas por el juez principal.

Pose obligatoria Qué buscan principalmente los jueces 1. Doble Bíceps Frontal Amplitud de dorsales, pico del bíceps, simetría y vacío abdominal. 2. Expansión Dorsal Frontal Anchura de la espalda desde el frente y control de la cintura. 3. Perfil de Pecho (Side Chest) Espesor del pectoral, tamaño del brazo y densidad de las piernas de perfil. 4. Doble Bíceps de Espalda Detalles, cortes y densidad en la espalda alta, combinados con glúteos e isquiotibiales estriados. 5. Expansión Dorsal de Espalda Amplitud total de la espalda de lado a lado y densidad en la zona lumbar. 6. Perfil de Tríceps Desarrollo del tríceps, hombro, grosor de la caja torácica y control del transverso abdominal. 7. Abdominales y Muslo Definición y simetría del ‘six-pack’, oblicuos serratos y la separación de los cuádriceps. 8. Más Musculoso (Most Muscular) La pose final de máxima contracción donde se evalúa la densidad general y la espectacularidad visual.

Rutina individual y presencia escénica

Aunque las comparaciones físicas componen la mayor parte de la puntuación, la rutina de posado individual con música sirve para evaluar la soltura, la elegancia de las transiciones y la proyección hacia el público. Un atleta que tiemble, muestre falta de aire o no sepa esconder sus puntos débiles al posar perderá puntos cruciales frente al panel de jueces.