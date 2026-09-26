Revisa esta nota para que sepas quién ganó en la categoría Open del Mr. Olympia 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas quién ganó en la categoría Open del Mr. Olympia 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

En este preciso momento, se está desarrollando el Mr. Olympia 2026 en el Palms Casino Resort de Las Vegas. Si te interesa conocer quién ganó en la categoría Men’s Bodybuilding - Open o simplemente Open, te comento que aquí podrás saber el nombre del ganador una vez que sea anunciado. En definitiva, varios atletas están demostrando su ardua preparación.

¿Quiénes participan en la categoría Open del Olympia 2026?

La siguiente relación corresponde al listado oficial de competidores publicado por la IFBB Pro League para el Joe Weider’s Olympia Fitness & Performance Weekend 2026.

Men’s Bodybuilding – Open

#AtletaPaís
1William BonacPaíses Bajos
2Tonio BurtonEstados Unidos
3Brandon CurryEstados Unidos
4Sergey DanilovRusia
5Samson DaudaReino Unido
6Quinton EriyaCanadá
7Martin FitzwaterEstados Unidos
8Mohamed FodaEmiratos Árabes Unidos
9Regan GrimesCanadá
10Sasan HeiratiReino Unido
11James HollingsheadReino Unido
12Jordan HutchinsonEstados Unidos
13Edward KargboEmiratos Árabes Unidos
14Michal KrizanekEslovaquia
15Damian KuffelPolonia
16Derek LunsfordEstados Unidos
17Patrick MooreEstados Unidos
18Chinedu Andrew ObiekeaEmiratos Árabes Unidos
19Andrea PrestiItalia
20Leandro Sencini PeresBrasil
21Behrooz Tabani AbarghaniIrán
22Nick WalkerEstados Unidos

El ganador en la categoría Open del Mr. Olympia 2026

En este punto de la nota se dará a conocer el nombre del atleta que ganó en la categoría Open del Mr. Olympia 2026. Ten en cuenta que se anunciará al ganador este sábado 26 de septiembre.

Los criterios de evaluación de los jueces en la categoría Open del Mr. Olympia 2026

Los jueces del Mr. Olympia 2026 evalúan a los competidores basándose en la normativa oficial de la IFBB Pro League. A diferencia de otras divisiones (como Classic o Men’s Physique), la categoría Open no tiene límite de peso ni de estatura. Es la categoría reina del ‘monstruo de la masa’, pero el tamaño no lo es todo.

Los pilares de la evaluación

  • Masa Muscular y Densidad: Se busca el máximo desarrollo muscular posible. El volumen debe ser extremo, pero el músculo debe verse denso, ‘maduro’ y rocoso, no simplemente inflamado o blando.
  • Condición y Definición: Es crucial la ausencia casi total de grasa corporal y retención de agua bajo la skin. Los jueces buscan una separación muscular extrema, donde se aprecien las estrías en zonas como los glúteos, los hombros y los cuádriceps. Un competidor enorme pero ‘tapado’ perderá frente a uno más pequeño, pero perfectamente definido.
  • Simetría y Proporción: El lado izquierdo del cuerpo debe coincidir perfectamente con el derecho, y el tren superior debe estar en armonía con el tren inferior. Se penaliza si un grupo muscular (como los brazos o las piernas) eclipsa a los demás.
  • Estética y Línea (Estructura en “X”): A pesar de la masividad, se premia la estructura clásica de hombros y espalda muy anchos, combinados con una cintura estrecha y un abdomen plano y controlado. La distensión abdominal (estómagos dilatados) se penaliza severamente.

Las poses obligatorias

El físico se pone a prueba y se compara directamente en el escenario a través de 8 poses obligatorias dirigidas por el juez principal.

Pose obligatoriaQué buscan principalmente los jueces
1. Doble Bíceps FrontalAmplitud de dorsales, pico del bíceps, simetría y vacío abdominal.
2. Expansión Dorsal FrontalAnchura de la espalda desde el frente y control de la cintura.
3. Perfil de Pecho (Side Chest)Espesor del pectoral, tamaño del brazo y densidad de las piernas de perfil.
4. Doble Bíceps de EspaldaDetalles, cortes y densidad en la espalda alta, combinados con glúteos e isquiotibiales estriados.
5. Expansión Dorsal de EspaldaAmplitud total de la espalda de lado a lado y densidad en la zona lumbar.
6. Perfil de TrícepsDesarrollo del tríceps, hombro, grosor de la caja torácica y control del transverso abdominal.
7. Abdominales y MusloDefinición y simetría del ‘six-pack’, oblicuos serratos y la separación de los cuádriceps.
8. Más Musculoso (Most Muscular)La pose final de máxima contracción donde se evalúa la densidad general y la espectacularidad visual.

Rutina individual y presencia escénica

Aunque las comparaciones físicas componen la mayor parte de la puntuación, la rutina de posado individual con música sirve para evaluar la soltura, la elegancia de las transiciones y la proyección hacia el público. Un atleta que tiemble, muestre falta de aire o no sepa esconder sus puntos débiles al posar perderá puntos cruciales frente al panel de jueces.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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