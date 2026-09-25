Una de las categorías más importantes del Mr. Olympia 2026 femenino es la Wellness. Este viernes 25 de septiembre, se llevará a cabo el pre judging (por la mañana) y la ceremonia de las finales (por la noche), desde Las Vegas en Nevada, donde una de las 42 participantes quedará en lo más alto del podio y un jugoso premio en efectivo. A contiuación, te dejaré con los resultados y la clasificación del Top3.

¿Quién ganó el Wellness Olympia 2026? Resultado y clasificación

La vigente campeona, Eduarda Bezerra, buscará repetir lo hecho en el 2025, aunque tendrá en frente a una gran cantidad de rivales, que prometen hacer de la categoría algo bastante reservado en cuanto al favorito. A continuación, te cuento quién ganó el Wellness Olympia 2026.

🥇 Pendiente

🥈 Pendiente

🥉 Pendiente

Una de las categorías más peleadas en el fisicoculturismo femenino

El Wellness Olympia 2026 llega a su sexta edición con una de las alineaciones más competitivas de la categoría. La vigente campeona es Eduarda Bezerra, quien conquistó el título en 2025 y buscará repetir el triunfo para convertirse en bicampeona. La brasileña llega nuevamente como una de las principales figuras de una división que históricamente ha tenido una fuerte presencia de atletas de Brasil.

Entre las principales retadoras aparece Isa Pereira Nunes, campeona del Wellness Olympia 2024 y subcampeona en 2025. Nunes ha terminado dentro del Top 3 en todas sus participaciones en el Olympia desde 2021, por lo que vuelve a Las Vegas con la posibilidad de recuperar el título. Otra contendiente destacada es Rayane Fogal, quien llega después de conquistar el Wellness del Arnold Classic Ohio 2026 y finalizar cuarta en el Olympia 2025.

También habrá que seguir de cerca a la dominicana Elisa Alcantara, tercera clasificada en el Wellness Olympia 2025, además de nombres como Camile Luz, Daniele Mendonça, Bruna Seredich, Valéria Bodanese, Juliana Mota y Narla Vilar, todas ellas clasificadas para la edición 2026. En total, el Wellness Olympia 2026 reúne a 42 competidoras, por lo que la lucha por el podio contará con una amplia nómina de atletas internacionales.