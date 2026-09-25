Momentos de la premiación en la categoría Women’s Physique del Mr. Olympia 2026. La atleta galardonada destacó por su notable combinación de volumen, estructura estética y definición sobre el escenario. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC
Momentos de la premiación en la categoría Women’s Physique del Mr. Olympia 2026. La atleta galardonada destacó por su notable combinación de volumen, estructura estética y definición sobre el escenario. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT / Composición GEC
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La categoría Women’s Physique del Mr. Olympia 2026, que reúne a varias de las atletas más competitivas del circuito IFBB Pro League y definirá a la sucesora —o posible bicampeona— de Natalia Abraham Coelho (quien recuperó el título en la anterior edición al imponerse a Sarah Villegas y Zama Benta), está programado para resolverse el viernes 25 de septiembre dentro del calendario del Olympia Weekend 2026. A continuación, te detallamos las posiciones definitivas del certamen, incluidos primer lugar, subcampeonato, top 5 y el resto de la clasificación de esta competitiva división.

Resultados de la categoría Women’s Physique en el Mr. Olympia 2026

PuestoCompetidoraResultado
1.° lugarPendiente de confirmaciónCampeona Women’s Physique Olympia 2026
2.° lugarPendiente de confirmaciónPendiente
3.° lugarPendiente de confirmaciónPendiente
4.° lugarPendiente de confirmaciónPendiente
5.° lugarPendiente de confirmaciónPendiente

Lista completa de competidores de la categoría Women’s Physique en el Mr. Olympia 2026

El campo de Women’s Physique cuenta con 16 clasificadas para el Mr. Olympia 2026. Entre los nombres destacados aparecen la campeona defensora Natalia Abraham Coelho, Sarah Villegas, Zama Benta, Paula Ranta, Sara Bradley y la española Julia Cabarcos.

#NombrePaís
1Zama BentaBrasil
2Julia CabarcosEspaña
3Silvia Cuartero MartinezEspaña
4Amanda De Carvalho MachadoEstados Unidos
5Lenka FerencukovaChequia
6Sheronica HentonEstados Unidos
7Marika JonesEstados Unidos
8Jessica MacedoBrasil
9Naiana NanaBrasil
10Trisha PollydoreCanadá
11Autumn SwansenEstados Unidos
12Sarah VillegasEstados Unidos
13Marianne Von GierkeChile
14Brooke WalkerEstados Unidos
15Hong YanChina
16Natalia Abraham CoelhoEstados Unidos
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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