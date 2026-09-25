La categoría Women’s Physique del Mr. Olympia 2026, que reúne a varias de las atletas más competitivas del circuito IFBB Pro League y definirá a la sucesora —o posible bicampeona— de Natalia Abraham Coelho (quien recuperó el título en la anterior edición al imponerse a Sarah Villegas y Zama Benta), está programado para resolverse el viernes 25 de septiembre dentro del calendario del Olympia Weekend 2026. A continuación, te detallamos las posiciones definitivas del certamen, incluidos primer lugar, subcampeonato, top 5 y el resto de la clasificación de esta competitiva división.
Resultados de la categoría Women’s Physique en el Mr. Olympia 2026
|Puesto
|Competidora
|Resultado
|1.° lugar
|Pendiente de confirmación
|Campeona Women’s Physique Olympia 2026
|2.° lugar
|Pendiente de confirmación
|Pendiente
|3.° lugar
|Pendiente de confirmación
|Pendiente
|4.° lugar
|Pendiente de confirmación
|Pendiente
|5.° lugar
|Pendiente de confirmación
|Pendiente
Lista completa de competidores de la categoría Women’s Physique en el Mr. Olympia 2026
El campo de Women’s Physique cuenta con 16 clasificadas para el Mr. Olympia 2026. Entre los nombres destacados aparecen la campeona defensora Natalia Abraham Coelho, Sarah Villegas, Zama Benta, Paula Ranta, Sara Bradley y la española Julia Cabarcos.
|#
|Nombre
|País
|1
|Zama Benta
|Brasil
|2
|Julia Cabarcos
|España
|3
|Silvia Cuartero Martinez
|España
|4
|Amanda De Carvalho Machado
|Estados Unidos
|5
|Lenka Ferencukova
|Chequia
|6
|Sheronica Henton
|Estados Unidos
|7
|Marika Jones
|Estados Unidos
|8
|Jessica Macedo
|Brasil
|9
|Naiana Nana
|Brasil
|10
|Trisha Pollydore
|Canadá
|11
|Autumn Swansen
|Estados Unidos
|12
|Sarah Villegas
|Estados Unidos
|13
|Marianne Von Gierke
|Chile
|14
|Brooke Walker
|Estados Unidos
|15
|Hong Yan
|China
|16
|Natalia Abraham Coelho
|Estados Unidos