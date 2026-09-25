La categoría Women’s Physique del Mr. Olympia 2026, que reúne a varias de las atletas más competitivas del circuito IFBB Pro League y definirá a la sucesora —o posible bicampeona— de Natalia Abraham Coelho (quien recuperó el título en la anterior edición al imponerse a Sarah Villegas y Zama Benta), está programado para resolverse el viernes 25 de septiembre dentro del calendario del Olympia Weekend 2026. A continuación, te detallamos las posiciones definitivas del certamen, incluidos primer lugar, subcampeonato, top 5 y el resto de la clasificación de esta competitiva división.

Resultados de la categoría Women’s Physique en el Mr. Olympia 2026

Puesto Competidora Resultado 1.° lugar Pendiente de confirmación Campeona Women’s Physique Olympia 2026 2.° lugar Pendiente de confirmación Pendiente 3.° lugar Pendiente de confirmación Pendiente 4.° lugar Pendiente de confirmación Pendiente 5.° lugar Pendiente de confirmación Pendiente

Lista completa de competidores de la categoría Women’s Physique en el Mr. Olympia 2026

El campo de Women’s Physique cuenta con 16 clasificadas para el Mr. Olympia 2026. Entre los nombres destacados aparecen la campeona defensora Natalia Abraham Coelho, Sarah Villegas, Zama Benta, Paula Ranta, Sara Bradley y la española Julia Cabarcos.

# Nombre País 1 Zama Benta Brasil 2 Julia Cabarcos España 3 Silvia Cuartero Martinez España 4 Amanda De Carvalho Machado Estados Unidos 5 Lenka Ferencukova Chequia 6 Sheronica Henton Estados Unidos 7 Marika Jones Estados Unidos 8 Jessica Macedo Brasil 9 Naiana Nana Brasil 10 Trisha Pollydore Canadá 11 Autumn Swansen Estados Unidos 12 Sarah Villegas Estados Unidos 13 Marianne Von Gierke Chile 14 Brooke Walker Estados Unidos 15 Hong Yan China 16 Natalia Abraham Coelho Estados Unidos