El Miss Universo 2025 genera una expectativa global, destacando como uno de los certámenes de belleza más emblemáticos y seguidos. La edición de este año se celebra en el Impact Arena de Pak Kret, en Bangkok, Tailandia, donde 120 representantes de diferentes países competirán por el título internacional y la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca. Desde hace semanas, las delegaciones llegan a la ciudad en medio de un ambiente festivo y multicultural, preparándose para enfrentar el riguroso proceso de selección del certamen más importante del mundo.​ ¿Quieres saber quién ganó el concurso? Aquí te contamos todos los resultados en vivo y en directo.

¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2025 en vivo y en directo? Resultados de la competencia

Consulta los resultados de las finalistas y la ganadora de la corona del Miss Universo 2025 en vivo y en directo hoy desde Tailandia:

¿Quiénes son las favoritas de la competencia?

Entre las candidatas más mencionadas, varias han logrado llamar la atención por su preparación, presencia escénica y discursos comprometidos con causas sociales. En la lista de favoritas destacan Fátima Bosch (México), María Ignacia Moll (Chile), Stephany Abasali (Venezuela), Ophély Mézino (Guadalupe) e Itza Castillo (Nicaragua), entre otras aspirantes que han demostrado talento y carisma desde la fase preliminar. También sobresalen Zashely Alicea (Puerto Rico), Karla Bacigalupo (Perú) y Vanessa Pulgarín (Colombia), quienes han triunfado en entrevistas y momentos clave del concurso, mientras que candidatas como Mahyla Roth (Costa Rica), Nadia Mejía (Ecuador) y Aldana Masset (Argentina) se consolidan entre las latinoamericanas con mayores posibilidades.​

A partir de las etapas preliminares, estas candidatas han destacado por su preparación, liderazgo y presencia:

Fátima Bosch (Miss México)​

María Ignacia Moll (Miss Chile)​

Stephany Abasali (Miss Venezuela)​

Ophély Mézino (Miss Guadalupe)​

Itza Castillo (Miss Nicaragua)​

Zashely Alicea (Miss Puerto Rico)​

Karla Bacigalupo (Miss Perú)​

Vanessa Pulgarín (Miss Colombia)​

Mahyla Roth (Miss Costa Rica)​

Nadia Mejía (Miss Ecuador)​

Aldana Masset (Miss Argentina)​

Otras candidatas que generan expectativas regionales incluyen:

Bereniece Dickenson (Miss Islas Turcas y Caicos)

Lee Suyeon (Miss Corea del Sur)

Veena Pravenar (Miss Tailandia)

Jaime Vanderberg (Miss Canadá)

Olivia Yacee (Miss Costa de Marfil)

Ahtisa Manalo (Miss Filipinas)

Melissa Sapini (Miss Haití)

Yamilex Hernández (Miss Latina)

Camila Vitorino (Miss Portugal)

Zhao Na (Miss China)

Raschel Paz (Miss Guatemala)

Lina Luaces (Miss Cuba)​

Proceso y criterios del jurado del Miss Universo 2025

La elección de la sucesora de Victoria Kjær Theilvig exige superar varias pruebas, que incluyen entrevistas privadas, exhibición en traje típico, pasarela en traje de baño y gala, así como exposiciones sobre temas sociales y personales. Los jurados internacionales, entre los que figuran exitosas ex reinas, expertos en moda y comunicación, valoran no sólo la belleza física sino también la autenticidad, la inteligencia emocional, la capacidad de comunicación y el liderazgo de cada candidata. La semifinal reúne a las 30 mejores calificadas, quienes compiten por los puestos en la gran final; el grupo luego se reduce a cinco, que respondarán preguntas en vivo sobre temas de actualidad y compromiso social, elementos determinantes para la elección final.​

Entrevistas privadas, evaluando personalidad y propósito social​

Presentación en traje nacional y desfile en traje de baño​

Gala en traje de noche, relevando elegancia y comunicación​

Exposiciones sobre causas personales y temas sociales relevantes​

Transparencia y diversidad en Miss Universo

El certamen de Miss Universo 2025 ha reforzado sus procesos para garantizar transparencia y diversidad, eliminando limitantes históricas como la edad y el estado civil, permitiendo que más mujeres puedan participar y representar la identidad de sus países. El Comité de Selección trabaja junto al jurado principal para asegurar una evaluación justa basada en méritos y valores contemporáneos, seleccionando así a una reina comprometida no sólo con la estética sino con el bienestar y el impacto social internacional.​

Belleza física y salud integral

Autenticidad y liderazgo

Inteligencia emocional y capacidad discursiva

Impacto y compromiso social

Méritos y valores contemporáneos​

¿Cuáles son las preguntas que suele hacer el jurado para elegir a la reina del Miss Universo?

El jurado del Miss Universo suele formular preguntas que buscan explorar el carácter, inteligencia, valores y conciencia social de las finalistas. Estas preguntas ayudan a elegir a la candidata que mejor representa los ideales modernos del certamen.​

¿Qué mensaje le darías al mundo si fueras Miss Universo?﻿​

¿Cómo usarías tu título para hacer un cambio positivo en la sociedad?﻿​

¿Cuál consideras que es el mayor desafío de la juventud actual?﻿​

Si pudieras hablar con un líder mundial, ¿qué tema discutirías?﻿​

¿Qué significa para ti la diversidad e inclusión?﻿​

¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste?﻿​

¿Qué cualidad consideras indispensable en una Miss Universo?﻿​

¿Cómo inspirarías a otras mujeres desde tu reinado?﻿​

¿Cómo manejarías las críticas y la presión mediática durante tu reinado?﻿​

¿Qué te motiva a participar en Miss Universo?﻿​

¿Tiene alguna causa social que apoyas y cómo promoverías su impacto mundial?﻿​

¿Qué significa el éxito para ti y cómo lo alcanzas?﻿​

¿Puedes compartir una experiencia que haya marcado tu vida y lo que aprendiste de ella?﻿​

¿Qué opinas sobre el papel de la mujer en la política y el liderazgo global?﻿​

¿Por qué crees que eres un ejemplo positivo para las nuevas generaciones?﻿​

¿Qué mensaje le darías a quienes enfrentan discriminación?﻿​

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2025

Miss Albania — Flavia Harizaj, 25

Miss Angola — Maria Cunha, 22

Miss Argentina — Aldana Masset, 25

Miss Armenia — Peggy Garabekian, 30

Miss Aruba — Hannah Arends, 28

Miss Australia — Lexie Brant, 22

Miss Bahamas — Maliqué Maranda Bowe, 24

Miss Bangladés — Tangia Methila, 33

Miss Bélgica — Karen Jansen, 24

Miss Belice — Isabella Zabaneh, 21

Miss Bielorrusia — Alena Kucheruk, 18

Miss Birmania — Myat Yadanar Soe, 22

Miss Bolivia — Yessica Hausermann, 25

Miss Bonaire — Nicole Peiliker-Visser, 42

Miss Botsuana — Lillian Andries, 30

Miss Brasil — Gabriela Lacerda, 24

Miss Bulgaria — Gaby Guha, 26

Miss Cabo Verde — Priscilla Gomes, 32

Miss Camboya — Thai Neary Socheata, 30

Miss Canadá — Jaime VandenBerg, 28

Miss Chile — María Ignacia Moll, 28

Miss China — Zhao Na, 20

Miss Colombia — Vanessa Pulgarín, 34

Miss Corea del Sur — Su-yeon Lee, 30

Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé, 27

Miss Costa Rica — Mahyla Roth, 26

Miss Croacia — Laura Gnjatović, 23

Miss Cuba — Lina Luaces, 23

Miss Curazao — Camille Thomas, 26

Miss Dinamarca — Monique Sonne, 21

Miss Ecuador — Nadia Mejia, 29

Miss Egipto — Sabrina Maged, 23

Miss El Salvador — Giulia Zanoni, 20

Miss Emiratos Árabes Unidos — Mariam Mohamed, 26

Miss Eslovaquia — Viktoria Güllová, 20

Miss Eslovenia — Hana Klaut, 29

Miss España — Andrea Valero, 28

Miss Estados Unidos — Audrey Eckert, 23

Miss Estonia — Brigitta Schaback, 28

Miss Filipinas — Ahtisa Manalo, 28

Miss Finlandia — Sarah Dzafce, 22

Miss Francia — Eve Gilles, 22

Miss Ghana — Andromeda Osam-Peters, 37

Miss Gran Bretaña — Danielle Latimer, 36

Miss Grecia — Mary Chatzipavlou, 31

Miss Guadalupe — Ophély Mézino, 26

Miss Guatemala — Raschel Paz, 25

Miss Guinea — Tiguidanké Bérété, 23

Miss Guinea Ecuatorial — Carmen Obama, 19

Miss Guyana — Chandini Baljor, 22

Miss Haití — Melissa Sapini, 22

Miss Honduras — Alejandra Fuentes, 31

Miss Hong Kong — Li Shi Yi, 27

Miss Hungría — Kincső Dezsényi, 21

Miss India — Manika Wishwakarma, 22

Miss Indonesia — Sanly Liu, 29

Miss Irak — Hanin Al Qoreishy, 27

Miss Irlanda — Aadya Srivastava, 18

Miss Islas Caimán — Tahiti Seymour, 22

Miss Islas Turcas y Caicos — Bereniece Dickenson, 22

Miss Islas Vírgenes Británicas — Olivia Freeman, 22

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Britanny Robinson, 33

Miss Israel — Melanie Shiraz, 26

Miss Italia — Lucilla Nori, 25

Miss Jamaica — Gabrielle Henry, 29

Miss Japón — Kaori Hashimoto, 21

Miss Kazajistán — Dana Almasova, 20

Miss Kirguistán — Mary Kuvakova, 19

Miss Kosovo — Dorea Shala, 24

Miss Laos — Daeng Lattana Munvilay, 31

Miss Latina — Yamilex Hernández, 29

Miss Letonia — Meldra Rosenberg, 23

Miss Líbano — Sarah Leena Bou Jaoude, 20

Miss Macao — Xiaotong Feng, 23

Miss Malasia — Chloe Lim, 27

Miss Malta — Julia Ann Cluett, 27

Miss Martinica — Célya Abatucci, 31

Miss Mauricio — Aurélie Alcindor, 31

Miss Mayotte — Nourya Aboutoihi, 25

Miss México — Fátima Bosch, 25

Miss Moldavia — Maria Ignat, 26

Miss Namibia — Johanna Swartbooi, 27

Miss Nepal — Sanya Adhikari, 23

Miss Nicaragua — Itza Castillo, 30

Miss Nigeria — Onyinyechi Basil, 25

Miss Noruega — Leonora Lysglimt-Rødland, 19

Miss Nueva Zelanda — Abbigail Sturgin, 28

Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada, 28

Miss Pakistán — Roma Riaz, 25

Miss Palestina — Nadeen Ayoub, 30

Miss Panamá — Mirna Caballini, 22

Miss Paraguay — Yanina Gómez, 28

Miss Perú — Karla Bacigalupo, 33

Miss Polonia — Emily Reng, 19

Miss Portugal — Camila Vitorino, 26

Miss Puerto Rico — Zashely Alicea, 26

Miss República Checa — Michaela Tomanová, 27

Miss República Democrática del Congo — Dorcas Dienda, 31

Miss República Dominicana — Jennifer Ventura, 28

Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita, 44

Miss Rumania — Cătălina Jacob, 28

Miss Rusia — Anastasia Venza, 22

Miss Santa Lucía — Shianne Smith, 20

Miss Senegal — Ndeye Ngoné Diagne, 26

Miss Serbia — Jelena Egorova, 28

Miss Singapur — Annika Sager, 25

Miss Sri Lanka — Lihasha Lindsay-White, 27

Miss Sudáfrica — Melissa Nayimuli, 29

Miss Suecia — Daniella Lundqvist, 26

Miss Suiza — Naima Acosta, 20

Miss Tailandia — Praveenar Singh, 29

Miss Tanzania — Naisae Yona, 28

Miss Trinidad y Tobago — Latifah Morris, 31

Miss Turquía — Ceren Arslan, 26

Miss Ucrania — Sofiya Tkachuk, 26

Miss Uruguay — Valeria Baladan, 24

Miss Venezuela — Stephany Abasali, 25

Miss Vietnam — Huong Giang, 33

Miss Zambia — Kunda Mwamulima, 29

Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas, 26

Preguntas frecuentes del Miss Universo 2025

¿Dónde y cuándo es la final del Miss Universo 2025?

La gran final se celebra el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, Tailandia.​

¿Cuántas candidatas participan este año?

Son 120 representantes oficiales de países y territorios en competencia.​

¿Quién es la reina actual y quién entrega la corona?

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, entregará la corona a su sucesora al final del evento.​

¿Quiénes son las favoritas para ganar?

Analistas y seguidores destacan a Fátima Bosch (México), María Ignacia Moll (Chile), Stephany Abasali (Venezuela), Ophély Mézino (Guadalupe), Itza Castillo (Nicaragua), Zashely Alicea (Puerto Rico), Karla Bacigalupo (Perú), Vanessa Pulgarín (Colombia), entre otras.​

¿Cómo es el formato y etapas del certamen?

El concurso incluye entrevistas privadas, desfile en traje típico, traje de baño y gala, además de preguntas en vivo para las finalistas. El jurado selecciona primero a 30 semifinalistas, luego a las top 10 y top 5, quienes responden preguntas en directo.​

¿Cuáles son los criterios de evaluación del jurado?

Se valoran belleza, presencia, personalidad, liderazgo, comunicación y compromiso social. Las preguntas en vivo permiten evaluar templanza y argumentos de las finalistas.​

¿Existen requisitos de edad, estado civil o condición física?

Se exige mayoría de edad y representación oficial; no hay límite máximo de edad, ni restricciones por estado civil o condición física. Participan mujeres solteras, casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas.​

¿El público puede votar?

Sí. El público puede votar digitalmente en algunas rondas y premios especiales, como Miss Simpatía y Mejor Traje Típico.​

¿Cuánto dura el reinado de la ganadora?

El título de Miss Universo es por un año, durante el cual la ganadora participa en campañas, eventos y actividades internacionales.​

¿Por dónde se puede ver la transmisión?

La gala puede verse por Telemundo Internacional, Peacock TV y YouTube, según la región.​

La 74ª edición de Miss Universo 2025 se alista para su gala final en Tailandia, donde 120 candidatas competirán tras 20 días de actividades en una edición marcada por la inclusión, con nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente del genocidio de Ruanda y la primera representante de Palestina, mientras suenan como favoritas nombres como Olivia Yace de Costa de Marfil y las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela, Colombia, Chile, México, Perú, Ecuador y Puerto Rico. Las transmisión oficial estará a cargo de Telemundo, Peacock TV, Venevisión, Canal RCN, Imagen TV, Canal 13, Azteca Guate, Telemedios, Guapa TV, entre otros. (VIDEO: Telemundo / Peacock TV / Miss Universe Oficial)