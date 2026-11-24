Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, ganó Miss Universo 2026 y se convirtió en la nueva reina de belleza internacional tras imponerse en la gran final celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan. La edición número 75 del certamen tuvo como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y reunió a 116 candidatas que compitieron por suceder a Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior.
La representante puertorriqueña encabezó el resultado definitivo, seguida por Melissa Núñez, de República Dominicana, quien obtuvo el título de primera finalista. Clara Vegas, de Venezuela, terminó en el tercer puesto de la clasificación general como segunda finalista. El Top 5 también quedó integrado por Beatrice Millan-Windorski, de Filipinas, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.
La gala reunió a representantes de distintos continentes y concentró la atención en las últimas etapas de la competencia, que definieron a las cinco finalistas y a la ganadora de la corona. Entre los países que llegaron a la instancia decisiva estuvieron Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda.
En esta cobertura encontrarás quién ganó Miss Universo 2026, los resultados oficiales del Top 5, la clasificación de las finalistas, las representantes que avanzaron durante la competencia y la lista completa de participantes de la edición celebrada en Puerto Rico.
¿Quién ganó Miss Universo 2026? Resultados y clasificación final
Jennifer Barreto, de Puerto Rico, se llevó la corona de Miss Universo 2026. La clasificación final dejó a Melissa Núñez, de República Dominicana, como primera finalista; Clara Vegas, de Venezuela, como segunda finalista; Beatrice Millan-Windorski, de Filipinas, en el tercer puesto de finalista; y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, como cuarta finalista.
|Posición
|País
|Candidata
|Miss Universe 2026
|Puerto Rico
|Jennifer Barreto, 27
|Primera finalista
|República Dominicana
|Melissa Núñez, 29
|Segunda finalista
|Venezuela
|Clara Vegas, 24
|Tercera finalista
|Filipinas
|Beatrice Millan-Windorski, 24
|Cuarta finalista
|Nueva Zelanda
|Georgia Waddington, 25
Lista de las 5 de finalistas del Miss Universo 2026
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
¿Quiénes clasificaron al Top 12 de Miss Universo 2026?
Las 12 semifinalistas continuarán en la competencia y buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda.
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
Miss Universo 2026: candidatas clasificadas al Top 30
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años
- Miss México — María Vargas, 28 años
- Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años
- Miss Panamá — Gabriela González, 20 años
- Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años
- Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
- Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años
- Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
Lista de las 5 de finalistas del Miss Universo 2026
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
Lista de las 12 de finalistas del Miss Universo 2026
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
Lista de las 30 de finalistas del Miss Universo 2026
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
- Miss Tanzania — Elizabeth Makune, 30 años
- Miss México — María Vargas, 28 años
- Miss Guinea — Justine Kamara, 29 años
- Miss Colombia — María Alejandra López, 32 años
- Miss Ucrania — Anna Nikonova, 23 años
- Miss Panamá — Gabriela González, 20 años
- Miss Costa Rica — María Alejandra Acosta, 25 años
- Miss Uganda — Mitchelle Daka, 30 años
- Miss Filipinas — Beatrice Millan-Windorski, 24 años
- Miss Francia — Garance Authié, 22 años
- Miss Etiopía — Bruktawit Belete, 24 años
- Miss Bélgica — Olga Lombardo, 23 años
- Miss Venezuela — Clara Vegas, 24 años
- Miss República Democrática del Congo — Jessica Kalambayi, 28 años
- Miss Nicaragua — Jasmine Blandford, 28 años
Lista de las 30 de finalistas del Miss Universo 2026
- Miss Nueva Zelanda — Georgia Waddington, 25 años
- Miss Chile — Dominga López, 25 años
- Miss Brasil — Marcella Kozinski, 26 años
- Miss India — Kaziah Liz Mejo, 19 años
- Miss Países Bajos — Melissa Bottema, 26 años
- Miss Islas Turcas y Caicos — Selena Grant, 25 años
- Miss Perú — Luren Márquez, 27 años
- Miss Cuba — Mia Donadio, 25 años
- Miss Serbia — Nikolina Vujčić, 24 años
- Miss República Dominicana — Melissa Núñez, 29 años
- Miss Curazao — Bianty Rojer-Gomperts, 28 años
- Miss Estados Unidos — Justus Kelley, 31 años
- Miss Israel — Danielle Yablonka, 25 años
- Miss Ecuador — Dalia Bucaram, 21 años
- Miss Puerto Rico — Jennifer Barreto, 27 años
La espera está por terminar. San Juan, Puerto Rico, se convierte este martes 24 de noviembre en el epicentro de la belleza internacional con la celebración de la 75.ª edición de Miss Universo 2026. Un total de 116 candidatas compiten por la corona en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo.
Sigue nuestro LIVE BLOG de Miss Universo 2026 EN VIVO para conocer todos los resultados de la gran final, las candidatas clasificadas, los anuncios oficiales del Top 30, Top 12 y Top 5, las posiciones definitivas y los momentos más importantes de la ceremonia. Te ofreceremos actualizaciones en tiempo real hasta descubrir quién será coronada como la nueva Miss Universo 2026 y representará al certamen durante su próximo reinado. La carrera por la corona entra en su etapa decisiva y aquí podrás seguir cada anuncio de la noche desde Puerto Rico.
¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?
La competencia reúne a candidatas con experiencia en modelaje, certámenes internacionales, formación académica y proyectos sociales. Entre los nombres que han destacado en las previas y análisis de especialistas figuran representantes de América, Europa, África y Asia.
Clara Vegas, Miss Venezuela
Clara Vegas busca la octava corona para Venezuela. La candidata residía en Londres antes de regresar a su país y decidir participar en el certamen. Es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y su preparación, evolución y conexión con el público venezolano la han colocado entre las participantes que generan expectativas.
Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico
La anfitriona de esta edición competirá ante su público en San Juan. Jennifer Barreto cuenta con experiencia profesional en prevención de conductas de riesgo en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y también es madre. Su participación representa una de las candidaturas que buscará aprovechar el respaldo local durante la final.
Dominga López, Miss Chile
La representante chilena estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad del Desarrollo y mantiene intereses en la moda, el cine, la música y la cultura. Su objetivo es conseguir la segunda corona para Chile, que ganó el concurso por primera y única vez con Cecilia Bolocco en 1987.
María Alejandra López, Miss Colombia
Ingeniera industrial, modelo y experimentada participante en concursos internacionales, María Alejandra López fue primera finalista de Miss Universe Colombia 2021 y obtuvo el segundo puesto en Miss Grand International 2023. Colombia aspira a recuperar el título que Paulina Vega conquistó en 2014.
Mia Donadio, Miss Cuba
Cuba volvió a competir en Miss Universo en 2024, después de 57 años de ausencia. Mia Donadio representa a la isla en esta edición y ha expresado su orgullo por sus raíces cubanas y su interés en utilizar la plataforma para dar visibilidad a la situación de su país.
Garance Authié, Miss Francia
A sus 22 años, la candidata francesa combina experiencia en modelaje con formación en gestión y finanzas. Su perfil internacional, preparación académica y dominio de idiomas la convierten en una de las representantes europeas a seguir en la competencia.
Susana Medina, Miss España
La representante española cuenta con formación en Derecho, experiencia en modelaje y actuación y una destacada presencia en redes sociales. También ha impulsado iniciativas contra el acoso escolar y la violencia de género.
Melissa Bottema, Miss Países Bajos
La neerlandesa combina experiencia en concursos de belleza con una trayectoria en gimnasia. Su trabajo como educadora y su proyecto relacionado con la salud mental de los jóvenes también forman parte de su perfil.
Danielle Adewusi, Miss Nigeria
La candidata nigeriana estudió Medicina y Psicología en King’s College London y fundó Scrub The Stigma, una iniciativa dedicada a promover la educación sobre salud femenina. También cuenta con experiencia previa en Miss Universe Great Britain.
Mitchelle Daka, Miss Uganda
Uganda participa por primera vez en Miss Universo con Mitchelle Daka, modelo con trayectoria internacional y experiencia en eventos de moda. La candidata también desarrolla iniciativas vinculadas con la salud mental y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Beatrice Millan-Windorski, Miss Filipinas
La representante filipina estudió Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ganó Miss Earth USA 2024 y obtuvo el título de Miss Earth Water 2024. Entre sus causas figuran la conservación ambiental, el empoderamiento juvenil y la promoción cultural.
May Grace Parry, Miss Myanmar
Actriz, modelo y reina de belleza, May Grace Parry estudió Artes en la Universidad de Melbourne y ha desarrollado una carrera en el entretenimiento desde su adolescencia. Su labor social está vinculada con iniciativas educativas para niños de comunidades desfavorecidas.
Yurim Kim, Miss Corea del Sur
Con 35 años, Yurim Kim cuenta con experiencia como actriz de teatro, coreógrafa, modelo y artista escénica. Su trayectoria incluye más de una década de trabajo en escenarios y actividades vinculadas con la cultura, la educación y el voluntariado.
¿Cómo será la final de Miss Universo 2026?
La edición número 75 de Miss Universo tendrá diferentes etapas de selección antes de definir a las cinco finalistas. Las candidatas buscarán destacar ante el jurado con su desenvolvimiento escénico, presencia, comunicación y desempeño durante las distintas rondas de la competencia.
La ronda de preguntas y respuestas será uno de los momentos decisivos para las cinco finalistas, que deberán responder ante el jurado antes del anuncio de la ganadora y las posiciones restantes.
Lista completa de candidatas a Miss Universo 2026: países, nombres y edades
Estas son las 116 participantes de la edición 2026 del concurso, ordenadas alfabéticamente por país.
|País
|Candidata
|Edad
|Albania
|Jogersa Beqiri
|25
|Alemania
|Celina Weil
|25
|Argentina
|Daiana Pereyra
|28
|Armenia
|Arena Zeynalian
|32
|Aruba
|Elizabeth Johnson
|24
|Australia
|Caitlin Worthington
|29
|Bahamas
|Shawndra Henfield
|23
|Bangladés
|Samira Khan Mahi
|29
|Bélgica
|Olga Lombardo
|23
|Belice
|Caleigh-Rose West
|24
|Bielorrusia
|Aliya Karotkaya
|22
|Birmania
|May Grace Parry
|31
|Bolivia
|Valeria Mena
|24
|Bonaire
|Caroline Porras
|25
|Botsuana
|Dabilo Moses
|26
|Brasil
|Marcella Kozinski
|26
|Cabo Verde
|Armandina Cunha
|27
|Camboya
|Rthna Than
|19
|Camerún
|Audrey Moutongo Black
|30
|Canadá
|Aslıhan Moralı
|30
|Chile
|Dominga López
|25
|China
|Shiqi Wang
|24
|Colombia
|María Alejandra López
|32
|Corea del Sur
|Yurim Kim
|35
|Costa Rica
|María Alejandra Acosta
|25
|Croacia
|Antea Mršić
|25
|Cuba
|Mia Donadio
|25
|Curazao
|Bianty Rojer-Gomperts
|28
|Dinamarca
|Fie Rose Lindegaard
|27
|Ecuador
|Dalia Bucaram
|21
|Egipto
|Sonia Gergis
|32
|El Salvador
|Sofía Córdova
|27
|Eslovaquia
|Anna Ličková
|25
|España
|Susana Medina
|27
|Estados Unidos
|Justus Kelley
|31
|Estonia
|Emili Denneng
|21
|Etiopía
|Bruktawit Belete
|24
|Filipinas
|Beatrice Millan-Windorski
|24
|Finlandia
|Veera Grönlund
|30
|Francia
|Garance Authié
|22
|Ghana
|Belvy Naa Ofori
|34
|Gran Bretaña
|Angela Aumonier
|24
|Grecia
|Olivia Vasilopoulos
|25
|Guadalupe
|Chloé Deher
|31
|Guatemala
|Adelina Castillo
|30
|Guinea
|Justine Kamara
|29
|Guinea Ecuatorial
|Isabel Mbomio
|24
|Guyana
|Angel Bhathal
|40
|Haití
|Tatenda Rameau
|29
|Honduras
|Luisa Pineda
|26
|Hong Kong
|Jennifer Zhou
|27
|Hungría
|Kamilla Kiss
|25
|India
|Kaziah Liz Mejo
|19
|Irak
|Samantha Slewa
|29
|Irlanda
|Aideen Howard
|22
|Islandia
|Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir
|27
|Islas Caimán
|Juliana Myers
|21
|Islas Turcas y Caicos
|Selena Grant
|25
|Islas Vírgenes Británicas
|Orealia Thomas
|42
|Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|Jenna-Monét Queeley
|29
|Israel
|Danielle Yablonka
|25
|Italia
|Giada Folcia
|37
|Jamaica
|Celene Hall
|25
|Japón
|Sayuki Ito
|27
|Jordania
|Destiny Anbar
|31
|Kazajistán
|Alina Ekaterinecheva
|22
|Kenia
|Jean Ojiro
|27
|Kirguistán
|Medina Ermekova
|18
|Kosovo
|Evisa Pacolli
|21
|Letonia
|Lāsma Kuhtarska
|31
|Líbano
|Perla Harb
|23
|Lituania
|Olga Bykadorova
|32
|Macao
|Xuehe Hou
|24
|Malta
|Francesca Mercieca
|30
|Martinica
|Larissa Ségarel
|29
|Mayotte
|Maëva Toumbou Dani
|33
|México
|María Vargas
|28
|Moldavia
|Dorina Darii
|32
|Mongolia
|Namuunaa Otgonbaatar
|30
|Montenegro
|Maria Aleksandra Ivezaj
|22
|Namibia
|Charene Labuschagne
|28
|Nicaragua
|Jasmine Blandford
|28
|Nigeria
|Danielle Adewusi
|29
|Noruega
|Abelone Smedsrud
|29
|Nueva Zelanda
|Georgia Waddington
|25
|Países Bajos
|Melissa Bottema
|26
|Pakistán
|Misbah Arshad
|29
|Panamá
|Gabriela González
|20
|Paraguay
|Gretha Matiauda
|26
|Perú
|Luren Márquez
|27
|Polonia
|Vivica Lewandowski
|21
|Portugal
|Isabela Santos
|26
|Puerto Rico
|Jennifer Barreto
|27
|República Checa
|Dominika Kotoučková
|25
|República Democrática del Congo
|Jessica Kalambayi
|28
|República Dominicana
|Melissa Núñez
|29
|Reunión
|Abigaëlle Tailamée
|20
|Rumania
|Sabina-Gabriela Parmac
|21
|Rusia
|Aleksandra Stashkevich
|21
|San Martín
|Elle Duncan
|32
|Santa Lucía
|Bernella Velinor
|33
|Serbia
|Nikolina Vujčić
|24
|Sierra Leona
|Katti Fofanah
|22
|Sri Lanka
|Nimhara Sasindi
|25
|Sudáfrica
|Bajabulise Thela
|22
|Suecia
|Josefin Strand
|27
|Suiza
|Itiya Dube
|27
|Surinam
|Maruschka Sahiboe
|34
|Tanzania
|Elizabeth Makune
|30
|Trinidad y Tobago
|Vinita Manoo
|36
|Túnez
|Sarrah Brahmi
|32
|Ucrania
|Anna Nikonova
|23
|Uganda
|Mitchelle Daka
|30
|Uruguay
|Lucía Piñeyro
|33
|Uzbekistán
|Ziedakhon Sharipova
|34
|Venezuela
|Clara Vegas
|24
FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026
¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?
La final se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.
¿Dónde se realizará Miss Universo 2026?
El certamen tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.
¿Quién es la actual Miss Universo?
Fátima Bosch, representante de México, es la reina vigente y entregará la corona a su sucesora durante la edición 2026.
¿Cuántas candidatas participan en Miss Universo 2026?
En esta edición participan 116 candidatas de diferentes países y territorios.
¿Quién ganó Miss Universo 2026?
La ganadora se conocerá durante la final del martes 24 de noviembre. El resultado, las finalistas y la clasificación oficial se actualizarán en esta cobertura.
¡PUERTO RICO GANA EL MISS UNIVERSO!