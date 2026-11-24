Las 116 candidatas competirán este martes 24 de noviembre por la corona de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico. La edición número 75 del certamen se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y coronará a la sucesora de Fátima Bosch, ganadora de la pasada edición.
Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Francia, Filipinas, España y otros países llegan a la gala con representantes que han despertado expectativas por su trayectoria, preparación y desempeño en las actividades previas. Sin embargo, la clasificación dependerá de las evaluaciones del jurado y de las distintas etapas de la competencia, que culminarán con las cinco finalistas y la elección de la nueva Miss Universo.
En esta cobertura encontrarás quién ganó Miss Universo 2026, los resultados del Top 5, las candidatas clasificadas, las favoritas de la competencia y la lista completa de participantes. La información se actualizará en directo conforme se anuncien los resultados oficiales desde Puerto Rico.
¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2026 EN VIVO hoy? Resultados en directo
La gran pregunta de la noche será quién se convertirá en Miss Universo 2026 y sucederá a Fátima Bosch. Las 116 participantes buscarán avanzar en las distintas etapas de la final, pero solo cinco llegarán a la ronda definitiva, en la que las preguntas y respuestas ante el jurado serán uno de los momentos determinantes.
|Puesto
|Candidata
|País
|Miss Universo 2026
|Por definir
|Por definir
|Primera finalista
|Por definir
|Por definir
|Segunda finalista
|Por definir
|Por definir
|Tercera finalista
|Por definir
|Por definir
|Cuarta finalista
|Por definir
|Por definir
¿Quiénes clasificaron al Top 12 de Miss Universo 2026?
Las 12 semifinalistas continuarán en la competencia y buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda. La lista se actualizará en directo con los nombres y países de las participantes anunciadas.
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Miss Universo 2026: candidatas clasificadas al Top 30
La primera gran selección de la gala determinará qué representantes continúan en competencia por la corona. Estos son los nombres que se incorporarán conforme la organización anuncie las 30 semifinalistas.
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¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?
La competencia reúne a candidatas con experiencia en modelaje, certámenes internacionales, formación académica y proyectos sociales. Entre los nombres que han destacado en las previas y análisis de especialistas figuran representantes de América, Europa, África y Asia.
Clara Vegas, Miss Venezuela
Clara Vegas busca la octava corona para Venezuela. La candidata residía en Londres antes de regresar a su país y decidir participar en el certamen. Es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y su preparación, evolución y conexión con el público venezolano la han colocado entre las participantes que generan expectativas.
Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico
La anfitriona de esta edición competirá ante su público en San Juan. Jennifer Barreto cuenta con experiencia profesional en prevención de conductas de riesgo en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y también es madre. Su participación representa una de las candidaturas que buscará aprovechar el respaldo local durante la final.
Dominga López, Miss Chile
La representante chilena estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad del Desarrollo y mantiene intereses en la moda, el cine, la música y la cultura. Su objetivo es conseguir la segunda corona para Chile, que ganó el concurso por primera y única vez con Cecilia Bolocco en 1987.
María Alejandra López, Miss Colombia
Ingeniera industrial, modelo y experimentada participante en concursos internacionales, María Alejandra López fue primera finalista de Miss Universe Colombia 2021 y obtuvo el segundo puesto en Miss Grand International 2023. Colombia aspira a recuperar el título que Paulina Vega conquistó en 2014.
Mia Donadio, Miss Cuba
Cuba volvió a competir en Miss Universo en 2024, después de 57 años de ausencia. Mia Donadio representa a la isla en esta edición y ha expresado su orgullo por sus raíces cubanas y su interés en utilizar la plataforma para dar visibilidad a la situación de su país.
Garance Authié, Miss Francia
A sus 22 años, la candidata francesa combina experiencia en modelaje con formación en gestión y finanzas. Su perfil internacional, preparación académica y dominio de idiomas la convierten en una de las representantes europeas a seguir en la competencia.
Susana Medina, Miss España
La representante española cuenta con formación en Derecho, experiencia en modelaje y actuación y una destacada presencia en redes sociales. También ha impulsado iniciativas contra el acoso escolar y la violencia de género.
Melissa Bottema, Miss Países Bajos
La neerlandesa combina experiencia en concursos de belleza con una trayectoria en gimnasia. Su trabajo como educadora y su proyecto relacionado con la salud mental de los jóvenes también forman parte de su perfil.
Danielle Adewusi, Miss Nigeria
La candidata nigeriana estudió Medicina y Psicología en King’s College London y fundó Scrub The Stigma, una iniciativa dedicada a promover la educación sobre salud femenina. También cuenta con experiencia previa en Miss Universe Great Britain.
Mitchelle Daka, Miss Uganda
Uganda participa por primera vez en Miss Universo con Mitchelle Daka, modelo con trayectoria internacional y experiencia en eventos de moda. La candidata también desarrolla iniciativas vinculadas con la salud mental y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Beatrice Millan-Windorski, Miss Filipinas
La representante filipina estudió Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ganó Miss Earth USA 2024 y obtuvo el título de Miss Earth Water 2024. Entre sus causas figuran la conservación ambiental, el empoderamiento juvenil y la promoción cultural.
May Grace Parry, Miss Myanmar
Actriz, modelo y reina de belleza, May Grace Parry estudió Artes en la Universidad de Melbourne y ha desarrollado una carrera en el entretenimiento desde su adolescencia. Su labor social está vinculada con iniciativas educativas para niños de comunidades desfavorecidas.
Yurim Kim, Miss Corea del Sur
Con 35 años, Yurim Kim cuenta con experiencia como actriz de teatro, coreógrafa, modelo y artista escénica. Su trayectoria incluye más de una década de trabajo en escenarios y actividades vinculadas con la cultura, la educación y el voluntariado.
¿Cómo será la final de Miss Universo 2026?
La edición número 75 de Miss Universo tendrá diferentes etapas de selección antes de definir a las cinco finalistas. Las candidatas buscarán destacar ante el jurado con su desenvolvimiento escénico, presencia, comunicación y desempeño durante las distintas rondas de la competencia.
La ronda de preguntas y respuestas será uno de los momentos decisivos para las cinco finalistas, que deberán responder ante el jurado antes del anuncio de la ganadora y las posiciones restantes.
Lista completa de candidatas a Miss Universo 2026: países, nombres y edades
Estas son las 116 participantes de la edición 2026 del concurso, ordenadas alfabéticamente por país.
|País
|Candidata
|Edad
|Albania
|Jogersa Beqiri
|25
|Alemania
|Celina Weil
|25
|Argentina
|Daiana Pereyra
|28
|Armenia
|Arena Zeynalian
|32
|Aruba
|Elizabeth Johnson
|24
|Australia
|Caitlin Worthington
|29
|Bahamas
|Shawndra Henfield
|23
|Bangladés
|Samira Khan Mahi
|29
|Bélgica
|Olga Lombardo
|23
|Belice
|Caleigh-Rose West
|24
|Bielorrusia
|Aliya Karotkaya
|22
|Birmania
|May Grace Parry
|31
|Bolivia
|Valeria Mena
|24
|Bonaire
|Caroline Porras
|25
|Botsuana
|Dabilo Moses
|26
|Brasil
|Marcella Kozinski
|26
|Cabo Verde
|Armandina Cunha
|27
|Camboya
|Rthna Than
|19
|Camerún
|Audrey Moutongo Black
|30
|Canadá
|Aslıhan Moralı
|30
|Chile
|Dominga López
|25
|China
|Shiqi Wang
|24
|Colombia
|María Alejandra López
|32
|Corea del Sur
|Yurim Kim
|35
|Costa Rica
|María Alejandra Acosta
|25
|Croacia
|Antea Mršić
|25
|Cuba
|Mia Donadio
|25
|Curazao
|Bianty Rojer-Gomperts
|28
|Dinamarca
|Fie Rose Lindegaard
|27
|Ecuador
|Dalia Bucaram
|21
|Egipto
|Sonia Gergis
|32
|El Salvador
|Sofía Córdova
|27
|Eslovaquia
|Anna Ličková
|25
|España
|Susana Medina
|27
|Estados Unidos
|Justus Kelley
|31
|Estonia
|Emili Denneng
|21
|Etiopía
|Bruktawit Belete
|24
|Filipinas
|Beatrice Millan-Windorski
|24
|Finlandia
|Veera Grönlund
|30
|Francia
|Garance Authié
|22
|Ghana
|Belvy Naa Ofori
|34
|Gran Bretaña
|Angela Aumonier
|24
|Grecia
|Olivia Vasilopoulos
|25
|Guadalupe
|Chloé Deher
|31
|Guatemala
|Adelina Castillo
|30
|Guinea
|Justine Kamara
|29
|Guinea Ecuatorial
|Isabel Mbomio
|24
|Guyana
|Angel Bhathal
|40
|Haití
|Tatenda Rameau
|29
|Honduras
|Luisa Pineda
|26
|Hong Kong
|Jennifer Zhou
|27
|Hungría
|Kamilla Kiss
|25
|India
|Kaziah Liz Mejo
|19
|Irak
|Samantha Slewa
|29
|Irlanda
|Aideen Howard
|22
|Islandia
|Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir
|27
|Islas Caimán
|Juliana Myers
|21
|Islas Turcas y Caicos
|Selena Grant
|25
|Islas Vírgenes Británicas
|Orealia Thomas
|42
|Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|Jenna-Monét Queeley
|29
|Israel
|Danielle Yablonka
|25
|Italia
|Giada Folcia
|37
|Jamaica
|Celene Hall
|25
|Japón
|Sayuki Ito
|27
|Jordania
|Destiny Anbar
|31
|Kazajistán
|Alina Ekaterinecheva
|22
|Kenia
|Jean Ojiro
|27
|Kirguistán
|Medina Ermekova
|18
|Kosovo
|Evisa Pacolli
|21
|Letonia
|Lāsma Kuhtarska
|31
|Líbano
|Perla Harb
|23
|Lituania
|Olga Bykadorova
|32
|Macao
|Xuehe Hou
|24
|Malta
|Francesca Mercieca
|30
|Martinica
|Larissa Ségarel
|29
|Mayotte
|Maëva Toumbou Dani
|33
|México
|María Vargas
|28
|Moldavia
|Dorina Darii
|32
|Mongolia
|Namuunaa Otgonbaatar
|30
|Montenegro
|Maria Aleksandra Ivezaj
|22
|Namibia
|Charene Labuschagne
|28
|Nicaragua
|Jasmine Blandford
|28
|Nigeria
|Danielle Adewusi
|29
|Noruega
|Abelone Smedsrud
|29
|Nueva Zelanda
|Georgia Waddington
|25
|Países Bajos
|Melissa Bottema
|26
|Pakistán
|Misbah Arshad
|29
|Panamá
|Gabriela González
|20
|Paraguay
|Gretha Matiauda
|26
|Perú
|Luren Márquez
|27
|Polonia
|Vivica Lewandowski
|21
|Portugal
|Isabela Santos
|26
|Puerto Rico
|Jennifer Barreto
|27
|República Checa
|Dominika Kotoučková
|25
|República Democrática del Congo
|Jessica Kalambayi
|28
|República Dominicana
|Melissa Núñez
|29
|Reunión
|Abigaëlle Tailamée
|20
|Rumania
|Sabina-Gabriela Parmac
|21
|Rusia
|Aleksandra Stashkevich
|21
|San Martín
|Elle Duncan
|32
|Santa Lucía
|Bernella Velinor
|33
|Serbia
|Nikolina Vujčić
|24
|Sierra Leona
|Katti Fofanah
|22
|Sri Lanka
|Nimhara Sasindi
|25
|Sudáfrica
|Bajabulise Thela
|22
|Suecia
|Josefin Strand
|27
|Suiza
|Itiya Dube
|27
|Surinam
|Maruschka Sahiboe
|34
|Tanzania
|Elizabeth Makune
|30
|Trinidad y Tobago
|Vinita Manoo
|36
|Túnez
|Sarrah Brahmi
|32
|Ucrania
|Anna Nikonova
|23
|Uganda
|Mitchelle Daka
|30
|Uruguay
|Lucía Piñeyro
|33
|Uzbekistán
|Ziedakhon Sharipova
|34
|Venezuela
|Clara Vegas
|24
FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026
¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?
La final se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.
¿Dónde se realizará Miss Universo 2026?
El certamen tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.
¿Quién es la actual Miss Universo?
Fátima Bosch, representante de México, es la reina vigente y entregará la corona a su sucesora durante la edición 2026.
¿Cuántas candidatas participan en Miss Universo 2026?
En esta edición participan 116 candidatas de diferentes países y territorios.
¿Quién ganó Miss Universo 2026?
La ganadora se conocerá durante la final del martes 24 de noviembre. El resultado, las finalistas y la clasificación oficial se actualizarán en esta cobertura.