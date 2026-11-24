Las 116 candidatas competirán este martes 24 de noviembre por la corona de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico. La edición número 75 del certamen se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y coronará a la sucesora de Fátima Bosch, ganadora de la pasada edición.

Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Francia, Filipinas, España y otros países llegan a la gala con representantes que han despertado expectativas por su trayectoria, preparación y desempeño en las actividades previas. Sin embargo, la clasificación dependerá de las evaluaciones del jurado y de las distintas etapas de la competencia, que culminarán con las cinco finalistas y la elección de la nueva Miss Universo.

En esta cobertura encontrarás quién ganó Miss Universo 2026, los resultados del Top 5, las candidatas clasificadas, las favoritas de la competencia y la lista completa de participantes. La información se actualizará en directo conforme se anuncien los resultados oficiales desde Puerto Rico.

¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2026 EN VIVO hoy? Resultados en directo

La gran pregunta de la noche será quién se convertirá en Miss Universo 2026 y sucederá a Fátima Bosch. Las 116 participantes buscarán avanzar en las distintas etapas de la final, pero solo cinco llegarán a la ronda definitiva, en la que las preguntas y respuestas ante el jurado serán uno de los momentos determinantes.

Puesto Candidata País Miss Universo 2026 Por definir Por definir Primera finalista Por definir Por definir Segunda finalista Por definir Por definir Tercera finalista Por definir Por definir Cuarta finalista Por definir Por definir

¿Quiénes clasificaron al Top 12 de Miss Universo 2026?

Las 12 semifinalistas continuarán en la competencia y buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda. La lista se actualizará en directo con los nombres y países de las participantes anunciadas.

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Miss Universo 2026: candidatas clasificadas al Top 30

La primera gran selección de la gala determinará qué representantes continúan en competencia por la corona. Estos son los nombres que se incorporarán conforme la organización anuncie las 30 semifinalistas.

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¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2026?

La competencia reúne a candidatas con experiencia en modelaje, certámenes internacionales, formación académica y proyectos sociales. Entre los nombres que han destacado en las previas y análisis de especialistas figuran representantes de América, Europa, África y Asia.

Clara Vegas, Miss Venezuela

Clara Vegas busca la octava corona para Venezuela. La candidata residía en Londres antes de regresar a su país y decidir participar en el certamen. Es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y su preparación, evolución y conexión con el público venezolano la han colocado entre las participantes que generan expectativas.

Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico

La anfitriona de esta edición competirá ante su público en San Juan. Jennifer Barreto cuenta con experiencia profesional en prevención de conductas de riesgo en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y también es madre. Su participación representa una de las candidaturas que buscará aprovechar el respaldo local durante la final.

Dominga López, Miss Chile

La representante chilena estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad del Desarrollo y mantiene intereses en la moda, el cine, la música y la cultura. Su objetivo es conseguir la segunda corona para Chile, que ganó el concurso por primera y única vez con Cecilia Bolocco en 1987.

María Alejandra López, Miss Colombia

Ingeniera industrial, modelo y experimentada participante en concursos internacionales, María Alejandra López fue primera finalista de Miss Universe Colombia 2021 y obtuvo el segundo puesto en Miss Grand International 2023. Colombia aspira a recuperar el título que Paulina Vega conquistó en 2014.

Mia Donadio, Miss Cuba

Cuba volvió a competir en Miss Universo en 2024, después de 57 años de ausencia. Mia Donadio representa a la isla en esta edición y ha expresado su orgullo por sus raíces cubanas y su interés en utilizar la plataforma para dar visibilidad a la situación de su país.

Garance Authié, Miss Francia

A sus 22 años, la candidata francesa combina experiencia en modelaje con formación en gestión y finanzas. Su perfil internacional, preparación académica y dominio de idiomas la convierten en una de las representantes europeas a seguir en la competencia.

Susana Medina, Miss España

La representante española cuenta con formación en Derecho, experiencia en modelaje y actuación y una destacada presencia en redes sociales. También ha impulsado iniciativas contra el acoso escolar y la violencia de género.

Melissa Bottema, Miss Países Bajos

La neerlandesa combina experiencia en concursos de belleza con una trayectoria en gimnasia. Su trabajo como educadora y su proyecto relacionado con la salud mental de los jóvenes también forman parte de su perfil.

Danielle Adewusi, Miss Nigeria

La candidata nigeriana estudió Medicina y Psicología en King’s College London y fundó Scrub The Stigma, una iniciativa dedicada a promover la educación sobre salud femenina. También cuenta con experiencia previa en Miss Universe Great Britain.

Mitchelle Daka, Miss Uganda

Uganda participa por primera vez en Miss Universo con Mitchelle Daka, modelo con trayectoria internacional y experiencia en eventos de moda. La candidata también desarrolla iniciativas vinculadas con la salud mental y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Beatrice Millan-Windorski, Miss Filipinas

La representante filipina estudió Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ganó Miss Earth USA 2024 y obtuvo el título de Miss Earth Water 2024. Entre sus causas figuran la conservación ambiental, el empoderamiento juvenil y la promoción cultural.

May Grace Parry, Miss Myanmar

Actriz, modelo y reina de belleza, May Grace Parry estudió Artes en la Universidad de Melbourne y ha desarrollado una carrera en el entretenimiento desde su adolescencia. Su labor social está vinculada con iniciativas educativas para niños de comunidades desfavorecidas.

Yurim Kim, Miss Corea del Sur

Con 35 años, Yurim Kim cuenta con experiencia como actriz de teatro, coreógrafa, modelo y artista escénica. Su trayectoria incluye más de una década de trabajo en escenarios y actividades vinculadas con la cultura, la educación y el voluntariado.

¿Cómo será la final de Miss Universo 2026?

La edición número 75 de Miss Universo tendrá diferentes etapas de selección antes de definir a las cinco finalistas. Las candidatas buscarán destacar ante el jurado con su desenvolvimiento escénico, presencia, comunicación y desempeño durante las distintas rondas de la competencia.

La ronda de preguntas y respuestas será uno de los momentos decisivos para las cinco finalistas, que deberán responder ante el jurado antes del anuncio de la ganadora y las posiciones restantes.

Lista completa de candidatas a Miss Universo 2026: países, nombres y edades

Estas son las 116 participantes de la edición 2026 del concurso, ordenadas alfabéticamente por país.

País Candidata Edad Albania Jogersa Beqiri 25 Alemania Celina Weil 25 Argentina Daiana Pereyra 28 Armenia Arena Zeynalian 32 Aruba Elizabeth Johnson 24 Australia Caitlin Worthington 29 Bahamas Shawndra Henfield 23 Bangladés Samira Khan Mahi 29 Bélgica Olga Lombardo 23 Belice Caleigh-Rose West 24 Bielorrusia Aliya Karotkaya 22 Birmania May Grace Parry 31 Bolivia Valeria Mena 24 Bonaire Caroline Porras 25 Botsuana Dabilo Moses 26 Brasil Marcella Kozinski 26 Cabo Verde Armandina Cunha 27 Camboya Rthna Than 19 Camerún Audrey Moutongo Black 30 Canadá Aslıhan Moralı 30 Chile Dominga López 25 China Shiqi Wang 24 Colombia María Alejandra López 32 Corea del Sur Yurim Kim 35 Costa Rica María Alejandra Acosta 25 Croacia Antea Mršić 25 Cuba Mia Donadio 25 Curazao Bianty Rojer-Gomperts 28 Dinamarca Fie Rose Lindegaard 27 Ecuador Dalia Bucaram 21 Egipto Sonia Gergis 32 El Salvador Sofía Córdova 27 Eslovaquia Anna Ličková 25 España Susana Medina 27 Estados Unidos Justus Kelley 31 Estonia Emili Denneng 21 Etiopía Bruktawit Belete 24 Filipinas Beatrice Millan-Windorski 24 Finlandia Veera Grönlund 30 Francia Garance Authié 22 Ghana Belvy Naa Ofori 34 Gran Bretaña Angela Aumonier 24 Grecia Olivia Vasilopoulos 25 Guadalupe Chloé Deher 31 Guatemala Adelina Castillo 30 Guinea Justine Kamara 29 Guinea Ecuatorial Isabel Mbomio 24 Guyana Angel Bhathal 40 Haití Tatenda Rameau 29 Honduras Luisa Pineda 26 Hong Kong Jennifer Zhou 27 Hungría Kamilla Kiss 25 India Kaziah Liz Mejo 19 Irak Samantha Slewa 29 Irlanda Aideen Howard 22 Islandia Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir 27 Islas Caimán Juliana Myers 21 Islas Turcas y Caicos Selena Grant 25 Islas Vírgenes Británicas Orealia Thomas 42 Islas Vírgenes de los Estados Unidos Jenna-Monét Queeley 29 Israel Danielle Yablonka 25 Italia Giada Folcia 37 Jamaica Celene Hall 25 Japón Sayuki Ito 27 Jordania Destiny Anbar 31 Kazajistán Alina Ekaterinecheva 22 Kenia Jean Ojiro 27 Kirguistán Medina Ermekova 18 Kosovo Evisa Pacolli 21 Letonia Lāsma Kuhtarska 31 Líbano Perla Harb 23 Lituania Olga Bykadorova 32 Macao Xuehe Hou 24 Malta Francesca Mercieca 30 Martinica Larissa Ségarel 29 Mayotte Maëva Toumbou Dani 33 México María Vargas 28 Moldavia Dorina Darii 32 Mongolia Namuunaa Otgonbaatar 30 Montenegro Maria Aleksandra Ivezaj 22 Namibia Charene Labuschagne 28 Nicaragua Jasmine Blandford 28 Nigeria Danielle Adewusi 29 Noruega Abelone Smedsrud 29 Nueva Zelanda Georgia Waddington 25 Países Bajos Melissa Bottema 26 Pakistán Misbah Arshad 29 Panamá Gabriela González 20 Paraguay Gretha Matiauda 26 Perú Luren Márquez 27 Polonia Vivica Lewandowski 21 Portugal Isabela Santos 26 Puerto Rico Jennifer Barreto 27 República Checa Dominika Kotoučková 25 República Democrática del Congo Jessica Kalambayi 28 República Dominicana Melissa Núñez 29 Reunión Abigaëlle Tailamée 20 Rumania Sabina-Gabriela Parmac 21 Rusia Aleksandra Stashkevich 21 San Martín Elle Duncan 32 Santa Lucía Bernella Velinor 33 Serbia Nikolina Vujčić 24 Sierra Leona Katti Fofanah 22 Sri Lanka Nimhara Sasindi 25 Sudáfrica Bajabulise Thela 22 Suecia Josefin Strand 27 Suiza Itiya Dube 27 Surinam Maruschka Sahiboe 34 Tanzania Elizabeth Makune 30 Trinidad y Tobago Vinita Manoo 36 Túnez Sarrah Brahmi 32 Ucrania Anna Nikonova 23 Uganda Mitchelle Daka 30 Uruguay Lucía Piñeyro 33 Uzbekistán Ziedakhon Sharipova 34 Venezuela Clara Vegas 24

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Miss Universo 2026

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La final se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.

¿Dónde se realizará Miss Universo 2026?

El certamen tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan.

¿Quién es la actual Miss Universo?

Fátima Bosch, representante de México, es la reina vigente y entregará la corona a su sucesora durante la edición 2026.

¿Cuántas candidatas participan en Miss Universo 2026?

En esta edición participan 116 candidatas de diferentes países y territorios.

¿Quién ganó Miss Universo 2026?

La ganadora se conocerá durante la final del martes 24 de noviembre. El resultado, las finalistas y la clasificación oficial se actualizarán en esta cobertura.

La gran final del Miss Universo 2026 se celebra HOY, martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde 116 candidatas competirán por la corona de la 75.ª edición del certamen internacional de belleza y buscarán suceder a la mexicana Fátima Bosch, última reina de belleza y Miss Universo 2025. Entre las principales favoritas para conquistar el título destacan Luren Márquez (Perú), Clara Vegas (Venezuela), María Alejandra López (Colombia), María Vargas (México), Marcella Kozinski (Brasil), Jennifer Barreto (Puerto Rico), Beatrice Millan-Windorski (Filipinas) y Justus Kelley (Estados Unidos). La Transmisión del Miss Universo 2026 EN VIVO, GRATIS y ONLINE podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock, mientras que en Latinoamérica estará disponible mediante Telemundo Internacional y Universal+, además de las señales nacionales de Venevisión (Venezuela), Canal 21 (El Salvador), Mega TV (Chile) y Ecuavisa (Ecuador), según la disponibilidad de cada mercado, para conocer quién será coronada como la nueva Miss Universo. (VIDEO DE X: @Telemundo)