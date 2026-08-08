Todo está listo para conocer a la mujer que lleva la corona de Miss Universe Guatemala 2026. La gala reúne esta noche a las 27 candidatas que llegan al tramo definitivo de una competencia que comenzó semanas atrás y que ahora concentra todas las miradas en el escenario del Parque de la Industria.

Cada participante busca convencer al jurado en los momentos decisivos y convertirse en la representante de Guatemala para la próxima edición de Miss Universe. La respuesta llega al final de una noche que combina pasarela, elegancia y mucha expectativa entre los seguidores del certamen.

¿Quién ganó el Miss Universo Guatemala 2026?

María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, gana la corona de Miss Universe Guatemala 2026 y se convierte en la nueva representante del país para la 75.ª edición de Miss Universe.

La nueva reina guatemalteca queda acompañada en las primeras posiciones por Carlota Jenny Vanegas Brenes, de Antigua Guatemala; Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz, representante de Guatemala en USA; y Yaquelin Sucely España Véliz, de El Progreso.

Ganadora María Adelina Castillo Birba Sacatepéquez Primera finalista Carlota Jenny Vanegas Brenes Antigua Guatemala Segunda finalista Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz Guatemala en USA Tercera finalista Yaquelin Sucely España Véliz El Progreso

Con la corona nacional, María Adelina Castillo Birba asume la responsabilidad de representar a Guatemala en la próxima edición de Miss Universe, que se celebra en Puerto Rico.

¿Quiénes son las candidatas que llegan como favoritas?

Antes de la gala, algunas candidatas consiguen llamar especialmente la atención entre los seguidores y en los pronósticos previos al certamen.

Entre los nombres que aparecen en esas predicciones están María Inés Rossal Castañeda, Edna Yaneth Gutiérrez Chacón, María Adelina Castillo Birba, Milagros María Alexandra Martínez Nova y Nivia Guadalupe Jiménez.

Finalmente, es María Adelina Castillo Birba quien consigue imponerse en la competencia y quedarse con la corona. Carlota Jenny Vanegas Brenes, Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz y Yaquelin Sucely España Véliz completan las cuatro primeras posiciones.

¿Quiénes participan en Miss Universo Guatemala 2026?

Las 27 candidatas representan diferentes departamentos, regiones y comunidades del país. Esta es la lista completa de participantes:

Candidata Representación Yesenia Estefania Bol Valdez Alta Verapaz Carlota Jenny Vanegas Brenes Antigua Guatemala Beyfer Julisa Hernández Alvarado Baja Verapaz Thelma Gabriela Girón Recinos Chimaltenango Sophia Elaine Osorio Oliveros Chiquimula Daniella Paulina Gaulluser Illescas Ciudad Capital Geraldine Bliseth Tanche Barrios Ciudad de Quetzaltenango Evany Noemi Chun Fajardo Comunidad de Sordos Astrid Nicolle Méndez Vielman Departamento de Guatemala Yaquelin Sucely España Véliz El Progreso Hortensia Rocio Abascal Cancelo de Herrera Escuintla Mónica Alejandra Arévalo Meza Guatemala Centro Debbie Nohemi Ruiz de la Cruz Guatemala en USA Odeth Jaqueline Rosario García García Guatemala Oriente Ana Cristina de León Peñate Huehuetenango Debbie Alejandra Elizabeth Orellana Luna Izabal Victoria Ninoshka Villatoro Lima Jalapa Stephanie Alexandra Claverie Ruiz Jutiapa Estrella Belén Castro Gómez Petén Nivia Guadalupe Jiménez Quetzaltenango Milagros María Alexandra Martínez Nova Retalhuleu María Adelina Castillo Birba Sacatepéquez Fatima Monserrat Martínez Escobar San Marcos Margarita de Lourdes del Cid Morataya Santa Rosa Karime Yaneli Veloso Gramajo Suchitepéquez Edna Yaneth Gutierrez Chacón Totonicapán María Ines Rossal Castañeda Zacapa

¿Qué busca la nueva Miss Universe Guatemala?

La corona nacional representa mucho más que el título obtenido esta noche. María Adelina Castillo Birba recibe ahora la misión de llevar la representación de Guatemala a uno de los certámenes de belleza con mayor reconocimiento internacional.

Su siguiente desafío está en Puerto Rico, sede de la 75.ª edición de Miss Universe. Allí se encontrará con representantes de diferentes países y territorios en una competencia que se desarrolla en noviembre.

Para la representante de Sacatepéquez, la coronación marca el comienzo de una nueva etapa y de varios meses de preparación antes de viajar al certamen internacional.

¿Cómo es la gala de Miss Universo Guatemala 2026?

La ceremonia de elección y coronación se desarrolla en el Salón 6 del Parque de la Industria, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala.

La noche concentra las últimas evaluaciones de las participantes después de las actividades que forman parte del proceso nacional. Las candidatas buscan mantenerse en competencia hasta las posiciones finales y acercarse a la corona.

Finalmente, María Adelina Castillo Birba consigue el primer lugar y toma el relevo como representante de Guatemala para la competencia internacional.

¿Dónde ver Miss Universo Guatemala 2026 EN VIVO?

La gala se transmite EN VIVO por Canal Antigua a partir de las 6:00 p. m. de Guatemala.

Los espectadores también pueden consultar la señal online de la televisora para seguir la ceremonia por internet.

¿Cuándo es Miss Universe 2026?

La nueva representante guatemalteca tiene como próximo gran objetivo la 75.ª edición de Miss Universe, que se celebra en Puerto Rico durante noviembre.

La cita internacional marca el siguiente paso para María Adelina Castillo Birba, quien llega al certamen como la nueva Miss Universe Guatemala y buscará llevar el nombre del país al escenario internacional.