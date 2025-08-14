El glamour y la pasión por la belleza en Puerto Rico se vestirán de gala la noche del jueves 14 de agosto, cuando el majestuoso Centro de Bellas Artes A. Ferré de San Juan se transforme en el paraíso de emociones y sueños durante la gran final del Miss Universo Puerto Rico 2025. ¿Quieres saber quién ganó la corona? En este artículo te revelaremos el nombre de la nueva reina boricua que sucederá a Jennifer Colón, ganador del certamen en 2024.

¿Quién ganó el Miss Universo Puerto Rico 2025? Resultados

Revisa los resultados del Miss Universo Puerto Rico 2025 en vivo y en directo:

Resultados Candidata Municipio Miss Universo Puerto Rico 2025 - - Primera finalista - - Segunda finalista - - Tercera finalista - - Cuarta finalista - - Top 10 - - Top 10 - - Top 10 - - Top 10 - - Top 10 - - Top 15 - - Top 15 - - Top 15 - - Top 15 - - Top 15 - -

¿Quién es la favorita para ganar el Miss Universo Puerto Rico 2025?

Esta edición reúne a 23 aspirantes de distintos municipios, todas ellas preparadas a conciencia para cautivar al estricto jurado y al público. Modelos como Samarys Barbot Arroyo (Miss Jayuya), Bárbara Stefanie Marrero Rivera (Miss Lares), Zashely Nicole Alicea Rivera (Miss Dorado), Isys Arimar Santos Crespo (Miss Vieques), Natalia Andrea Gómez Rivera (Miss Coamo) y Joaliz Mailene Cancel Figueroa (Miss Trujillo Alto) suenan fuerte entre las favoritas, según expertos en belleza como Harry Roddz.

Sin embargo, el suspenso se mantendrá hasta el último instante, pues cada candidata ha pasado por meses de exigente preparación en pasarela, oratoria, responsabilidad social y gestión emocional.

Los encargados de tomar la gran decisión conforman un jurado de lujo con reconocidos nombres como Adriana Luna, Jesús Cancel y Karla Guilfú Acevedo, entre otros líderes de la moda y la comunicación.

Lista de candidatas en el Miss Universo Puerto Rico 2025

Estas son las 23 delegadas que estarán presenten en el certamen:

Natalie Marrero (Miss Aguadilla)

Sofía Adorno (Miss Caguas)

Aneichka Maldonado Torres (Miss Canóvanas)

Josuan Del Valle Rivera (Miss Carolina)

Isabella Buford (Miss Cataño)

Natalia Andrea Gómez Rivera (Miss Coamo)

Zashely Nicole Alicea Rivera (Miss Dorado)

Maria Fernanda Amador Rivera (Miss Fajardo)

Valeria Velázquez (Miss Gurabo)

Samarys Barbot Arroyo (Miss Jayuya)

Bárbara Stefanie Marrero Rivera (Miss Lares)

Heidi Marie Acevedo Rosario (Miss Morovis)

Karielys González Colón (Miss Naguabo)

Marisabel Rivera Negrón (Miss Ponce)

Krystyn Abril Barreiro (Miss Rincón)

Paola Malavé Morales (Miss Salinas)

Indira Ortiz (Miss San Juan)

Kaelie Blanes-Ronda (Miss San Sebastián)

Karina Jolene Alvarado Bello (Miss Santa Isabel)

Alanys Bravo (Miss Toa Alta)

Joaliz Mailene Cancel Figueroa (Miss Trujillo Alto)

Isys Arimar Santos Crespo (Miss Vieques)

Claudia Lorenzi (Miss Yauco)

Horario y dónde ver el Miss Universo Puerto Rico 2025

El evento arranca con una alfombra roja a las 19:00 (hora de San Juan), seguida de la transmisión principal a partir de las 20:00. Los televidentes fuera de Puerto Rico podrán vivir la experiencia a través de WAPA Televisión, WAPA América, WAPA+ y wapa.tv, con especial cobertura para públicos en los Estados Unidos —incluyendo California, Florida, Texas, Nueva York y otras comunidades hispanas—, además de distintos horarios pensados para audiencias de América Latina.