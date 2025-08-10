El esperado certamen de belleza Miss República Dominicana Universo 2025 está a punto de deslumbrar a todo el país caribeño. La cuenta regresiva ha comenzado, y el domingo 10 de agosto a partir de las 7 pm (hora de Santo Domingo), el prestigioso Teatro Nacional Eduardo Brito será el escenario donde se coronará a la nueva representante de la belleza dominicana. Bajo la dirección de Magali Febles, el concurso promete ser un espectáculo inmersivo y de alta calidad gracias a la incorporación del reconocido productor René Brea. Su visión única transformará la noche con un montaje cargado de detalles visuales y escénicos, diseñados para realzar la belleza y el talento local como nunca antes. Esta producción, que busca marcar un antes y un después en la historia del certamen, ha generado una gran expectativa. ¿Quién será la nueva Miss Universo República Dominicana 2025? Esta interrogante será respondida al final de la velada.

Candidatas desfilan en la gala del Miss Universo Rep. Dominicana 2025, que se transmite hoy 10 de agosto en vivo por televisión. Consulta horarios internacionales y no te pierdas el evento. | Crédito: @emisso_ / Instagram / Composición Mag

Candidtas del Miss Universo República Dominicana 2025

En total, son 36 las candidatas que competirán por la corona, pero en las últimas semanas varias han decidido dar un paso al costado por distintos motivos. Estas son los nombres de las aspirantes oficializadas hasta la fecha:

Jennifer Ventura (Barahona) Esmeralda Columna (Bonao) Jearmanda Ramos (Punta Cana) Mío Almonte (Sánchez Ramírez) Crismari Inoa (Hato Mayor) Yakaira Reyes (La Altagracia) Luz Chanel Espinal Prinz (La Romana) Wendy Domiris Sánchez Rodríguez (La Vega) Delisa Francisco (María Trinidad Sánchez) Leidy Diana Céspedes Pérez (Nagua) Dianmy Soto Romero (San Cristóbal) Laura Carolina Bibaro Encarnación (Santo Domingo Oeste) Delia Mejía (San José de Ocoa) Alondra Sprauve Carty (San Pedro de Macorís) Lucía García Cáceres (Santiago) Yordalis Corporán (Santo Domingo Norte) Criselys García (Peravia) Maribel Rosario (Boca Chica) Anita Maspons (Santo Domingo de Guzmán) Margarita Simon (Santo Domingo Este) Naroly Vásquez (Duarte) Luis Hernandez (Puerto Plata) Nancy Koroll (Comunidad Dominicana en Alemania) Franciel Reyes (Cibao) Abril Marie Rodriguez (San Juan) Ambar Taveras (Distrito Nacional) Lucianny Hernández Brito (Comunidad Dominicana en USA) April del Rosario (Samaná) Justin Corporan (Monseñor Nouel)

¿Quién ganó el Miss Universo República Dominicana 2025?

Aquí te dejo con el resultado final y quién fue la ganadora del Miss Universo República Dominicana 2025, ceremonia que se desarrollará este domingo 10 de agosto, donde se elegirá la representante de este país caribeño para el certamen de belleza más importante a nivel mundial.

PUESTO CANDIDATA Primer puesto -- Segundo puesto -- Tercer puesto --

Transmisión EN VIVO del Miss Universo Rep. Dominicana 2025 desde Estados Unidos. Descubre dónde verlo gratis en Florida, Texas y California y sigue a tu favorita hasta la coronación. | Crédito: @emisso_ / Instagram / Composición Mag

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2025?

La edición 74 del Miss Universo se realizará el próximo 21 de noviembre, en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia, que contará con la presencia de Victoria Kjær Theilvig (Dinamarca), actual dueña de la corona y quien le cederá el puesto a su sucesora en esta importante ceremonia.

Cabe señalar que, de momento, hay un total de 37 participantes elegidas para el Miss Universo 2025 y aún restan ceremonias nacionales que se realizarán hasta el mes de septiembre, donde El Salvador, Hungría y Laos le pondrán fin a la primera etapa.