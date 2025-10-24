El glamour vuelve a brillar: este viernes 24 de octubre, a las 8 p.m. ET (5 p.m. PT), el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, será el escenario de Miss USA 2025. Cincuenta y una mujeres, representantes de los 50 estados y el Distrito de Columbia, competirán por la corona que dejará Alma Cooper. Bajo la conducción de Emmanuel Acho y la ex Miss USA Olivia Jordan, la gala promete una noche llena de estilo, emoción y sorpresas, marcando el regreso triunfal del certamen tras un año de cambios en la organización.
¿Quién ganó la corona del Miss USA 2025?
Si quieres saber quién fue elegida como la nueva reina del Miss USA, aquí te contaremos el resultado final.
¿Quiénes son los presentadores del Miss USA 2025?
Los presentadores del certamen Miss USA 2025 serán Emmanuel Acho y Olivia Jordan, quien fue Miss USA en 2015.
¿Quiénes conforman el jurado del Miss USA 2025?
El panel de jurado estará compuesto por Nia Sanchez (Miss USA 2014), Jade Roper Tolbert de Bachelor Nation, Sasha Farber de Dancing With the Stars, el diseñador de moda Kenneth Barlis y Hannah Edwards.
¿Cómo se elige a la ganadora del Miss USA 2025?
La ganadora del Miss USA 2025 se elige mediante un proceso estructurado que combina varias etapas de evaluación pública y privada, con énfasis en la transparencia tras las reformas introducidas este año.
Etapa del proceso de selección
- Competencia preliminar: Una semana antes de la final, todos los concursantes participan en presentaciones en traje de baño , vestido de noche y entrevistas privadas con el jurado. Estas evaluaciones permiten seleccionar a los semifinalistas.
- Anuncio de semifinalistas en la gala final: Durante la transmisión en vivo, se anuncian las semifinalistas elegidas por el jurado. A partir de entonces, las demás candidatas quedan fuera del concurso.
- Fases eliminatorias: Las semifinalistas competirán nuevamente en traje de baño y vestido de gala. En cada ronda se eliminan participantes hasta llegar al grupo final.
- Entrevistas y preguntas finales: Los finalistas responden preguntas relacionadas con temas sociales, liderazgo y actualidad. Esta parte busca evaluar su inteligencia, confianza, claridad y capacidad de comunicación frente al público.
- Votación final y coronación: Un jurado independiente —sin intervención de los directores ni comités ejecutivos, según las nuevas normas de 2025— determina las evaluaciones y elige a la ganadora. La candidata con mejor desempeño integral obtiene la corona y se convierte en la representante oficial de Estados Unidos en el Miss Universo 2025 .
Criterios generales de evaluación
- Presencia escénica y porte.
- Seguridad, naturalidad y expresión oral.
- Coherencia entre belleza, inteligencia y propósito.
- Actitud de liderazgo y compromiso social.
Este proceso renovado busca asegurar que Miss USA 2025 se defina no solo por la belleza, sino también por el carácter, la voz y el impacto positivo de la nueva reina.
Lista de las 51 candidatas al Miss USA 2025
Todas las participantes:
- Miss Alabama — Kennedy Whisenant
- Miss Alaska — Kelsey Craft
- Miss Arizona — Elexes Richardson
- Miss Arkansas — Olivia Halsey
- Miss California — Kylie Chang
- Miss Colorado — Sydney Hella
- Miss Connecticut — Jenna Hofmann
- Miss Delaware — Tetra Shaylice Shockley
- Miss Distrito de Columbia — Allison LaForce
- Miss Florida — Lou Schieffelin
- Miss Georgia — Savannah Miles
- Miss Hawái — Issha Rose Mata
- Miss Idaho — Jenny Ting Crawford
- Miss Illinois — Nikolina Vujcic
- Miss Indiana — Sydney Shrewsbury
- Miss Iowa — Hayley Buettell
- Miss Kansas — Asia Cymone Smith
- Miss Kentucky — Mattie Barker
- Miss Luisiana — Francie Millan
- Miss Maine — Shelby Howell
- Miss Maryland — Lexía Gillette
- Miss Massachusetts — Peri Caron
- Miss Michigan — Michele Lewandoski
- Miss Minnesota — Megan Rivera
- Miss Mississippi — McKenzie Cole
- Miss Misuri — Shae Smith
- Miss Montana — Juliana Wilson
- Miss Nebraska — Audrey Eckert
- Miss Nevada — Mary Sickler
- Miss Nueva Hampshire — MonaLesa Brackett
- Miss Nueva Jersey — Ivy Harrington
- Miss Nuevo México — Dominique Ehrl
- Miss Nueva York — Christiana DiNardo
- Miss Carolina del Norte — Lourdes Madera
- Miss Dakota del Norte — Olivia Redding
- Miss Ohio — Hannah Marie Klein
- Miss Oklahoma — Zoe Ferraro
- Miss Oregón — Chantéa McIntyre
- Miss Pensilvania — Rica Clements
- Miss Rhode Island — Brianna Vega
- Miss Carolina del Sur — Gallienne Nabila
- Miss Dakota del Sur — Megan Hiykel
- Miss Tennessee — Madison Kunst
- Miss Texas — Taylor Lauren Davis
- Miss Utah — Elle Hinojosa
- Miss Vermont — Victoria Chuah
- Miss Virginia — Erin Houston
- Miss Washington — Carisa Erickson
- Miss Virginia Occidental — Erin Wellman
- Miss Wisconsin — Aneisha Cox
- Miss Wyoming — Eilish Anne Young