El glamour vuelve a brillar: este viernes 24 de octubre, a las 8 p.m. ET (5 p.m. PT) , el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada, será el escenario de Miss USA 2025. Cincuenta y una mujeres, representantes de los 50 estados y el Distrito de Columbia, competirán por la corona que dejará Alma Cooper. Bajo la conducción de Emmanuel Acho y la ex Miss USA Olivia Jordan, la gala promete una noche llena de estilo, emoción y sorpresas, marcando el regreso triunfal del certamen tras un año de cambios en la organización.

¿Quién ganó la corona del Miss USA 2025?

Si quieres saber quién fue elegida como la nueva reina del Miss USA, aquí te contaremos el resultado final.

¿Quiénes son los presentadores del Miss USA 2025?

Los presentadores del certamen Miss USA 2025 serán Emmanuel Acho y Olivia Jordan, quien fue Miss USA en 2015.

¿Quiénes conforman el jurado del Miss USA 2025?

El panel de jurado estará compuesto por Nia Sanchez (Miss USA 2014), Jade Roper Tolbert de Bachelor Nation, Sasha Farber de Dancing With the Stars, el diseñador de moda Kenneth Barlis y Hannah Edwards.​​

Jurado

Nia Sanchez (Miss USA 2014)​​

Jade Roper Tolbert (Bachelor Nation)​​

Sasha Farber (Dancing With the Stars)​​

Kenneth Barlis (diseñador)​​

Hannah Edwards​​

¿Cómo se elige a la ganadora del Miss USA 2025?

La ganadora del Miss USA 2025 se elige mediante un proceso estructurado que combina varias etapas de evaluación pública y privada, con énfasis en la transparencia tras las reformas introducidas este año.​​

Etapa del proceso de selección

Competencia preliminar : Una semana antes de la final, todos los concursantes participan en presentaciones en traje de baño , vestido de noche y entrevistas privadas con el jurado. Estas evaluaciones permiten seleccionar a los semifinalistas.

: Una semana antes de la final, todos los concursantes participan en presentaciones en traje de baño , vestido de noche y entrevistas privadas con el jurado. Estas evaluaciones permiten seleccionar a los semifinalistas. Anuncio de semifinalistas en la gala final : Durante la transmisión en vivo, se anuncian las semifinalistas elegidas por el jurado. A partir de entonces, las demás candidatas quedan fuera del concurso.

: Durante la transmisión en vivo, se anuncian las semifinalistas elegidas por el jurado. A partir de entonces, las demás candidatas quedan fuera del concurso. Fases eliminatorias : Las semifinalistas competirán nuevamente en traje de baño y vestido de gala. En cada ronda se eliminan participantes hasta llegar al grupo final.

: Las semifinalistas competirán nuevamente en traje de baño y vestido de gala. En cada ronda se eliminan participantes hasta llegar al grupo final. Entrevistas y preguntas finales : Los finalistas responden preguntas relacionadas con temas sociales, liderazgo y actualidad. Esta parte busca evaluar su inteligencia, confianza, claridad y capacidad de comunicación frente al público.

: Los finalistas responden preguntas relacionadas con temas sociales, liderazgo y actualidad. Esta parte busca evaluar su inteligencia, confianza, claridad y capacidad de comunicación frente al público. Votación final y coronación: Un jurado independiente —sin intervención de los directores ni comités ejecutivos, según las nuevas normas de 2025— determina las evaluaciones y elige a la ganadora. La candidata con mejor desempeño integral obtiene la corona y se convierte en la representante oficial de Estados Unidos en el Miss Universo 2025 .

Criterios generales de evaluación

Presencia escénica y porte.

Seguridad, naturalidad y expresión oral.

Coherencia entre belleza, inteligencia y propósito.

Actitud de liderazgo y compromiso social.

Este proceso renovado busca asegurar que Miss USA 2025 se defina no solo por la belleza, sino también por el carácter, la voz y el impacto positivo de la nueva reina.​​

Lista de las 51 candidatas al Miss USA 2025

Todas las participantes:

Miss Alabama — Kennedy Whisenant

Miss Alaska — Kelsey Craft

Miss Arizona — Elexes Richardson

Miss Arkansas — Olivia Halsey

Miss California — Kylie Chang

Miss Colorado — Sydney Hella

Miss Connecticut — Jenna Hofmann

Miss Delaware — Tetra Shaylice Shockley

Miss Distrito de Columbia — Allison LaForce

Miss Florida — Lou Schieffelin

Miss Georgia — Savannah Miles

Miss Hawái — Issha Rose Mata

Miss Idaho — Jenny Ting Crawford

Miss Illinois — Nikolina Vujcic

Miss Indiana — Sydney Shrewsbury

Miss Iowa — Hayley Buettell

Miss Kansas — Asia Cymone Smith

Miss Kentucky — Mattie Barker

Miss Luisiana — Francie Millan

Miss Maine — Shelby Howell

Miss Maryland — Lexía Gillette

Miss Massachusetts — Peri Caron

Miss Michigan — Michele Lewandoski

Miss Minnesota — Megan Rivera

Miss Mississippi — McKenzie Cole

Miss Misuri — Shae Smith

Miss Montana — Juliana Wilson

Miss Nebraska — Audrey Eckert

Miss Nevada — Mary Sickler

Miss Nueva Hampshire — MonaLesa Brackett

Miss Nueva Jersey — Ivy Harrington

Miss Nuevo México — Dominique Ehrl

Miss Nueva York — Christiana DiNardo

Miss Carolina del Norte — Lourdes Madera

Miss Dakota del Norte — Olivia Redding

Miss Ohio — Hannah Marie Klein

Miss Oklahoma — Zoe Ferraro

Miss Oregón — Chantéa McIntyre

Miss Pensilvania — Rica Clements

Miss Rhode Island — Brianna Vega

Miss Carolina del Sur — Gallienne Nabila

Miss Dakota del Sur — Megan Hiykel

Miss Tennessee — Madison Kunst

Miss Texas — Taylor Lauren Davis

Miss Utah — Elle Hinojosa

Miss Vermont — Victoria Chuah

Miss Virginia — Erin Houston

Miss Washington — Carisa Erickson

Miss Virginia Occidental — Erin Wellman

Miss Wisconsin — Aneisha Cox

Miss Wyoming — Eilish Anne Young