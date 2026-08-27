La noche final de la edición por el 75.º aniversario de Miss USA terminó con una nueva reina en Miami. Justus Kelley, representante de Virginia, fue coronada como Miss USA 2026 después de llegar al Top 5 de la competencia y suceder a la reina saliente, Audrey Eckert. Aileen Cerchiara, de Florida, terminó como primera finalista, seguida por Elizabeth Voight, de Pensilvania, Madeline Erickson, de Iowa, y Alayzia Christopher, de Utah.

¿Quién ganó Miss USA 2026?

Justus Kelley, representante de Virginia, ganó la corona de Miss USA 2026.

Kelley fue anunciada como la ganadora de la edición por el 75.º aniversario en Miami después de llegar al Top 5 junto con las representantes de Florida, Pensilvania, Iowa y Utah. Audrey Eckert, la reina saliente de Miss USA procedente de Nebraska, coronó a su sucesora al final de la competencia.

Aileen Cerchiara, de Florida, terminó como primera finalista, mientras que Elizabeth Voight, de Pensilvania, fue nombrada segunda finalista. Madeline Erickson, de Iowa, ocupó el puesto de tercera finalista y Alayzia Christopher, de Utah, completó el Top 5 como cuarta finalista.

Estos fueron los resultados finales:

Resultados Concursantes Estados Ganadora — Miss USA 2026 Justus Kelley Virginia Primera finalista Aileen Cerchiara Florida Segunda finalista Elizabeth Voight Pensilvania Tercera finalista Madeline Erickson Iowa Cuarta finalista Alayzia Christopher Utah

Las cinco finalistas de Miss USA 2026

La competencia de Miss USA 2026 llegó a su definición con cinco finalistas, representantes de Florida, Virginia, Utah, Pensilvania e Iowa, que continuaron en carrera por la corona.

El resultado final estuvo encabezado por Justus Kelley, de Virginia, quien se convirtió en la ganadora de la edición por el 75.º aniversario. Las otras cuatro concursantes completaron la competencia como las finalistas oficiales.

Justus Kelley, Miss Virginia USA — Ganadora

Justus Kelley llegó a la competencia con una historia vinculada al liderazgo comunitario, la defensa de distintas causas y el sistema de acogida familiar. Según su perfil de Miss USA, su ciudad de origen reconoció previamente su trabajo comunitario al declarar el 11 de marzo como el “Día de Justus Kelley”.

Kelley también es madre de acogida de dos niños, embajadora global de St. Jude y autora de la serie de libros infantiles More Than One Thing. Además, ha promovido la accesibilidad dentro de los certámenes al utilizar ropa de segunda mano en eventos importantes.

Su camino en Miss USA terminó con el título más importante de la competencia: la corona de Miss USA 2026.

Aileen Cerchiara, Miss Florida USA — Primera finalista

Aileen Cerchiara, representante de Florida, terminó como primera finalista de Miss USA 2026.

Cerchiara es enfermera registrada y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre el síndrome mielodisplásico, un tipo poco frecuente de cáncer de la sangre, en homenaje a su padre fallecido. Su experiencia al acompañarlo durante el tratamiento contra el cáncer cuando era niña la inspiró a dedicarse al campo de la medicina y posteriormente inició su carrera de enfermería durante la pandemia de COVID-19.

Su participación en Miami terminó con uno de los mejores resultados de la noche al finalizar en el segundo lugar de la competencia.

Elizabeth Voight, Miss Pennsylvania USA — Segunda finalista

Elizabeth Voight representó a Pensilvania en el Top 5 y fue nombrada segunda finalista.

Voight tiene experiencia como educadora, entrenadora de baloncesto y modelo, mientras cursa una maestría para convertirse en especialista en lectura. También es fundadora de Read to Lead, una iniciativa dedicada a donar libros al Ejército de Salvación.

Su desempeño a lo largo de la competencia le permitió llevar a Pensilvania hasta el Top 5 y finalmente alcanzar el tercer lugar en la clasificación general.

Madeline Erickson, Miss Iowa USA — Tercera finalista

Madeline Erickson, representante de Iowa, terminó como tercera finalista de Miss USA 2026.

Erickson había ganado previamente el título de Miss Iowa Teen 2023 y llegó al Top 20 de Miss Teen USA 2023. Estudió comunicaciones de masas en la Universidad Estatal de Luisiana y ha desarrollado una carrera relacionada con la comunicación deportiva.

También impulsa una iniciativa llamada I Owe Her, centrada en reconocer las voces, mentoras y comunidades que ayudan a formar y respaldar a las mujeres.

Su experiencia en escenarios nacionales la llevó hasta el Top 5, donde terminó en la cuarta posición general.

Alayzia Christopher, Miss Utah USA — Cuarta finalista

Alayzia Christopher completó el Top 5 como cuarta finalista.

La representante de Utah trabaja en los sectores de hospitalidad y eventos y también es fundadora de HER, siglas de Helping Empower Resiliency, una organización sin fines de lucro enfocada en apoyar y empoderar a otras personas.

Su presencia en el Top 5 la colocó entre las últimas concursantes que siguieron en competencia durante la edición por el 75.º aniversario de Miss USA.

Estas fueron las candidatas al Miss USA 2026

Alabama: Samantha Havenstrite Alaska: Holly Huber Arizona: Kaitlyn Humphrey Arkansas: Anna Claire Hay California: Acacia McBride Colorado: Jordyn Owen Connecticut: Jaeden Hamelly Delaware: Julia Hatoum Distrito de Columbia: Kennedy JoAnn Lucas Florida: Aileen Cerchiara Georgia: Jade Kircus Hawái: Darja Bassut Idaho: Katie Tetreault Illinois: Vivica Lewandowski Indiana: Eniola Oke Iowa: Madeline Erickson Kansas: Madilynn Becker Kentucky: Brijet Finister Luisiana: Ella Clark Maine: Mykala Green Maryland: Holly Plank Massachusetts: Kayshauna Montaño Michigan: Amber Uhler Minnesota: Rachel Betterley Mississippi: Victoria Cantu Misuri: Madison Beck Montana: Lisbeth Fernández Nebraska: Emily Lenser Nevada: Natalie Bode Nuevo Hampshire: Samantha LaBonne Nueva Jersey: Katarina Lengyel Nuevo México: Cara Rgnonti Nueva York: Jenna Dykstra Carolina del Norte: Brittany Boltinhouse Dakota del Norte: Sophia Richards Ohio: Kayelin Tiggs Oklahoma: Annamaria Thomas Oregón: Claire Wildey Pensilvania: Elizabeth Voight Rhode Island: Victoria Cuartas Carolina del Sur: Victoria Vesce Dakota del Sur: Lexus Paulson Tennessee: Sydney Grace Young Texas: Alexis Fuetsch Utah: Alayzia Christopher Vermont: Katherine McQuade Virginia: Justus Kelley Washington: Ellise Kakazu Virginia Occidental: Alanna Lynch Wisconsin: Olivia Lulich Wyoming: Melanie San Roman

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