La final de la UEFA Champions League 2026 enfrenta mucho más que a dos grandes clubes europeos. En el Puskás Arena de Budapest chocarán dos proyectos que aspiran a marcar una época en el continente. Por un lado, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique busca convertirse en el primer equipo que revalida la corona europea desde el histórico tricampeonato del Real Madrid entre 2016 y 2018. Por el otro, el Arsenal de Mikel Arteta quiere dar el golpe definitivo que confirme el nacimiento de una nueva potencia continental. El escenario es perfecto para una batalla de estilos, filosofías y ambiciones que pueden definir el rumbo del fútbol europeo en los próximos años.

¿Quién ganó el partido PSG vs. Arsenal EN VIVO hoy por final de Champions League 2026?

Consulta el resultado en vivo y en directo de la gran final de la UEFA Champions League 2025-26 entre París Saint-Germain y Arsenal FC.

EQUIPOS RESULTADO GOLES PSG 0 — Arsenal 1 Havertz 5′

Antesala del PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League 2026

El PSG llega a Budapest con la etiqueta de favorito gracias a una estructura que parece haber alcanzado su punto máximo de madurez. Luis Enrique ha construido un equipo reconocible, agresivo y dominador, capaz de imponer una presión asfixiante, monopolizar la posesión y atacar con una verticalidad devastadora. La solidez de William Pacho en la defensa, el liderazgo de Vitinha en la sala de máquinas y el talento diferencial de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué han convertido al conjunto parisino en una maquinaria casi perfecta. Más allá de la derrota sufrida ante Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el campeón francés ha demostrado una autoridad incontestable en Europa y parece preparado para consolidar una dinastía.

Pero el Arsenal representa precisamente la antítesis de ese modelo. El equipo de Arteta ha construido su candidatura desde la disciplina táctica, el equilibrio colectivo y una fortaleza defensiva que pocos equipos han logrado exhibir en la élite moderna. Con David Raya firmando una temporada extraordinaria bajo palos y la pareja formada por Gabriel Magalhães y William Saliba convertida en una de las más fiables del continente, los londinenses han encontrado una identidad competitiva capaz de sobrevivir a cualquier contexto. A ello se suma el talento ofensivo de Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard, piezas que pueden castigar cualquier error en transiciones rápidas o acciones aisladas.

Las predicciones apuntan a una final extremadamente equilibrada, aunque el PSG parte con una ligera ventaja por profundidad de plantilla, experiencia reciente y capacidad para dominar los grandes escenarios. Sin embargo, el Arsenal ha demostrado durante toda la temporada que sabe competir cuando las circunstancias le son adversas. Si los franceses levantan el trofeo, Europa podría estar asistiendo al nacimiento de una nueva hegemonía liderada por Luis Enrique. Si son los ingleses quienes triunfan, Arteta habrá inaugurado la era más exitosa de la historia moderna del club. Sea cual sea el desenlace, Budapest será testigo de una final que puede marcar el inicio de un nuevo ciclo en el fútbol europeo.