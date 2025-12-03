Después de iguala 1-1 en la ida disputada la semana pasada en el Estadio Alejandro Morera Soto de Costa Rica, Xelajú MC y LDA Alajuelense definirán al nuevo campeón de la Copa Centroamericana 2025 de la CONCACAF este miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 hrs (hora de Ciudad de Guatemala) / 9pm ET / 6pm PT en el Estadio Cementos Progreso de la capital guatemalteca, en lo que promete ser un encuentro de alto voltaje que podría llegar incluso hasta la tanda de penales.

Pese a que el Xelajú es el equipo local, la Concacaf no avaló su estadio, el Mario Camposeco, como sede oficial por una insólita razón: su lejanía del aeropuerto internacional más cercano. Según los lineamientos del ente del fútbol rector centroamericano, la sede debe estar a un máximo de 150 km o dos horas en automóvil del aeropuerto, un requisito que el recinto de Quetzaltenango no cumple por más de 50 kilómetros y más de una hora de trayecto.

Debido a esta restricción logística, los Superchivos se han visto obligados a alquilar una sede en la capital para la definición de su primer título internacional, una situación incómoda para sus aficionados. El encuentro -Se espera una gran afluencia de público, incluyendo a más de 1,000 aficionados de los Manudos, que aspiran a lograr el tricampeonato centroamericano- será dirigido por un equipo arbitral hondureño liderado por Nelson Salgado, junto a los asistentes Gerson Orellana y José Espinoza, con apoyo en el VAR desde México.

LD Alajuelense y Xelajú MC empataron 1-1 en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 en el Estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela, Costa Rica. | Crédito: concacaf.com

Alineaciones confirmadas del partido Xelajú MC vs. LDA Alajuelense

Xelajú Mario Camposeco : Rubén Darío Silva; Widvin Tebalán, Kevin Ruiz García, Manuel Romero Galeano, Raúl Fernando Calderón Hernández; Romario Luiz Da Silva, Juan Luis Cardona, Jorge Aparicio, Yilton Díaz; Pedro Federico Báez, Antonio de Jesús López. Entrenador: Amarini Villatoro.

: Rubén Darío Silva; Widvin Tebalán, Kevin Ruiz García, Manuel Romero Galeano, Raúl Fernando Calderón Hernández; Romario Luiz Da Silva, Juan Luis Cardona, Jorge Aparicio, Yilton Díaz; Pedro Federico Báez, Antonio de Jesús López. Entrenador: Amarini Villatoro. Liga Deportiva Alajuelense : Bayron Mora; Fernando Jose Piñar Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Anthony Hernández, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez; Joel Campbell, Ronaldo Cisneros. Entrenador: Óscar Ramírez.

: Bayron Mora; Fernando Jose Piñar Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Anthony Hernández, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez; Joel Campbell, Ronaldo Cisneros. Entrenador: Óscar Ramírez. Árbitro : Nelson Salgado (Honduras)

: Nelson Salgado (Honduras) Hora : 20:00 hora local (02:00 GMT del 04/12)

: 20:00 hora local (02:00 GMT del 04/12) Lugar: Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Final de la Copa Centroamericana 2025: Xelajú y Alajuelense se juegan la gloria. Descubre cómo ver el partido EN VIVO GRATIS y los horarios. | Crédito: Composición Mag

Últimos partidos del Xelajú en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf

LDA Alajuelense 1-1 Xelajú MC

Xelajú MC 1-1 (Penales 2-1) Real España

Real España 1-1 Xelajú MC

Sporting SM 2-1 Xelajú MC

Xelajú 2-0 Sporting SM

Últimos partidos del LDA Alajuelense en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf

LDA Alajuelense 1-1 Xelajú MC

Club Olimpia 1-1 (Penales 0-3) LDA Alajuelense

LDA Alajuelense 1-1 Club Olimpia

FC Motagua 1-2 LDA Alajuelense

LDA Alajuelense 0-1 FC Motagua