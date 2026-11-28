Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la final de la CONMEBOL Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas Tiempo del Centro de México / 15:00 horas de Perú y ET / 17:00 de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El duelo reedita la histórica definición de 1968 en el mismo escenario uruguayo y pondrá en juego la cuarta corona continental para O Verdão o la quinta estrella para el Pincharrata. En caso de igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir el empate, el campeón se definirá en la tanda de penales.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes EN DIRECTO ONLINE por la final de la Copa Libertadores 2026?

En España, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2.

Canales TV para ver Palmeiras vs. Estudiantes

España : Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos Estados Unidos : beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México : ESPN2, Disney+ Premium

: ESPN2, Disney+ Premium Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras : ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte Argentina : Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium, mitelefe

: Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium, mitelefe Brasil : Globo, ESPN, Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+, CazéTV

: Globo, ESPN, Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+, CazéTV Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela: ESPN, Disney+ Premium

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026?

El duelo entre Palmeiras y Estudiantes empieza a partir de las 17:00 horas de Brasilia y Buenos Aires este sábado 28 de noviembre por la la final de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Horarios para ver Palmeiras vs. Estudiantes en directo

14:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala

15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

16:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá

17:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay

20:00 horas de Reino Unido e Irlanda

21:00 horas de España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos

3:00 pm ET

2:00 pm CT

1:00 pm MT

12:00 pm PT

Alineaciones probables del Palmeiras vs. Estudiantes

Sociedade Esportiva Palmeiras : Carlos Miguel; Murilo (o Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (o Andreas Pereira), Joaquín Piquerez (o Arthur); Jhon Arias, José Manuel “Flaco” López, Vitor Roque (o Maurício). Director técnico: Abel Ferreira.

: Carlos Miguel; Murilo (o Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (o Andreas Pereira), Joaquín Piquerez (o Arthur); Jhon Arias, José Manuel “Flaco” López, Vitor Roque (o Maurício). Director técnico: Abel Ferreira. Club Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez (o Tomás Palacios / Edwuin Cetré), Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. Director técnico: Alexander Medina.

Horario, TV y dónde ver en vivo Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026

Fecha : Sábado, 28 de noviembre de 2026

: Sábado, 28 de noviembre de 2026 Partido : Palmeiras vs. Estudiantes por la la final de la Copa Libertadores 2026

: Palmeiras vs. Estudiantes por la la final de la Copa Libertadores 2026 Hora : 21:00 ESP; 20:00 UK; 14:00 MEX; 15:00 PER, COL, ECU; 17:00 ARG, CHI; 3:00 pm ET / 12:00 pm PT

: 21:00 ESP; 20:00 UK; 14:00 MEX; 15:00 PER, COL, ECU; 17:00 ARG, CHI; 3:00 pm ET / 12:00 pm PT TV / Streaming : ESPN y Disney Plus Premium

: ESPN y Disney Plus Premium Lugar: Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay)