Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en la final de la CONMEBOL Libertadores 2026 este sábado 28 de noviembre a las 14:00 horas Tiempo del Centro de México / 15:00 horas de Perú y ET / 17:00 de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. El duelo reedita la histórica definición de 1968 en el mismo escenario uruguayo y pondrá en juego la cuarta corona continental para O Verdão o la quinta estrella para el Pincharrata. En caso de igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir el empate, el campeón se definirá en la tanda de penales.
¿Dónde ver Palmeiras vs. Estudiantes EN DIRECTO ONLINE por la final de la Copa Libertadores 2026?
En España, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2.
Canales TV para ver Palmeiras vs. Estudiantes
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- México: ESPN2, Disney+ Premium
- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Argentina: Telefe, Fox Sports, Disney+ Premium, mitelefe
- Brasil: Globo, ESPN, Globoplay, Disney+ Premium, Paramount+, CazéTV
- Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia y Venezuela: ESPN, Disney+ Premium
¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026?
El duelo entre Palmeiras y Estudiantes empieza a partir de las 17:00 horas de Brasilia y Buenos Aires este sábado 28 de noviembre por la la final de la Copa Libertadores 2026 desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
Horarios para ver Palmeiras vs. Estudiantes en directo
- 14:00 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala
- 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 16:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Cuba y Canadá
- 17:00 horas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay
- 20:00 horas de Reino Unido e Irlanda
- 21:00 horas de España, Alemania, Italia y Francia
En Estados Unidos
- 3:00 pm ET
- 2:00 pm CT
- 1:00 pm MT
- 12:00 pm PT
Alineaciones probables del Palmeiras vs. Estudiantes
- Sociedade Esportiva Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo (o Bruno Fuchs), Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (o Andreas Pereira), Joaquín Piquerez (o Arthur); Jhon Arias, José Manuel “Flaco” López, Vitor Roque (o Maurício). Director técnico: Abel Ferreira.
- Club Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez (o Tomás Palacios / Edwuin Cetré), Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. Director técnico: Alexander Medina.
Horario, TV y dónde ver en vivo Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026
- Fecha: Sábado, 28 de noviembre de 2026
- Partido: Palmeiras vs. Estudiantes por la la final de la Copa Libertadores 2026
- Hora: 21:00 ESP; 20:00 UK; 14:00 MEX; 15:00 PER, COL, ECU; 17:00 ARG, CHI; 3:00 pm ET / 12:00 pm PT
- TV / Streaming: ESPN y Disney Plus Premium
- Lugar: Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay)