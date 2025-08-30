La final de la Leagues Cup 2025 enfrenta este domingo a Inter Miami y Seattle Sounders en el Lumen Field de Seattle, en un duelo que promete ser histórico. Con Lionel Messi como gran figura, las Garzas buscan levantar el segundo título de su historia en esta competencia, mientras que el equipo local quiere aprovechar el apoyo de su afición para conquistar el trofeo por primera vez.

El partido reúne a dos de los mejores clubes de la MLS, que dejaron en el camino a rivales de la Liga MX y demostraron ser los más sólidos del torneo. Los reflectores estarán puestos en Messi, quien llega inspirado tras su gran actuación en semifinales, y en los Sounders, que sueñan con levantar un título internacional ante su gente.

Resultado de la final Inter Miami vs. Seattle Sounders

Club Marcador Inter Miami - Seattle Sounders -

¿Cómo llegan Inter Miami y Seattle Sounders a la final de la Leagues Cup 2025?

Inter Miami llega a esta final con una campaña sobresaliente. Superó en fase de grupos a Atlas, Necaxa y Pumas, y en cuartos de final eliminó 2-1 a Tigres, uno de los favoritos de la Liga MX. En semifinales protagonizó un partidazo ante Orlando City: con un Messi encendido, las Garzas remontaron en los últimos minutos para imponerse 2-1 y sellar su pase a la gran definición.

Por su parte, Seattle Sounders va por la revancha tras la derrota sufrida en la final de 2021 frente a León. En esta edición tuvo un paso firme desde la fase de grupos con victorias ante Cruz Azul, Santos y Tijuana. Más tarde, en cuartos de final avanzó por penales frente a Puebla y en semifinales derrotó con autoridad 2-0 al vigente campeón LA Galaxy, llegando con confianza total al partido decisivo.