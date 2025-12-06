El sábado en el Chase Stadium no sólo se juega una MLS Cup: se juega un relato. Dos años de proyecto, de estadios llenos, de camisetas rosas agotadas y de noches históricas encuentran su punto máximo en la primera final de MLS de Lionel Messi, justo cuando Inter Miami se asoma a un cambio de era y Vancouver Whitecaps irrumpe con un villano perfecto: Thomas Müller.

Durante la semana, los entrenamientos en Fort Lauderdale han tenido un foco claro: la sociedad entre Messi y Müller… pero desde lados opuestos del balón. El argentino, eje absoluto del juego de Inter, y el alemán, llegador imprevisible y especialista en noches grandes, vuelven a cruzar caminos once años después del Maracaná y a cinco del 8-2 de Lisboa. En las prácticas a puerta cerrada, los técnicos han repetido una y otra vez las mismas secuencias: cómo aislar a Messi entre líneas para que reciba limpio, cómo tapar la “zona Müller” en el borde del área, esos espacios donde el alemán aparece sin ser visto y decide partidos.

Inter Miami llega con la urgencia de quien se ha prometido a sí mismo conquistar el fútbol norteamericano. Beckham y la dirigencia diseñaron este momento desde 2023: fichajes de élite, la nómina más cara de la liga, un vestuario lleno de campeones del mundo y de Europa. La final no es sólo por un título; es por la credibilidad del proyecto, por justificar esos 50 millones de dólares en salarios, por no llegar a 2026 y al flamante Miami Freedom Park con una sola copa de Leagues Cup en la vitrina. En los últimos entrenamientos, se ha visto a Messi alternando entre falso nueve y mediapunta, con Busquets y De Paul ajustando las coberturas para evitar el desgaste del capitán y que llegue fresco a los últimos metros, donde suele decidir.

Del otro lado, Vancouver abraza el papel de antagonista perfecto. Plantel mucho más modesto, presupuesto 30 millones por debajo, pero una idea de juego clara y una confianza que nace de los antecedentes: ya le ganaron con autoridad a Inter en las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf y ahora tienen a Müller, un jugador que históricamente ha hecho daño a los equipos de Messi. Los canadienses han preparado un plan físico e intenso, presionando alto en los primeros tramos para intentar que reaparezcan los fantasmas de la final perdida de Leagues Cup ante Seattle, aquella del 3-0 y los nervios a flor de piel con Luis Suárez y compañía desbordados por la frustración.

El duelo dentro del duelo se jugará en la zona central: Messi bajando a recibir, girando y filtrando, y Müller atacando la espalda de los mediocampistas, apareciendo donde nadie lo espera. Ambos llegan a esta final como líderes emocionales de sus equipos, marcando el ritmo incluso en las sesiones de trabajo: Messi corrigiendo a los jóvenes, ordenando la presión, pidiendo calma en la circulación; Müller animando, chocando, bromeando, pero siempre compitiendo cada ejercicio como si fuera un partido oficial. Dos formas de entender el liderazgo que se encontrarán en 90 minutos (o más) de máxima tensión.

Todo apunta a un partido cerrado al inicio, con un Inter algo más conservador que de costumbre, temeroso de que la presión y la ansiedad vuelvan a pasar factura. Pero la calidad suele imponerse en las finales largas, y ahí la balanza empieza a inclinarse. La química pulida en estos dos años entre Messi y sus socios —Busquets en la base, De Paul en la ida y vuelta, Jordi Alba en la banda en su despedida— ofrece una red de automatismos que Vancouver difícilmente podrá neutralizar durante todo el encuentro, por más orden y energía que ponga. Messi ha llegado aquí planificando este momento: controlar el ritmo, evitar la montaña rusa emocional y decidir en los metros finales.

El pronóstico apunta a una noche sufrida, con Vancouver golpeando en algún tramo y Müller teniendo su ocasión, pero con Inter Miami imponiendo finalmente su jerarquía, su talento acumulado y el empuje de un estadio que sueña con ver a su capitán levantar por primera vez la MLS Cup. Todo indica un partido definido por detalles, quizás por una genialidad o una pelota parada, pero con ligera ventaja para las Garzas.

Si nada extraño lo impide, el guion más probable es este: Messi rompe, por fin, su maleficio particular en la MLS y guía a Inter Miami a su primera MLS Cup, rubricando la despedida dorada de Busquets y Alba y abriendo las puertas de 2026 con la imagen que el club imaginó desde el primer día: su número 10, trofeo en mano, confirmando que la promesa de conquistar el fútbol norteamericano no era sólo marketing, sino el inicio de una nueva era.