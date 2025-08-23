Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Al-Nassr se prepara para enfrentar a Al-Ahli este este sábado 23 de agosto en el Hong Kong Stadium por la gran final de la edición 2025 de la Supercopa de Arabia Saudita. ¿Quieres conocer el resultado final y quiénes marcaron los goles del partido? Aquí encontrarás todos los detalles del encuentro que podría otorgarle a CR7 un trofeo más a su palmarés como futbolista profesional.

Cristiano Ronaldo amplió su vínculo con Al Nassr hasta el 2027. (Foto: Getty Images)

Alineaciones del Al-Nassr vs. Al-Ahli

Al-Nassr: Bento Boushal, Simakan, Íñigo Martínez, Ayman, Khaibari, Brozovic, João Félix, Coman, Zubaidi y Cristiano Ronaldo.

Al-Ahli: Mendy, Balobaid, Dams, Demiral, Sulaiman, Aljohani, Kessié, Al-Nabet, Veiga, Al-Brikan y Toney.

Al Nassr y Al Ittihad se enfrentaron en Riad con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema como protagonistas en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita 2025. (Foto: AFP)

¿Cómo llegan Al-Nassr vs. Al-Ahli?

El primer título oficial de la temporada 2025/26 se definirá entre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al-Ahli, dos de los clubes más populares y poderosos del fútbol árabe.

Al Nassr llega al partido tras una pretemporada intensa en agosto de 2025, con victorias sobre Rio Ave (4-0), Toulouse (2-1) y St. Johann (5-2), y una derrota frente a Almería (3-2). El equipo ha mostrado una ofensiva potente liderada por Cristiano Ronaldo y ha trabajado en consolidar su estructura bajo la dirección de Jorge Jesus. En la semifinal, el equipo de Cristiano Ronaldo se impuso 2-1 al Al-Ittihad de Karim Benzema en un partido que puso frente a frente a los dos excompañeros del Real Madrid.

Por su parte, el Al-Ahli selló su pase con una contundente goleada 5-1 al Al-Qadsiah en la semifinal. A pesar de comenzar perdiendo con un gol tempranero, el equipo, considerado el campeón de Asia, se recuperó rápidamente con un doblete de Franck Kessie y un penal convertido por Ivan Toney. Con la expulsión de Christopher Bonsu Baah, el Al-Qadsiah se desmoronó, permitiendo que Riyad Mahrez asistiera en el debut goleador de Enzo Millot y que un autogol sellara la goleada. Con este resultado, el Al-Ahli se enfrentará en la gran final al Al-Nassr este sábado, en lo que promete ser un choque de gigantes en el Hong Kong Stadium.