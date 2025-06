Jannik Sinner (23 años) y Carlos Alcaraz (22), las dos mejores raquetas del mundo en la actualidad, afrontarán un apasionante duelo en la cancha de polvo de ladrillo del Philippe-Chatrier de París este domingo 8 de junio (15:00 horario peninsular; 9 am ET / 6 am PT de Estados Unidos) por la final del Roland Garros 2025. ¿Te interesa saber quién ganó la Copa de los Mosqueteros del Abierto de Francia? Aquí te diremos cómo quedó el resultado de todos los sets, punto a punto, ‘ace’ tras ‘ace’, hasta llegar al ‘Tie-Break’ (si es necesario). El nacimiento de la nueva rivalidad que toma el testimonio del clásico del tenis: Roger Federer-Rafael Nadal.

¿Quién ganó el duelo Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz? Resultado de la final de Roland Garros en directo

Estos son los resultados de la final de Roland Garros 2025:

Sets Jannik Sinner Carlos Alcaraz 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - TOTAL - -

¿Cómo llega Jannik Sinner a la final de Roland Garros 2025?

Sinner, la máquina de devolver golpes a máxima potencia, exhibió su alto voltaje sacando de la pista al mejor jugador de la historia, Novak Djokovic (6º), el viernes en una semifinal con aires de traspaso de poderes definitivo.

Impotente, el serbio abandonó la Philippe Chatrier ovacionado y orgulloso por morir con las botas puestas, tras una muy digna resistencia, ante un rival 15 años menor.

Incluso habló abiertamente de su posible retirada: “Pudo haber sido mi último partido aquí, por eso fue todavía más emocionante al final”.

Despedido el mito, ahora Sinner, intocable en pista dura -campeón en Australia 2024 y 2025, US Open 2024-, aspira a extender su reinado al ‘grande’ parisino, la tierra prometida de su rival Alcaraz, heredero de la leyenda Rafael Nadal -14 coronas entre 2005 y 2022-.

Jannik Sinner

País: Italia (San Cándido)

Edad: 23 (2001/08/16)

Peso: 170 lbs (77 kg)

Estatura: 191 cm

Profesional desde 2018

Mano: Diestro, Dos Manos Revés

¿Cómo llega Carlos Alcaraz a la final de Roland Garros 2025?

Pero su tenis de piloto automático encuentra su criptonita con el amplio abanico de golpes y estilos, acompañado por un despliegue físico descomunal, que puede ofrecer Alcaraz, ganador de los cuatro últimos duelos entre ambos.

En total, Alcaraz se ha enfrentado a Sinner en once partidos, con un balance de siete victorias y cuatro derrotas.

“No hay nada más grande ahora mismo. Una final de Grand Slam contra Carlos es un momento especial para los dos. La tensión que sientes antes y durante el partido es un poco diferente”, dijo Sinner en rueda de prensa.

El italiano se presenta con una racha de 20 victorias consecutivas en partidos del Grand Slam.

¿La cerrará Alcaraz? “Como digo a menudo, una final no se juega, se gana”, recordó Alcaraz tras derrotarlo en Roma.

Carlos Alcaraz

País: España (El Palmar, Murcia)

Edad: 22 (2003/05/05)

Peso: 163 lbs (74 kg)

Estatura: 183 cm

Profesional desde 2018

Mano: Diestro, Dos Manos Revés

Últimos duelos entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

Por el momento el balance es impecable en los ‘grandes’ para ambos: tres finales y tres títulos para Sinner, cuatro para Alcaraz y otros tantos títulos.

18/05/2025 - Jannik Sinner 0-2 Carlos Alcaraz (Roma)

19/10/2024 - Jannik Sinner 2-1 Carlos Alcaraz (Six Kings Slam)

02/10/2024 - Jannik Sinner 1-2 Carlos Alcaraz (Beijing)

07/10/2024 - Carlos Alcaraz 3-2 Jannik Sinner (Roland Garros)

16/03/2024 - Jannik Sinner 1-2 Carlos Alcaraz (Indian Wells)