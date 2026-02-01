Tenemos definición en el primer Grand Slam del año. Este domingo 1 de febrero, desde el Melbourne Park, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentaron en la gran final del Abierto de Australia 2026. A continuación te dejo con el resultado final del Australian Open y quién ganó la final de Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz , donde el tenista serbio buscará su vigésimo quinto título en Grand Slam, mientras que el español va por su séptimo título. Revisa quién se coronó campeón del torneo .

Djokovic y Alcaraz lucharán por el título del primer Grand Slam de la temporada. (Foto: Getty)

Resultado EN DIRECTO - Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz

Esta es la chance de Novak Djokovic de alcanzar su título 25 en lo que respecta a Grand Slams, lo que sería un número histórico para agrandar la leyenda del máximo ganador en la historia del tenis, algo nunca antes visto. Por su parte, Carlos Alcaraz -de ganar- sumaría su séptimo Grand Slam y el primer Australian Open en su carrera.

Contrario a lo que ocurre con Jannik Sinner, donde el historial es altamente positivo, Carlos Alcaraz tiene un historial negativo contra Novak Djokovic. El español y el serbio se han enfrentado en un total de 9 ocasiones, con 5 triunfos para Djokovic y 4 para Alcaraz.

La primera vez que se enfrentaron fue en la semifinal del Masters 1000 de Madrid, con triunfo de Alcaraz sobre Djokovic, mientras que la última vez que chocaron fue en la semifinal del US Open, donde Alcaraz se llevó la victoria en 3 sets seguidos.

En lo que respecta a Australian Open, se han enfrentado solo en una ocasión, que fue en los cuartos de final de la edición 2025 del torneo, donde Djokovic ganó por 3 sets a 1 en un gran juego.