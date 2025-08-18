La esperada final del Masters de Cincinnati 2025 enfrentará a los dos mejores jugadores del tenis mundial. El número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, se medirá contra el número dos, Carlos Alcaraz, en un duelo que promete emociones fuertes. Este partido, que cierra un torneo lleno de momentos inusuales, no sorprende a nadie, ya que ambos tenistas han demostrado ser las figuras más dominantes de la temporada. Los aficionados de todo el mundo se preparan para ver el próximo capítulo de su creciente rivalidad.

La rivalidad del tenis se intensifica en la final del Masters de Cincinnati. Mira a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz competir por el título. | Crédito: atptour.com / Composición Mag

El encuentro, que se jugará este lunes 18 de agosto, tiene como hora de inicio las 3:00 p.m. ET. Los seguidores del tenis en Estados Unidos podrán ver y seguir la transmisión en directo a través de Tennis Channel. En cuanto a su historial, Alcaraz lidera la serie particular con un balance de 8-5 a su favor. Sin embargo, el último enfrentamiento se lo llevó Sinner en Wimbledon, en un partido que demostró la paridad y el alto nivel de su rivalidad.

A pesar de haber estado fuera de las canchas por una sanción, Jannik Sinner ha mantenido su puesto como el número uno del mundo durante todo el año, sumando un total de 12,030 puntos en el ranking ATP. Por su parte, Carlos Alcaraz, en la segunda posición con 8,590 puntos, ha tenido una temporada muy sólida, aunque no pudo defender su título en Wimbledon. Este partido no solo es una final, sino también una batalla por la supremacía del tenis en este momento.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentan en la final del Masters de Cincinnati 2025, en un duelo clave rumbo al US Open. (Fotos: AFP / Composición Mag)

Últimos 5 campeones del Masters 1000 de Cincinnati

El Masters 1000 de Cincinnati es un torneo que ha visto a los más grandes del tenis coronarse como campeones. La edición de 2024 no fue la excepción, con el tenista italiano Jannik Sinner llevándose el título en una actuación dominante. Sinner derrotó al estadounidense Frances Tiafoe en un partido de dos sets, demostrando su ascenso en el circuito ATP. Este triunfo lo coloca en una selecta lista de los más recientes ganadores de este prestigioso campeonato.

El dominio en Cincinnati ha sido compartido por varias estrellas en los últimos años. Antes de la victoria de Sinner en 2024, el serbio Novak Djokovic se coronó campeón en 2023, marcando una de sus muchas victorias en el circuito Masters 1000. Otros campeones recientes incluyen al croata Borna Coric en 2022 y al alemán Alexander Zverev en 2021. Curiosamente, Djokovic también se llevó el título en 2020, demostrando su consistencia en la cima del tenis. Aquí te dejo con la lista de los últimos 5 campeones.

Campeón 2024: Jannik Sinner

Campeón 2023: Novak Djokovic

Campeón 2022: Borna Coric

Campeón 2021: Alexander Zverev

Campeón 2020: Novak Djokovic

A pesar de los recientes campeones, el indiscutible rey del Masters 1000 de Cincinnati en la categoría individual masculina es Roger Federer. El legendario tenista suizo ha conquistado el torneo en un récord de siete ocasiones. Su último título en 2015 consolidó su legado como el máximo ganador en la historia del evento.