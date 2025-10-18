Este sábado 18 de octubre llega a su fin el torneo Six Kings Slam 2025, que se ha disputado en The Venue, Arabia Saudí. La gran final del certamen estará protagonizada por los dos mejores tenistas de la actualidad, Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, quienes se encargarán de cerrar con broche de oro este evento que ha reunido a 6 de los mejores tenistas del ránking ATP. Aquí te cuento quién ha ganado la final del Six Kings Slam 2025 con el juego de Alcaraz-Sinner .

Resultado EN DIRECTO - Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

Cabe señalar que todos los juegos del Six Kings Slam 2025 se han disputado al mejor de 3 sets, con un tie break convencional en caso sea necesario. La final de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner mantendrá el mismo formato. Aquí te dejo con el resultado en directo del enfrentamiento.

Tenistas Primer set Segundo set Tercer set Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Historial de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

Este enfrentamiento de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, actuales número 1 y 2 del ránking ATP respectivamente, se ha convertido en el clásico moderno del tenis. Hasta antes de la final del Six Kings Slam 2025, se han enfrentado un total de 15 veces, con 10 triunfos de Carlos Alcaraz contra 5 de Jannik Sinner.

Además, en lo que se refiere a superficie dura o arcilla, Alcaraz tiene ventaja sobre Sinner, mientras que en césped ha sido mejor el rendimiento del tenista italiano.

Entre los enfrentamientos más destacados de su rivalidad tenemos la final de Wimbledon donde Sinner ganó por 3 sets a 1; la final del US Open donde Alcaraz ganó por 3 sets a 1; y la final del Roland Garros 2025, considerada uno de los mejores juegos de todos los tiempos, donde Alcaraz venció 3 sets a 2 remontando los 2 sets abajo.