En Nueva York se juega algo más que una copa. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, caras opuestas de la misma moneda, vuelven a cruzarse en la final del US Open para disputar un botín doble: el título y el trono del ranking. Es la tercera definición grande consecutiva entre ambos y el pulso que ordena la temporada; la escena es Arthur Ashe, el ruido es de era y el subtexto, de hegemonía en construcción.

El español y el italiano han vallado los grandes con autoridad en 2024 y 2025, levantando un muro que por ahora nadie derriba. El dato es de época: dos mismos jugadores encadenando tres finales de Grand Slam en un mismo curso, una postal reservada a las grandes dinastías. Como si no bastara, la platea política aporta su nota: el presidente estadounidense asiste a Flushing Meadows, un guiño de poder para un partido que trasciende el marcador.

¿Quién ganó la final del US Open 2025? Cómo quedó el Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

La rivalidad viaja con el contador encendido. Sinner, 24, quiere empatar la cuenta grande; Alcaraz, 22, estirar la ventaja y abrir brecha. Cinco trofeos de Grand Slam contra cuatro antes del primer peloteo; una carrera que todavía mira desde lejos las vitrinas del Big 3, pero que avanza sin escolta real, ni siquiera cuando Djokovic apura la resistencia de los récords.

Todo se resume en una sensación: este duelo ya no es promesa, es estructura. Alcaraz-Sinner no solo define el US Open; define el relato del circuito. El domingo, bajo las luces de Queens, uno levantará el trofeo y el otro quedará a la estela. Y el tenis, que reconoce los ciclos por sus grandes finales, sabrá si la balanza del año se inclina hacia el murciano o si el italiano se adjudica el mando de una rivalidad que ya escribe su propia era.

Preguntas frecuentes de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner

¿Cuándo juegan la final del US Open?

Domingo 7 de septiembre, 14:00 ET / 20:00 CEST, en el Arthur Ashe Stadium, según la agenda oficial del torneo.

¿Cómo y dónde ver el partido?

España: Movistar Plus+ (canales deportivos de M+ y #Vamos) con cobertura en directo.

Latinoamérica: ESPN por TV y streaming en Disney+ Plan Premium; horarios por país en la previa de medios regionales.

Estados Unidos: ESPN, ESPN2, ABC, ESPN Deportes y ESPN+ (según parrilla).

¿Quién lidera el cara a cara?

El balance favorece a Carlos Alcaraz, 9–5 antes de esta final, con ventaja también en pista dura, de acuerdo con los recuentos previos y la ficha H2H.

¿Qué hay en juego además del título?

El ganador saldrá como número 1 del ranking ATP, cerrando una temporada con dominio compartido en los cuatro Grand Slams.

¿Cuáles son los partidos más recordados entre ambos?

US Open 2022 (cuartos): victoria épica de Alcaraz tras salvar punto de partido en Flushing Meadows.

Roland Garros 2025 (final): remontada de Alcaraz para coronarse en París; duelo de máxima tensión.

Wimbledon 2025 (final): respuesta de Sinner para conquistar Londres y equilibrar la rivalidad ese tramo.

¿Cómo llegan a la final?

Sinner reportó molestias tratadas en semifinales, pero avanzó con solvencia; Alcaraz arribó sin ceder sets y eliminó a Novak Djokovic en tres parciales, según previas de medios deportivos.