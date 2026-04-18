La lucha estelar de WrestleMania 42 (Noche 1) entre Cody Rhodes y Randy Orton ya está en marcha este sábado 18 de abril de 2026 desde el imponente Allegiant Stadium , donde miles de fanáticos presencian en vivo uno de los combates más esperados del año. El evento arrancó a las 6:00 p.m. (ET) y tiene como plato fuerte el enfrentamiento por el Campeonato Indiscutido de la WWE.

En el centro del ring, Cody Rhodes y Randy Orton ya protagonizan un duelo cargado de historia, tensión y alto nivel competitivo. El campeón defiende su título ante un retador que busca volver a la cima, en una batalla que ha capturado la atención de todo el universo WWE por su intensidad y narrativa previa.

El ambiente en Las Vegas es electrizante y cada movimiento en el ring mantiene al público al borde de sus asientos, en una pelea que promete marcar un antes y un después en la escena principal de la compañía. Si quieres saber quién ganó la lucha en WrestleMania 42, sigue leyendo esta nota.

¿Quién ganó la lucha estelar de WrestleMania 42, Cody Rhodes vs. Randy Orton?

Por confirmar...

¿A qué hora inició WrestleMania 42 hoy sábado 18 de abril de 2026?

Estados Unidos (ET): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (CT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (MT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (PT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 12:00 a.m. (medianoche del domingo 19)

12:00 a.m. (medianoche del domingo 19) México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú / Colombia / Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile / Bolivia / Venezuela: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina / Uruguay / Paraguay: 7:00 p.m.

¿Dónde ver WrestleMania 42 hoy sábado 18 de abril de 2026?

El evento WrestleMania 42 se puede ver EN VIVO vía streaming en distintas plataformas según la región. En Estados Unidos, la transmisión está disponible a través de ESPN en formato online, mientras que en Latinoamérica (excepto Puerto Rico) y España se puede seguir mediante Netflix, que cuenta con los derechos de emisión de WWE. Para disfrutar del evento, solo es necesario contar con una suscripción activa y acceso a internet desde cualquier dispositivo.

Cartelera del sábado 18 de abril

Cody Rhodes vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE (evento estelar)

por el Campeonato Indiscutido de WWE (evento estelar) Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino

por el Campeonato Mundial Femenino Seth Rollins vs. Gunther

AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino

por el Campeonato Intercontinental Femenino Drew McIntyre vs. Jacob Fatu en Combate sin sanción (Unsanctioned Match)

en Combate sin sanción (Unsanctioned Match) Campeonato Femenino en Parejas de WWE (Fatal 4-Way) Nia Jax & Lash Legend vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley & Lyra Valkyria

Nia Jax & Lash Legend vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. The Bella Twins vs. Bayley & Lyra Valkyria Lucha de seis hombres (Six-Man Tag Team Match) The Usos & LA Knight vs. Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed