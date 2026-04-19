El escenario más grande del mundo de la lucha libre está listo para un choque de leyendas entre CM Punk y Roman Reigns. Tras ganar el Royal Rumble 2026, el “Original Tribal Chief” decidió desafiar al “Best in the World” por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 42. Este enfrentamiento épico promete paralizar a los fanáticos del wrestling en Las Vegas este domingo 19 de abril a partir de las 6 p. m. ET / 3 p. m. PT.. Este duelo representa la culminación de una rivalidad que ha trascendido más de una década y fronteras.

La tensión entre ambos estalló durante una reciente emisión de Monday Night Raw en una histórica guerra de palabras. Los rivales intercambiaron insultos personales, tocando temas sensibles como el origen de The Shield y sus legados. Reigns aseguró que Punk es el ejemplo de lo que no se debe hacer, mientras que el ‘Secon City Saint’ lo llamó un trabajador de “medio tiempo”. Este careo dejó claro que el odio entre ambos es real y que no se guardarán nada en el cuadrilátero de la Vitrina de los Inmortales. El Universo de WWE está ansioso por ver cómo estos dos titanes resuelven sus diferencias en el Allegiant Stadium.

¡Cierre épico! Sigue WWE WrestleMania 2026 Noche 2 EN VIVO. Te decimos los canales de TV, señal online y cómo verlo en directo por internet hoy mismo. ¡El destino de las superestrellas se decide esta noche! | Crédito: wwe.com / Composición Gestión Mix

¿Quién ganó la lucha estelar de WrestleMania 2026 (Noche 2) EN VIVO hoy?

CM Punk defenderá su Campeonato Mundial de Peso Pesado ante Roman Reigns en el evento estelar de la Noche 2 de WrestleMania 42 el domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Cartelera completa y resultados de WrestleMania 2026

COMBATE RESULTADO CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino Jade Cargill vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE Cody Rhodes vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE Brock Lesnar vs. Oba Femi AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino Jacob Fatu vs. Drew McIntyre Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos Alexa Bliss & Charlotte Flar vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. Nia Jax & Lash Legend vs. Brie Bella & Nikki Bella en una Lucha Fatal de Cuatro Esquinas (Fatal-4Way) por el Campeonato Femenino de Parejas de WWE “The Demon” Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Penta vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. Rusev vs. JD McDonagh en una Lucha de Escaleras por el Campeonato Intercontinental Seth Rollins vs. Gunther LA Knight, Jey Uso y Jimmy Uso vs. Logan Paul, Austin Theory y IShowSpeed en Lucha de Relevos Australianos / Lucha de Tríos (6-Man Tag Team Match)

CM Punk vs. Roman Reigns en WrestleMania 42. (WWE)

FAQ: Preguntas frecuentes de WrestleMania 2026 - Noche 1 y 2

¿John Cena estará en WrestleMania 2026?

John Cena ha anunciado que retornará para ser el anfitrión de WrestleMania en lo que será su primera aparición en WWE desde el pasado 13 de diciembre cuando fue derrotado por Gunther en su lucha de retiro.

¿Quién será el oponente de Brock Lesnar en WrestleMania 2026?

Durante el episodio de Raw del 16 de marzo, Oba Femi dio un paso al frente y atacó a Brock Lesnar con un pop-up powerbomb Fall From Grace y se anunció que los dos se enfrentarán en WrestleMania 42.

¿Cuándo es WrestleMania 2026?

WrestleMania 42 Noche 1 es el sábado, 18 de abril

es el sábado, 18 de abril WrestleMania 42 Noche 2 es el domingo, 19 de abril

¿Cuándo es WrestleMania 2026?

WrestleMania 42 tendrá lugar en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

¿Cómo ver WrestleMania 2026?

WrestleMania 42 se transmitirá por streaming vía ESPN en los Estados Unidos. Sin embargo, los suscriptores de Netflix en los siguientes países y regiones podrán sintonizarlo en vivo a través de la mencionada plataforma:

Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Chequia (República Checa), Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Israel, Kuwait, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía y Ucrania.

Por primera vez en la historia de WrestleMania, la hora inaugural de cada noche se transmitirá en vivo por televisión por cable, el sábado en ESPN2 y el domingo en ESPN, antes de cambiar por completo al formato streaming.

Posterior al PLE, asegúrate de engancharte al episodio lleno de acción y sorpresas del Raw después de WrestleMania, que se transmitirá por streaming en Netflix el lunes 20 de abril a las 5 p.m. PT / 8 p.m. ET.

¿Puedo ver ediciones anteriores de WrestleMania en Netflix?

La respuesta es sí. Cada WrestleMania en la historia de WWE se encuentra disponible en Netflix.

Historial de cada evento estelar de WrestleMania

Desde 1985, el evento estelar de WrestleMania ha tenido como protagonistas a las superestrellas más grandes de WWE compitiendo en las luchas más esperadas del año. Estos combates a menudo determinan campeonatos, ponen fin a largas rivalidades y crea momentos icónicos adorados y revisitados por fanáticos a lo largo de los años. A continuación, te compartimos cada uno de los eventos estelares de WrestleMania en la historia de WWE y que puedes verlos por streaming en Netflix.

¿Quién ha estado más veces en el evento estelar de WrestleMania?

Encabezar el evento estelar de WrestleMania es uno de los honores más codiciados y a lo largo de las décadas, solo un puñado han cerrado el show múltiples veces, cementando su legado en el escenario más grande de todos. A continuación, te compartimos una lista con las superestrellas de WWE con más eventos estelares de WrestleMania de la historia:

Roman Reigns: 10 Hulk Hogan: 8 Triple H: 7 John Cena: 5 The Rock: 5

Cada locación de WrestleMania en la historia

WrestleMania 41: Allegiant Stadium en Las Vegas

Allegiant Stadium en Las Vegas WrestleMania 40: Lincoln Financial Field en Philadelphia

Lincoln Financial Field en Philadelphia WrestleMania 39: SoFi Stadium en Inglewood, California

SoFi Stadium en Inglewood, California WrestleMania 38: AT&T Stadium en Arlington, Texas

AT&T Stadium en Arlington, Texas WrestleMania 37: Raymond James Stadium en Tampa, Florida

Raymond James Stadium en Tampa, Florida WrestleMania 36: WWE Performance Center en Orlando, Florida

WWE Performance Center en Orlando, Florida WrestleMania 35: MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey

MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey WrestleMania 34: Mercedes-Benz Superdome en New Orleans

Mercedes-Benz Superdome en New Orleans WrestleMania 33: Camping World Stadium en Orlando, Florida

Camping World Stadium en Orlando, Florida WrestleMania 32: AT&T Stadium en Arlington, Texas

AT&T Stadium en Arlington, Texas WrestleMania 31: Levi’s Stadium en Santa Clara, California

Levi’s Stadium en Santa Clara, California WrestleMania 30: Mercedes-Benz Superdome en New Orleans

Mercedes-Benz Superdome en New Orleans WrestleMania 29: MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey

MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey WrestleMania 28: Sun Life Stadium en Miami Gardens, Florida

Sun Life Stadium en Miami Gardens, Florida WrestleMania 27: Georgia Dome en Atlanta

Georgia Dome en Atlanta WrestleMania 26: University of Phoenix Stadium en Glendale, Arizona

University of Phoenix Stadium en Glendale, Arizona WrestleMania 25: Reliant Stadium en Houston

Reliant Stadium en Houston WrestleMania 24: Citrus Bowl en Orlando, Florida

Citrus Bowl en Orlando, Florida WrestleMania 23: Ford Field en Detroit

Ford Field en Detroit WrestleMania 22: Allstate Arena en Rosemont, Illinois

Allstate Arena en Rosemont, Illinois WrestleMania 21: Staples Center en Los Angeles

Staples Center en Los Angeles WrestleMania 20: Madison Square Garden en New York City

Madison Square Garden en New York City WrestleMania 19: Safeco Field en Seattle

Safeco Field en Seattle WrestleMania 18: SkyDome en Toronto

SkyDome en Toronto WrestleMania 17: Reliant Astrodome en Houston

Reliant Astrodome en Houston WrestleMania 16: Arrowhead Pond en Anaheim, California

Arrowhead Pond en Anaheim, California WrestleMania 15: First Union Center en Philadelphia

First Union Center en Philadelphia WrestleMania 14: FleetCenter en Boston

FleetCenter en Boston WrestleMania 13: Rosemont Horizon en Rosemont, Illinois

Rosemont Horizon en Rosemont, Illinois WrestleMania 12: Arrowhead Pond en Anaheim, California

Arrowhead Pond en Anaheim, California WrestleMania 11: Hartford Civic Center en Hartford, Connecticut

Hartford Civic Center en Hartford, Connecticut WrestleMania 10: Madison Square Garden en New York City

Madison Square Garden en New York City WrestleMania 9: Caesars Palace en Las Vegas

Caesars Palace en Las Vegas WrestleMania 8: Hoosier Dome en Indianapolis

Hoosier Dome en Indianapolis WrestleMania 7: Los Angeles Memorial Sports Arena en Los Angeles

Los Angeles Memorial Sports Arena en Los Angeles WrestleMania 6: SkyDome en Toronto

SkyDome en Toronto WrestleMania 5: Trump Plaza en Atlantic City, New Jersey

Trump Plaza en Atlantic City, New Jersey WrestleMania 4: Trump Plaza en Atlantic City, New Jersey

Trump Plaza en Atlantic City, New Jersey WrestleMania 3: Pontiac Silverdome en Pontiac, Michigan

Pontiac Silverdome en Pontiac, Michigan WrestleMania 2: Nassau Coliseum en Uniondale, New York; Rosemont Horizon en Rosemont, Illinois; y Los Angeles Memorial Sports Arena en Los Angeles

Nassau Coliseum en Uniondale, New York; Rosemont Horizon en Rosemont, Illinois; y Los Angeles Memorial Sports Arena en Los Angeles WrestleMania 1: Madison Square Garden en New York City