El escenario más grande del mundo de la lucha libre está listo para un choque de leyendas entre CM Punk y Roman Reigns. Tras ganar el Royal Rumble 2026, el “Original Tribal Chief” decidió desafiar al “Best in the World” por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en WrestleMania 42. Este enfrentamiento épico promete paralizar a los fanáticos del wrestling en Las Vegas este domingo 19 de abril a partir de las 6 p. m. ET / 3 p. m. PT.. Este duelo representa la culminación de una rivalidad que ha trascendido más de una década y fronteras.
La tensión entre ambos estalló durante una reciente emisión de Monday Night Raw en una histórica guerra de palabras. Los rivales intercambiaron insultos personales, tocando temas sensibles como el origen de The Shield y sus legados. Reigns aseguró que Punk es el ejemplo de lo que no se debe hacer, mientras que el ‘Secon City Saint’ lo llamó un trabajador de “medio tiempo”. Este careo dejó claro que el odio entre ambos es real y que no se guardarán nada en el cuadrilátero de la Vitrina de los Inmortales. El Universo de WWE está ansioso por ver cómo estos dos titanes resuelven sus diferencias en el Allegiant Stadium.
¿Quién ganó la lucha estelar de WrestleMania 2026 (Noche 2) EN VIVO hoy?
CM Punk defenderá su Campeonato Mundial de Peso Pesado ante Roman Reigns en el evento estelar de la Noche 2 de WrestleMania 42 el domingo 19 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.
Cartelera completa y resultados de WrestleMania 2026
|COMBATE
|RESULTADO
|CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado
|Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino
|Jade Cargill vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE
|Cody Rhodes vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de WWE
|Brock Lesnar vs. Oba Femi
|AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenino
|Jacob Fatu vs. Drew McIntyre
|Sami Zayn vs. Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos
|Alexa Bliss & Charlotte Flar vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. Nia Jax & Lash Legend vs. Brie Bella & Nikki Bella en una Lucha Fatal de Cuatro Esquinas (Fatal-4Way) por el Campeonato Femenino de Parejas de WWE
|“The Demon” Finn Bálor vs. Dominik Mysterio
|Penta vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. Rusev vs. JD McDonagh en una Lucha de Escaleras por el Campeonato Intercontinental
|Seth Rollins vs. Gunther
|LA Knight, Jey Uso y Jimmy Uso vs. Logan Paul, Austin Theory y IShowSpeed en Lucha de Relevos Australianos / Lucha de Tríos (6-Man Tag Team Match)
FAQ: Preguntas frecuentes de WrestleMania 2026 - Noche 1 y 2
¿John Cena estará en WrestleMania 2026?
John Cena ha anunciado que retornará para ser el anfitrión de WrestleMania en lo que será su primera aparición en WWE desde el pasado 13 de diciembre cuando fue derrotado por Gunther en su lucha de retiro.
¿Quién será el oponente de Brock Lesnar en WrestleMania 2026?
Durante el episodio de Raw del 16 de marzo, Oba Femi dio un paso al frente y atacó a Brock Lesnar con un pop-up powerbomb Fall From Grace y se anunció que los dos se enfrentarán en WrestleMania 42.
¿Cuándo es WrestleMania 2026?
- WrestleMania 42 Noche 1 es el sábado, 18 de abril
- WrestleMania 42 Noche 2 es el domingo, 19 de abril
¿Cuándo es WrestleMania 2026?
WrestleMania 42 tendrá lugar en el Allegiant Stadium en Las Vegas.
¿Cómo ver WrestleMania 2026?
WrestleMania 42 se transmitirá por streaming vía ESPN en los Estados Unidos. Sin embargo, los suscriptores de Netflix en los siguientes países y regiones podrán sintonizarlo en vivo a través de la mencionada plataforma:
Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Chequia (República Checa), Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Israel, Kuwait, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía y Ucrania.
Por primera vez en la historia de WrestleMania, la hora inaugural de cada noche se transmitirá en vivo por televisión por cable, el sábado en ESPN2 y el domingo en ESPN, antes de cambiar por completo al formato streaming.
Posterior al PLE, asegúrate de engancharte al episodio lleno de acción y sorpresas del Raw después de WrestleMania, que se transmitirá por streaming en Netflix el lunes 20 de abril a las 5 p.m. PT / 8 p.m. ET.
¿Puedo ver ediciones anteriores de WrestleMania en Netflix?
La respuesta es sí. Cada WrestleMania en la historia de WWE se encuentra disponible en Netflix.
Historial de cada evento estelar de WrestleMania
Desde 1985, el evento estelar de WrestleMania ha tenido como protagonistas a las superestrellas más grandes de WWE compitiendo en las luchas más esperadas del año. Estos combates a menudo determinan campeonatos, ponen fin a largas rivalidades y crea momentos icónicos adorados y revisitados por fanáticos a lo largo de los años. A continuación, te compartimos cada uno de los eventos estelares de WrestleMania en la historia de WWE y que puedes verlos por streaming en Netflix.
- WrestleMania 41 (2025) Noche 2: John Cena vs. Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido de WWE
- WrestleMania 41 (2025) Noche 2: Seth Rollins vs. Roman Reigns vs. CM Punk
- WrestleMania 40 (2024) Noche 2: Roman Reigns vs. Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido Universal de WWE
- WrestleMania 40 (2024) Noche 1: The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins
- WrestleMania 39 (2023) Noche 2: Roman Reigns vs. Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido Universal de WWE
- WrestleMania 39 (2023) Noche 1: Jimmy Uso y Jey Uso vs. Kevin Owens y Sami Zayn
- WrestleMania 38 (2022) Noche 2: Roman Reigns vs. Brock Lesnar en una Lucha de Unificación de Campeonato en la que el vencedor se queda con todo
- WrestleMania 38 (2022) Noche 1: “Stone Cold” Steve Austin vs. Kevin Owens
- WrestleMania 37 (2021) Noche 2: Roman Reigns vs. Edge vs. Daniel Bryan por el Campeonato Universal
- WrestleMania 37 (2021) Noche 1: Sasha Banks vs. Bianca Belair
- WrestleMania 36 (2020) Noche 2: Drew McIntyre vs. Brock Lesnar por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 36 (2020) Noche 1: The Undertaker vs. AJ Styles
- WrestleMania 35 (2019): Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair por los Campeonatos Femeninos de Raw y Smackdown
- WrestleMania 34 (2018): Brock Lesnar vs. Roman Reigns por el Campeonato Universal
- WrestleMania 33 (2017): Roman Reigns vs. The Undertaker
- WrestleMania 32 (2016): Roman Reigns vs. Triple H por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 31 (2015): Brock Lesnar vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE
- WrestleMania 30 (2014): Daniel Bryan vs. Randy Orton vs. Batista por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE
- WrestleMania 29 (2013): John Cena vs. The Rock por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 28 (2012): The Rock vs. John Cena
- WrestleMania 27 (2011): The Miz vs. John Cena por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 26 (2010): Shawn Michaels vs. The Undertaker
- WrestleMania 25 (2009): Triple H vs. Randy Orton por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 24 (2008): Edge vs. The Undertaker por el Campeonato Mundial de Peso Pesado
- WrestleMania 23 (2007): John Cena vs. Shawn Michaels por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 22 (2006): John Cena vs. Triple H por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 21 (2005): Batista vs. Triple H por el Campeonato Mundial de Peso Pesado
- WrestleMania 20 (2004): Triple H vs. Shawn Michaels vs. Chris Benoit por el Campeonato Mundial de Peso Pesado
- WrestleMania 19 (2003): Kurt Angle vs. Brock Lesnar por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 18 (2002): Chris Jericho vs. Triple H por el Campeonato Indiscutido de WWE
- WrestleMania 17 (2001): Stone Cold Steve Austin vs. The Rock por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 16 (2000): Triple H vs. The Rock vs. Mick Foley vs. Big Show por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 15 (1999): Stone Cold Steve Austin vs. The Rock por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 14 (1998): Stone Cold Steve Austin vs. Shawn Michaels por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 13 (1997): The Undertaker vs. Sycho Sid por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 12 (1996): Shawn Michaels vs. Bret Hart por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 11 (1995): Bam Bam Bigelow vs. Lawrence Taylor
- WrestleMania 10 (1994): Bret Hart vs. Yokozuna por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 9 (1993): Bret Hart vs. Yokozuna por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 8 (1992): Ric Flair vs. Randy Savage por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 7 (1991): Hulk Hogan vs. Sgt. Slaughter por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 6 (1990): Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior
- WrestleMania 5 (1989): Hulk Hogan vs. Randy Savage por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 4 (1988): Randy Savage vs. Ted DiBiase por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 3 (1987): Hulk Hogan vs. André the Giant por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 2 (1986): Hulk Hogan vs. King Kong Bundy por el Campeonato de WWE
- WrestleMania 1 (1985): Hulk Hogan y Mr. T vs. Roddy Piper y Paul Orndorff
¿Quién ha estado más veces en el evento estelar de WrestleMania?
Encabezar el evento estelar de WrestleMania es uno de los honores más codiciados y a lo largo de las décadas, solo un puñado han cerrado el show múltiples veces, cementando su legado en el escenario más grande de todos. A continuación, te compartimos una lista con las superestrellas de WWE con más eventos estelares de WrestleMania de la historia:
- Roman Reigns: 10
- Hulk Hogan: 8
- Triple H: 7
- John Cena: 5
- The Rock: 5
Cada locación de WrestleMania en la historia
- WrestleMania 41: Allegiant Stadium en Las Vegas
- WrestleMania 40: Lincoln Financial Field en Philadelphia
- WrestleMania 39: SoFi Stadium en Inglewood, California
- WrestleMania 38: AT&T Stadium en Arlington, Texas
- WrestleMania 37: Raymond James Stadium en Tampa, Florida
- WrestleMania 36: WWE Performance Center en Orlando, Florida
- WrestleMania 35: MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey
- WrestleMania 34: Mercedes-Benz Superdome en New Orleans
- WrestleMania 33: Camping World Stadium en Orlando, Florida
- WrestleMania 32: AT&T Stadium en Arlington, Texas
- WrestleMania 31: Levi’s Stadium en Santa Clara, California
- WrestleMania 30: Mercedes-Benz Superdome en New Orleans
- WrestleMania 29: MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey
- WrestleMania 28: Sun Life Stadium en Miami Gardens, Florida
- WrestleMania 27: Georgia Dome en Atlanta
- WrestleMania 26: University of Phoenix Stadium en Glendale, Arizona
- WrestleMania 25: Reliant Stadium en Houston
- WrestleMania 24: Citrus Bowl en Orlando, Florida
- WrestleMania 23: Ford Field en Detroit
- WrestleMania 22: Allstate Arena en Rosemont, Illinois
- WrestleMania 21: Staples Center en Los Angeles
- WrestleMania 20: Madison Square Garden en New York City
- WrestleMania 19: Safeco Field en Seattle
- WrestleMania 18: SkyDome en Toronto
- WrestleMania 17: Reliant Astrodome en Houston
- WrestleMania 16: Arrowhead Pond en Anaheim, California
- WrestleMania 15: First Union Center en Philadelphia
- WrestleMania 14: FleetCenter en Boston
- WrestleMania 13: Rosemont Horizon en Rosemont, Illinois
- WrestleMania 12: Arrowhead Pond en Anaheim, California
- WrestleMania 11: Hartford Civic Center en Hartford, Connecticut
- WrestleMania 10: Madison Square Garden en New York City
- WrestleMania 9: Caesars Palace en Las Vegas
- WrestleMania 8: Hoosier Dome en Indianapolis
- WrestleMania 7: Los Angeles Memorial Sports Arena en Los Angeles
- WrestleMania 6: SkyDome en Toronto
- WrestleMania 5: Trump Plaza en Atlantic City, New Jersey
- WrestleMania 4: Trump Plaza en Atlantic City, New Jersey
- WrestleMania 3: Pontiac Silverdome en Pontiac, Michigan
- WrestleMania 2: Nassau Coliseum en Uniondale, New York; Rosemont Horizon en Rosemont, Illinois; y Los Angeles Memorial Sports Arena en Los Angeles
- WrestleMania 1: Madison Square Garden en New York City