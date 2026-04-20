En una jornada marcada por la estrategia, la resistencia y el pulso firme de los grandes campeones, Kenia volvió a imponer su sello en el maratón de Boston. John Korir y Sharon Lokedi, defensores del título, firmaron este lunes un doblete memorable en la 130.ª edición de una de las pruebas más prestigiosas del atletismo mundial, convirtiendo la carrera en una demostración de inteligencia táctica y autoridad competitiva.

Korir corrió con la serenidad de quien sabe esperar su instante. Bajo unas condiciones ideales para volar sobre el asfalto, el keniano construyó una actuación magistral que le dio su cuarta victoria en maratón y, además, un nuevo récord del recorrido. A sus 29 años, eligió el momento exacto para golpear: tras 32 kilómetros, dejó atrás al etíope Milkesa Mengesha y se lanzó hacia la meta con una fuerza imposible de contener. Su reloj final, 2h 01:522h 01:52, destruyó la antigua plusmarca de 2h 03:022h 03:02, establecida por Geoffrey Mutai en 2011.

El podio masculino también dejó una batalla vibrante. Alphonce Simbu, campeón mundial de Tanzania, fue segundo con 2h 02:472h 02:47, después de imponerse en un cierre al límite al keniano Benson Kipruto, tercero con 2h 02:502h 02:50. Para Korir, esta conquista en Boston se suma a sus éxitos en Chicago 2024 y Valencia en diciembre, confirmando que su momento competitivo atraviesa una cima luminosa. Muy distinto fue su triunfo del año pasado, cuando cayó en los primeros kilómetros y aun así logró rehacerse para escribir una victoria inolvidable. Esta vez, en cambio, todo fluyó con una calma casi perfecta. “Este año fue pan comido para mí”, resumió tras cruzar la meta, agradecido por una carrera que sintió como si estuviera en casa, impulsado por el público y por el sueño cumplido de romper el récord.

La paciencia de Lokedi

Si Korir dominó con precisión, Sharon Lokedi respondió con una exhibición de temple y paciencia en la prueba femenina de élite. La keniana, de 32 años, detuvo el cronómetro en 2h 18:512h 18:51 para celebrar su tercera victoria en un maratón importante, después de abrir una brecha decisiva en los kilómetros finales. Durante buena parte del recorrido, el grupo de favoritas se mantuvo compacto, con cerca de una docena de corredoras moviéndose casi al unísono, como si nadie quisiera romper el silencio antes de tiempo. Pero Lokedi supo leer la carrera con una madurez extraordinaria.

Su ataque llegó después de los 34,9 km, cuando se desprendió junto a sus compatriotas Loice Chemnung e Irine Cheptai. Poco después volvió a acelerar y, al pasar el kilómetro 37, ya corría con ocho segundos de ventaja sobre Chemnung. Desde allí no aflojó: mantuvo el control, administró fuerzas con inteligencia y entró en los últimos mil metros con 33 segundos de margen, antes de lanzar un último sprint que selló una victoria tan trabajada como contundente. Chemnung fue segunda a 44 segundos, mientras Mary Ngugi-Cooper completó el podio con 2h 20:072h 20:07.

Lokedi explicó que la paciencia fue su gran aliada, pero también recordó un pequeño instante emocional que la empujó hacia la meta. Entre el esfuerzo y el dolor, escuchó a una niña animarlas desde la ruta, una voz limpia y espontánea que le devolvió energía en el tramo decisivo. “Ten paciencia, sé humilde, puedes hacerlo”, se repetía a sí misma mientras avanzaba. Y cuando oyó aquel grito infantil —“¡Lo tienen, chicas!”— encontró el último impulso para volar hasta la gloria.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la Maratón de Boston 2026

1. ¿Cuándo se corrió la Maratón de Boston 2026?

La Maratón de Boston 2026 se disputó el lunes 20 de abril de 2026, coincidiendo como es tradición con el Patriots’ Day en Massachusetts.

2. ¿Dónde se celebra y cuál es la distancia oficial?

La carrera se celebra en el área de Boston, en el estado de Massachusetts (Estados Unidos), sobre una distancia oficial de 42,195 kilómetros íntegramente en asfalto.

3. ¿Qué hace tan especial al recorrido del Maratón de Boston?

Boston es conocido por ser uno de los maratones más exigentes del mundo, con un trazado ondulado que incluye la mítica Heartbreak Hill, una subida clave que pone a prueba tanto las piernas como la cabeza de los corredores.

4. ¿Cuántos corredores participan en la edición 2026?

Para la edición 2026, la organización habilitó alrededor de 30.000 plazas, consolidando a Boston como una de las pruebas con mayor participación dentro del calendario maratoniano mundial.

5. ¿Cómo se clasifica un corredor para correr el Maratón de Boston?

El acceso está regulado por marcas mínimas oficiales según sexo y grupos de edad a partir de los 18 años, lo que convierte a Boston en uno de los maratones más selectivos y prestigiosos del mundo.

6. ¿Desde cuándo se corre el Maratón de Boston?

La primera edición se disputó en 1897, lo que convierte a Boston en el maratón anual más antiguo del mundo y en el primer gran “Major” de la historia del running.

7. ¿Quién organiza la Maratón de Boston 2026?

La prueba está organizada por la Boston Athletic Association (BAA), entidad responsable de la carrera desde sus orígenes y garante de su tradición y prestigio internacional.

8. ¿Por qué la Maratón de Boston es considerada un “Major”?

Boston forma parte del circuito de grandes maratones del mundo por su historia, nivel competitivo, exigencia del recorrido y relevancia mediática, atrayendo cada año a una élite mundial de fondistas.

9. ¿Qué clima suelen enfrentar los corredores en Boston?

Al disputarse en abril, las condiciones pueden ser muy variables: desde temperaturas frescas ideales para correr hasta viento y lluvia, factores que convierten al clima en un protagonista más de la carrera.

10. ¿Qué significa para un corredor popular terminar Boston?

Cruzar la meta en Boston es, para muchos runners, la culminación de años de entrenamiento y clasificación, y un símbolo de pertenencia a una de las tradiciones más respetadas del maratón mundial.