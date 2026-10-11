La Maratón de Chicago 2026 se disputará este domingo 11 de octubre con Jacob Kiplimo y Hawi Feysa como campeones defensores de las categorías masculina y femenina, respectivamente. La prueba reunirá a una destacada nómina internacional de fondistas en un recorrido de 42,195 kilómetros por las calles de Chicago, Illinois. La salida de la élite está programada para las 7:30 a. m., hora local (8:30 a. m. ET), y los resultados se actualizarán durante la competición con los tiempos parciales, las posiciones y el orden de llegada.

Los ganadores de 2026 todavía no deben darse por confirmados antes de la carrera. En esta cobertura EN VIVO encontrarás las clasificaciones masculinas y femeninas, los tiempos oficiales, las diferencias entre los primeros corredores y las novedades de la jornada. La organización publicará los resultados definitivos en su portal oficial de resultados, mientras que su aplicación permitirá seguir los parciales de los participantes en tiempo real.

¿Quién ganó la Maratón de Chicago 2026 en hombres?

El ganador masculino se confirmará cuando termine la carrera y la clasificación oficial identifique al vencedor. Jacob Kiplimo, de Uganda, llega como campeón defensor después de ganar la edición de 2025 con 2:02:23. Su principal grupo de rivales incluye al keniano Amos Kipruto, segundo en Chicago el año pasado, y a los etíopes Milkesa Mengesha y

Resultados masculinos de la Maratón de Chicago 2026

Posición Atleta País Tiempo oficial 1.º Pendiente de confirmación — — 2.º Pendiente de confirmación — — 3.º Pendiente de confirmación — — 4.º Pendiente de confirmación — — 5.º Pendiente de confirmación — —

Tabla preparada para actualizar con los resultados oficiales. No representa una clasificación provisional ni anticipa el orden de llegada.

¿Quién ganó la Maratón de Chicago 2026 en mujeres?

La ganadora femenina también está pendiente de confirmación hasta que se complete la prueba. Hawi Feysa, de Etiopía, regresa como campeona defensora tras imponerse en 2025 con 2:14:57. Entre las atletas destacadas de la edición figuran la keniana Brigid Kosgei, antigua plusmarquista mundial de maratón, y su compatriota Sharon Lokedi, dos veces ganadora del Maratón de Boston.

Resultados femeninos de la Maratón de Chicago 2026

Posición Atleta País Tiempo oficial 1.ª Pendiente de confirmación — — 2.ª Pendiente de confirmación — — 3.ª Pendiente de confirmación — — 4.ª Pendiente de confirmación — — 5.ª Pendiente de confirmación — —

La clasificación se completará con las posiciones y marcas verificadas por la organización. No deben publicarse nombres ni tiempos como definitivos antes de su confirmación.

Favoritos y atletas a seguir en Chicago 2026

La carrera presenta dos defensas del título y varios fondistas con marcas personales de primer nivel. Estas son algunas de las figuras que conviene seguir durante la transmisión.

Atleta País Categoría Marca personal Jacob Kiplimo Uganda Masculina 2:00:28 Amos Kipruto Kenia Masculina 2:01:39 Milkesa Mengesha Etiopía Masculina 2:03:17 Tadese Takele Etiopía Masculina 2:03:23 Daniel Mateiko Kenia Masculina 2:03:44 Hawi Feysa Etiopía Femenina 2:14:57 Brigid Kosgei Kenia Femenina 2:14:04 Sutume Kebede Etiopía Femenina 2:15:55 Megertu Alemu Etiopía Femenina 2:16:34 Sharon Lokedi Kenia Femenina 2:17:22

Importante: las marcas personales son referencias históricas, no los tiempos que necesariamente registrarán en Chicago. El orden de esta tabla no representa una predicción de resultados.

¿A qué hora empieza la Maratón de Chicago 2026?

La salida de la élite masculina y femenina está prevista para las 7:30 a. m. en Chicago (CDT) del domingo 11 de octubre. La primera oleada popular comenzará a las 7:35 a. m. CT.

Lugar Hora de salida élite Primera oleada Chicago 7:30 a. m. 7:35 a. m. Nueva York 8:30 a. m. 8:35 a. m. Los Ángeles 5:30 a. m. 5:35 a. m. Ciudad de México 6:30 a. m. 6:35 a. m. Lima y Bogotá 7:30 a. m. 7:35 a. m. Buenos Aires 9:30 a. m. 9:35 a. m. Madrid 2:30 p. m. 2:35 p. m.

Dónde consultar los resultados oficiales en directo

Para evitar publicar posiciones incorrectas, utiliza como referencia principal el sistema de resultados de la organización y su aplicación oficial.

La clasificación puede variar durante la carrera. Para el titular y las tablas de ganadores, utiliza los tiempos oficiales una vez confirmados, y distingue entre resultados provisionales y definitivos.