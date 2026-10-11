CHICAGO, ILLINOIS (ESTADOS UNIDOS), 10/10/2026.- Consulta quién ganó la Maratón de Chicago 2026 en hombres y mujeres, con posiciones finales, tiempos de llegada y resultados oficiales. FOTO DE GORDON DONOVAN PARA NURPHOTO Y AFP
CHICAGO, ILLINOIS (ESTADOS UNIDOS), 10/10/2026.- Consulta quién ganó la Maratón de Chicago 2026 en hombres y mujeres, con posiciones finales, tiempos de llegada y resultados oficiales. FOTO DE GORDON DONOVAN PARA NURPHOTO Y AFP
/ GORDON DONOVAN
Noé Yactayo
Noé Yactayo
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

La Maratón de Chicago 2026 se disputará este domingo 11 de octubre con Jacob Kiplimo y Hawi Feysa como campeones defensores de las categorías masculina y femenina, respectivamente. La prueba reunirá a una destacada nómina internacional de fondistas en un recorrido de 42,195 kilómetros por las calles de Chicago, Illinois. La salida de la élite está programada para las 7:30 a. m., hora local (8:30 a. m. ET), y los resultados se actualizarán durante la competición con los tiempos parciales, las posiciones y el orden de llegada.

Los ganadores de 2026 todavía no deben darse por confirmados antes de la carrera. En esta cobertura EN VIVO encontrarás las clasificaciones masculinas y femeninas, los tiempos oficiales, las diferencias entre los primeros corredores y las novedades de la jornada. La organización publicará los resultados definitivos en su , mientras que su aplicación permitirá seguir los parciales de los participantes en tiempo real.

¿Quién ganó la Maratón de Chicago 2026 en hombres?

El ganador masculino se confirmará cuando termine la carrera y la clasificación oficial identifique al vencedor. Jacob Kiplimo, de Uganda, llega como campeón defensor después de ganar la edición de 2025 con 2:02:23. Su principal grupo de rivales incluye al keniano Amos Kipruto, segundo en Chicago el año pasado, y a los etíopes Milkesa Mengesha y

Resultados masculinos de la Maratón de Chicago 2026

PosiciónAtletaPaísTiempo oficial
1.ºPendiente de confirmación
2.ºPendiente de confirmación
3.ºPendiente de confirmación
4.ºPendiente de confirmación
5.ºPendiente de confirmación

Tabla preparada para actualizar con los resultados oficiales. No representa una clasificación provisional ni anticipa el orden de llegada.

¿Quién ganó la Maratón de Chicago 2026 en mujeres?

La ganadora femenina también está pendiente de confirmación hasta que se complete la prueba. Hawi Feysa, de Etiopía, regresa como campeona defensora tras imponerse en 2025 con 2:14:57. Entre las atletas destacadas de la edición figuran la keniana Brigid Kosgei, antigua plusmarquista mundial de maratón, y su compatriota Sharon Lokedi, dos veces ganadora del Maratón de Boston.

Resultados femeninos de la Maratón de Chicago 2026

PosiciónAtletaPaísTiempo oficial
1.ªPendiente de confirmación
2.ªPendiente de confirmación
3.ªPendiente de confirmación
4.ªPendiente de confirmación
5.ªPendiente de confirmación

La clasificación se completará con las posiciones y marcas verificadas por la organización. No deben publicarse nombres ni tiempos como definitivos antes de su confirmación.

Favoritos y atletas a seguir en Chicago 2026

La carrera presenta dos defensas del título y varios fondistas con marcas personales de primer nivel. Estas son algunas de las figuras que conviene seguir durante la transmisión.

AtletaPaísCategoríaMarca personal
Jacob KiplimoUgandaMasculina2:00:28
Amos KiprutoKeniaMasculina2:01:39
Milkesa MengeshaEtiopíaMasculina2:03:17
Tadese TakeleEtiopíaMasculina2:03:23
Daniel MateikoKeniaMasculina2:03:44
Hawi FeysaEtiopíaFemenina2:14:57
Brigid KosgeiKeniaFemenina2:14:04
Sutume KebedeEtiopíaFemenina2:15:55
Megertu AlemuEtiopíaFemenina2:16:34
Sharon LokediKeniaFemenina2:17:22

Importante: las marcas personales son referencias históricas, no los tiempos que necesariamente registrarán en Chicago. El orden de esta tabla no representa una predicción de resultados.

¿A qué hora empieza la Maratón de Chicago 2026?

La salida de la élite masculina y femenina está prevista para las 7:30 a. m. en Chicago (CDT) del domingo 11 de octubre. La primera oleada popular comenzará a las 7:35 a. m. CT.

LugarHora de salida élitePrimera oleada
Chicago7:30 a. m.7:35 a. m.
Nueva York8:30 a. m.8:35 a. m.
Los Ángeles5:30 a. m.5:35 a. m.
Ciudad de México6:30 a. m.6:35 a. m.
Lima y Bogotá7:30 a. m.7:35 a. m.
Buenos Aires9:30 a. m.9:35 a. m.
Madrid2:30 p. m.2:35 p. m.

Dónde consultar los resultados oficiales en directo

Para evitar publicar posiciones incorrectas, utiliza como referencia principal el sistema de resultados de la organización y su aplicación oficial.

La clasificación puede variar durante la carrera. Para el titular y las tablas de ganadores, utiliza los tiempos oficiales una vez confirmados, y distingue entre resultados provisionales y definitivos.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC