La maratón de Filadelfia 2025 se celebrará este domingo 23 de noviembre en las calles de la Ciudad del Amor Fraternal, reuniendo a cerca de 35,000 corredores de todo el mundo para recorrer los icónicos 42.164 kilómetros que atraviesan las zonas más vistosas e históricas de Filadelfia, comenzando en Benjamin Franklin Parkway y concluyendo en los exteriores del Museo de Arte. En este artículo te contaremos los resultados en vivo y en directo de la maratón de Filadelfia 2025 en las ramas masculinas y femeninas.

La Maratón de Filadelfia regresa este fin de semana con decenas de miles de corredores que planean participar en una de las cuatro carreras que se celebrarán en toda la ciudad, lo que podría complicar los desplazamientos a partir del viernes. | Crédito: philadelphiamarathon.com

¿Quién ganó la maratón de Filadelfia 2025? Categoría hombres

Posiciones finales Tiempo 1. Miguel Vergara 01:44:22 2. Hermin Garic 01:44:23 3. Jeyna Senbeta 01:56:09 4. Tyler Byers 02:04:28 5. Melikhaya Frans 02:13:57 6. Elisha Barno 02:15:07 7. Milton Rotich 02:15:34 8. Kristoffer Mugrage 02:16:04 9. Bradley Makuvire 02:18:19 10. Tanner Chada 02:19:52

¿Quién ganó la maratón de Filadelfia 2025? Categoría mujeres

Posiciones finales Tiempo 1. Hannah Babalola 02:15:21 2. Leanne Taylor 02:19:08 3. Anna Oeser 02:34:55 4. Michka-Mae Hyde 02:35:26 5. ‘rla Rocha 02:36:44 6. Jenna Gigliotti 02:39:36 7. Isabel Meyers 02:43:08 8. Chelsea Hollingsworth 02:44:06 9. Elaine Estes-Garton 02:47:20 10. Stephanie Ryan 02:47:56

¿Quién ganó la media maratón de Filadelfia 2025?

Categoría masculina

Posiciones finales Tiempo 1. Miguel Vergara 00:52:27 2. Hermin Garic 00:54:04 3. Jeyna Senbeta 00:57:25 4. Tyler Byers 00:59:53 5. Mohammed El Youssfi 01:01:45 6. Abdelkarim Benzahra 01:02:11 7. DIREH Djamal 01:02:35 8. Dominic Ondoro 01:02:40 9. Jared Ward 01:03:18 10. Edward Crawford 01:03:29

Categoría femenina

Posiciones finales Tiempo 1. Hannah Babalola 01:02:09 2. Everlyn Kemboi 01:10:43 3. Paige Wood 01:11:18 4. Mercy Lagat 01:13:01 5. Bontu Rebitu 01:13:14 6. Joyline Chemutai 01:13:15 7. Jacqueline Gaughan 01:14:54 8. Lisa Hart 01:16:09 9. Hanna O’Connor 01:16:43 10. Lexie Thompson 01:17:01

¿A qué hora empieza la maratón de Filadelfia 2025?

El fin de semana de la Maratón de Filadelfia 2025 ofrece una agenda completa de eventos que incluye tres carreras principales y una expo, atrayendo a miles de atletas a las calles de la ciudad. El sábado, la Media Maratón (13.1 millas) arranca a las 7:00 a.m. (con salida de atletas en silla de ruedas a las 6:55 a.m.) desde la calle 22 y Benjamin Franklin Parkway, el mismo punto de partida que la carrera principal. Más tarde el sábado, la carrera de 8K (casi 5 millas) comienza a las 11:00 a.m. (10:55 a.m. para atletas en silla de ruedas) desde la calle 25 y Kelly Drive. El evento cumbre, la Maratón completa (26.2 millas), se celebra el domingo con salida a las 7:00 a.m. (6:55 a.m. para silla de ruedas) desde el Benjamin Franklin Parkway. Además, el domingo se lleva a cabo el evento Nemours Children’s Run en Eakins Oval a partir de las 10:00 a.m., ofreciendo distancias variadas por edad y actividades de entretenimiento como face painting y juegos.

Mapas del recorrido de la media maratón y la maratón de Filadelfia 2025. La ciudad ha anunciado decenas de cierres de carreteras, desvíos en las rutas de SEPTA y restricciones de estacionamiento desde el viernes hasta el domingo. | Crédito: philadelphiamarathon.com / Composición Mag

Cronograma de la maratón de Filadelfia 2025: horario del Este

Viernes, 21 de noviembre

Exposición de salud y bienestar físico y zona de diversión infantil Nemours: de 12:00 p. m. a 9:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Pensilvania, sala F (calles 12 y Arch)

Sábado, 22 de noviembre

Media maratón Dietz & Watson de Filadelfia

6:55 a. m.: sillas de ruedas

7:00 a. m.: atletas

Calle 22 y Benjamin Franklin ParkwayRothman

Rothman Orthopaedics 8K

10:55 a. m.: sillas de ruedas con aros de empuje

11:00 a. m.: atletas

Calle 25 y Kelly Drive

Exposición de salud y bienestar físico: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en el Centro de Convenciones de Pensilvania, sala F (calles 12 y Arch)

Zona de diversión infantil Nemours: 9 a. m. – 1 p. m. (recogida de dorsales y actividades infantiles)

Domingo, 23 de noviembre

Maratón AACR de Filadelfia

6:55 a. m. – Sillas de ruedas con aros de empuje

7:00 a. m. – Atletas

Calle 22 y Benjamin Franklin Parkway

Carrera infantil Nemours

8:00 a. m.: inicio de la inscripción in situ y de las actividades familiares

10:00 a. m.: inicio de las carreras a las 10:00 a. m. en Eakins Oval (calle 22 y Benjamin Franklin Parkway)

Preguntas frecuentes de la maratón de Filadelfia 2025

¿Cuándo es la maratón de Filadelfia?

La prueba se realiza el domingo 23 de noviembre de 2025, empezando desde Benjamin Franklin Parkway y cruzando las áreas más vistosas e históricas de Filadelfia hasta llegar a las escalinatas del icónico Museo de Arte.​

¿Cuántos kilómetros tiene la carrera?

La distancia oficial es de 42.164 kilómetros (26.2 millas), la misma que un maratón tradicional y reconocida internacionalmente.​ Si excediera esta longitud, la carrera sería considerada como un ultra.

¿Cuántos corredores participan?

La Maratón de Filadelfia reúne a más de 35,000 corredores de todos los países y niveles, desde amateurs hasta atletas profesionales.​

¿Cómo se puede participar en la maratón?

Para inscribirse en el Maratón de Filadelfia, uno debe registrarse primero a través del sitio web oficial, que abre las inscripciones para la carrera del año siguiente con varios meses de anticipación. Para la carrera de 2025, las inscripciones ya están cerradas y agotadas, ya que el evento de 2025 se publicó como agotado y con las listas de espera cerradas.

¿Hay edad mínima o máxima para correr?

Generalmente, la edad mínima es de 18 años. No hay límite superior, pero los menores deben contar con autorización y cumplir requisitos de salud y rendimiento establecidos por los organizadores.​

¿Cuál es la ubicación exacta de la línea de salida para cada carrera?

La línea de salida de la AACR Philadelphia Marathon y la Dietz & Watson Philadelphia Half Marathon se ubica en la cuadra 2200 de Benjamin Franklin Parkway, justo al este de Eakins Oval. Para la carrera Rothman Orthopaedics 8K, la salida es en 25th Street & Kelly Drive (cerca del Museo de Arte de Filadelfia). La carrera infantil Nemours Children’s Health Philadelphia Kid’s Run inicia frente al Museo de Arte de Filadelfia en Kelly Drive. Importante: Las entradas abren a las 5:00 a.m. y el inicio no se retrasará por las filas de seguridad, así que planifica tu llegada con tiempo.

¿Se permiten corredores sin número (no oficiales) y hasta cuándo estará abierta la meta?

No, no se permite la participación de corredores no registrados. Los servicios de la carrera (asistencia médica, estaciones de hidratación y seguridad) están dimensionados para el número exacto de competidores oficiales. Los participantes no registrados serán retirados del recorrido. En cuanto a la meta de la AACR Philadelphia Marathon, estará abierta durante 7 horas, mientras que la media maratón tiene un límite de 3 horas y media y la carrera 8K, 80 minutos.

¿Habrá carpas de calentamiento y un festival post-carrera?

Sí, la organización dispondrá de carpas de calentamiento para los corredores antes del inicio de la carrera. Además, como novedad este año, habrá un festival post-carrera que incluye un beer garden organizado por Triple Bottom Brewing. Este jardín estará abierto el sábado de 9 a.m. a 3 p.m. y el domingo de 10 a.m. a 4 p.m., ofreciendo café, vino, cócteles y una cerveza de edición limitada, la Philly Finisher Pale Ale.

¿Qué avituallamiento nutricional e hidratación estarán disponibles en la ruta?

Habrá agua disponible en todas las estaciones de hidratación de los tres eventos. Adicionalmente, se distribuirá Nuun Lemon Lime Endurance en la maratón completa y la media maratón. Respecto a la nutrición, se ofrecerán mini-barras de fruta XACT ENERGY (de 2 pulgadas): en la maratón AACR estarán después de la milla 11, y antes de las millas 18 y 22; en la media maratón, se entregarán justo antes de la estación de agua de la milla 8.

¿La Maratón de Filadelfia proporciona equipos de liebres (pace team)?

Sí, Philadelphia Runner proporcionará grupos de liebres con tiempos específicos para las tres distancias. Para la AACR Philadelphia Marathon, los tiempos van desde 2:50 hasta 5:30 horas. Para la Dietz & Watson Half Marathon, los tiempos son de 1:30 a 3:00 horas. Finalmente, para la Rothman Orthopaedics 8K, los ritmos son por minuto/milla, desde 7 minutos hasta 12 minutos.

¿Puedo usar auriculares o disfraces durante la carrera?

Si bien USATF ya no prohíbe el uso de auriculares, la Maratón de Filadelfia recomienda no usarlos por motivos de seguridad, ya que es crucial que los atletas puedan escuchar las indicaciones de los oficiales de carrera. En cuanto a los disfraces, se permiten siempre y cuando no sean ofensivos y, lo más importante, deben adherirse estrictamente a las restricciones de seguridad, prohibiendo mochilas grandes o cualquier tipo de bolsa voluminosa en el recorrido.