La Maratón de la Ciudad de México 2026 volvió a convertir las calles de la capital en una fiesta deportiva con miles de participantes y atletas élite corriendo los 42.195 kilómetros entre Ciudad Universitaria y el Zócalo. Para la comunidad runner mexicana e hispana que sigue la carrera desde Estados Unidos, esta cobertura reúne los resultados disponibles, los nombres destacados y los datos clave de la edición XLIII del Maratón CDMX Telcel, disputada este domingo 30 de agosto.

¿Quién ganó la Maratón de la CDMX 2026?

El peruano Cristhian Pacheco ganó la rama varonil del XLIII Maratón de la Ciudad de México 2026, disputado este domingo 30 de agosto sobre los 42.195 kilómetros entre Ciudad Universitaria y el Zócalo capitalino.

Categoría Ganador Información verificable Rama varonil Cristhian Pacheco (Perú) El peruano conquistó el XLIII Maratón de la Ciudad de México tras completar el recorrido oficial de 42.195 km. Rama femenil -- -- Categorías paralímpicas -- --

Corredores notables de la CDMX 2026

La categoría élite del Maratón CDMX 2026 tuvo un cupo máximo de 100 atletas por rama y arrancó temprano en las principales vialidades de la capital. La salida de la élite femenil fue programada para las 5:50 a. m., mientras que la élite varonil comenzó a las 6:00 a. m. (hora del centro de México).

Entre los nombres notables figuran Edwin Kiprop, corredor de larga distancia keniano que compite en maratones y medias maratones, y Cristhian Pacheco, conocido fondista peruano y a la sazón hermano menos de Raúl Pacheco.

Además de los corredores élite, la Maratón de la CDMX contempló las categorías de silla de ruedas y personas con discapacidad visual, cuyos bloques tuvieron salida antes que los grupos competitivos convencionales. La cobertura de Claro Sports destacó que el evento reunió atletas de élite y participantes de varias categorías en un recorrido por algunos de los sitios más reconocidos de Ciudad de México.

Datos curiosos de la Maratón de la CDMX 2026

La Maratón de la Ciudad de México 2026 fue la edición número 43 de la competencia.

de la competencia. La distancia oficial fue de 42.195 kilómetros , la medida reglamentaria de un maratón.

, la medida reglamentaria de un maratón. La ruta partió de Ciudad Universitaria y finalizó en el Zócalo capitalino , atravesando zonas emblemáticas de la capital mexicana.

y finalizó en el , atravesando zonas emblemáticas de la capital mexicana. La organización contempló cerca de 30 mil corredores en la jornada.

en la jornada. Los ganadores absolutos, tanto de la rama varonil como femenil, recibieron una bolsa de 50 mil dólares y un reloj Garmin; el segundo lugar obtuvo 20 mil dólares y el tercero 10 mil dólares.

y un reloj Garmin; el segundo lugar obtuvo 20 mil dólares y el tercero 10 mil dólares. Los primeros mexicanos o mexicanas que terminaran entre los tres primeros lugares absolutos de su rama podían recibir un bono de 200 mil pesos , además de incentivos nacionales para los mejores representantes mexicanos.

, además de incentivos nacionales para los mejores representantes mexicanos. La carrera tuvo una categoría élite por invitación y un máximo de 100 atletas por rama, de acuerdo con la información del evento.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la Maratón de la CDMX

¿Quién ganó la Maratón de la CDMX 2026?

El peruano Cristhian Pacheco conquista la rama varonil del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2026 tras una espectacular carrera.

¿Cuándo fue la Maratón de la Ciudad de México 2026?

La carrera se celebró el domingo 30 de agosto de 2026.

¿Cuál fue la ruta del Maratón CDMX 2026?

El recorrido oficial tuvo una distancia de 42.195 kilómetros, con salida en Ciudad Universitaria y llegada en el Zócalo de la Ciudad de México.

¿Cuánto dinero ganan los vencedores?

El primer lugar absoluto de cada rama recibió 50 mil dólares más un reloj Garmin. El segundo lugar obtuvo 20 mil dólares y el tercero 10 mil dólares, también con reloj Garmin, de acuerdo con la bolsa difundida para la edición 2026.

¿Hubo categorías para atletas con discapacidad?

Sí. El Maratón CDMX incluyó bloques para participantes en silla de ruedas y para atletas con discapacidad visual, además de la élite femenil, élite varonil y grupos generales de corredores.

¿Dónde revisar los resultados oficiales completos?

Los resultados definitivos deben consultarse en los canales oficiales del Maratón de la Ciudad de México y en los listados de Mundo de Atletismo en México, entidad mencionada en la información del evento como responsable de emitir los listados oficiales de ganadores para la asignación de premios.