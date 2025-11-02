La Maratón de Nueva York 2025 se celebrará este domingo 2 de noviembre en la Ciudad de Nueva York, reuniendo a cerca de 55,000 corredores de todo el mundo para recorrer los icónicos 42.195 kilómetros que atraviesan los cinco distritos de la ciudad, comenzando en Staten Island y concluyendo en Central Park. La edición de este año destaca no solo por la masiva participación, sino también por el debut de estrellas internacionales y una lista de favoritos de alto nivel tanto en la rama masculina como femenina.

En este artículo te contaremos los resultados en vivo y en directo de la maratón de Nueva York 2025 en las ramas masculinas y femeninas.

¿Quién ganó la maratón de Nueva York 2025? Categoría hombres

En la categoría masculina, el keniano Eliud Kipchoge, considerado uno de los más grandes maratonistas de la historia y poseedor de varios récords mundiales, hará su primera aparición en Nueva York, al final de una ilustre carrera que incluye 11 victorias en ‘majors’. Sus principales rivales incluyen al neerlandés Abdi Nageeye, campeón defensor, así como a los kenianos Evans Chebet, Albert Korir (ganador en 2021) y Alexander Mutiso, ganador en Londres 2024.

Favoritos en la categoría hombres

Eliud Kipchoge

Kenenisa Bekele

Abdi Nageeye

Evans Chebet

Alexander Mutiso

La Maratón de Nueva York 2025 reúne a 55 000 corredores en una fiesta de 26.2 millas. (Foto: @MichaelLangeNYC)

¿Quién ganó la maratón de Nueva York 2025? Categoría

Por el lado femenino, la neerlandesa Sifan Hassan llega en su mejor momento, tras obtener una victoria en Sidney hace dos meses y ostentar el mejor tiempo personal del grupo con 2:13:44 en Chicago 2023. Sin embargo, la competencia será fuerte, enfrentándose a las campeonas de los tres años previos: Sheila Chepkirui (2024), Hellen Obiri (2023) y Sharon Lokedi (2022), quienes suman títulos en grandes maratones globales y recientes podios olímpicos.

Favoritos en la categoría mujeres

Sifan Hassan

Sheila Chepkirui

Sharon Lokedi

Gotytom Gebreslase

Hellen Obiri

¿A qué hora empieza la maratón de Nueva York 2025?

El evento arrancará temprano, a partir de las 8:00 a.m. ET con la salida de la prueba en silla de ruedas, seguida por la élite femenina a las 8:35 a.m. ET y la élite masculina a las 9:05 a.m. (hora del este de EE.UU.). Miles de participantes recorrerán el desafiante trazado neoyorquino, conocido por sus puentes y colinas, que cada año pone a prueba a los mejores atletas del mundo y deja imágenes imborrables en la memoria deportiva global.

Cronograma de la maratón de Nueva York 2025: horario del Este

8:00 a.m. - División Profesional Masculina en Silla de Ruedas

8:02 a.m. - División Profesional Femenina en Silla de Ruedas

8:22 a.m. - Categoría Handcycle y Atletas Seleccionados con Discapacidades

8:35 a.m. - División Abierta Profesional Femenina

9:05 a.m. - División Abierta Profesional Masculina

9:10 a.m. - Ola 1

9:45 a.m. - Ola 2

10:20 a.m. - Ola 3

10:55 a.m. - Ola 4

11:30 a.m. - Ola 5

¿Quiénes son los favoritos para ganar la maratón de Nueva York 2025?

Eliud Kipchoge (Kenia)

Sifan Hassan (Países Bajos)

Abdi Nageeye (Países Bajos, campeón defensor)

Hellen Obiri (Kenia, campeona en 2023)

Sharon Lokedi (Kenia, campeona en 2022)

Sheila Chepkirui (Kenia, campeona en 2024)

Evans Chebet (Kenia)

Alexander Mutiso (Kenia)

Albert Korir (Kenia)

Estos corredores encabezan una edición histórica, que promete grandes emociones y una competencia sin precedentes entre los mejores fondistas del planeta.

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO EN DIRECTO para ver la maratón de Nueva York 2025 este domingo 2 de noviembre con la participación de más de 50.000 corredores y los favoritos Sifan Hassan y Eliud Kipchoge. Foto de TIMOTHY A. CLARY para AFP / TIMOTHY A. CLARY

Preguntas frecuentes de la maratón de Nueva York 2025

¿Cuándo es la maratón de Nueva York?

La prueba se realiza el domingo 2 de noviembre de 2025, empezando desde Staten Island y cruzando todos los barrios de Nueva York hasta llegar a Central Park.​

¿Cuántos kilómetros tiene la carrera?

La distancia oficial es de 42.195 kilómetros, la misma que un maratón tradicional y reconocida internacionalmente.​

¿Cuántos corredores participan?

La Maratón de Nueva York reúne a más de 55,000 corredores de todos los países y niveles, desde amateurs hasta atletas profesionales.​

¿Cómo se puede participar en la maratón?

Hay varias formas de inscribirse:

Por sorteo internacional organizado por NYRR.

Clasificando por tiempos mínimos oficiales en carreras previas.

Corriendo por una causa benéfica (fundraising).

Reservando un paquete con touroperadores autorizados.​

¿Hay edad mínima o máxima para correr?

Generalmente, la edad mínima es de 18 años. No hay límite superior, pero los menores deben contar con autorización y cumplir requisitos de salud y rendimiento establecidos por los organizadores.​

¿Cómo es el recorrido?

El trazado cruza los cinco barrios neoyorquinos: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx y Manhattan. El final tradicional es en Central Park, en medio de un gran ambiente de espectadores.​

¿Qué pasa si no puedo correr después de inscribirme?

En la mayoría de los casos, la inscripción no es reembolsable, aunque existen ciertas situaciones donde puedes transferir tu plaza o solicitar su aplazamiento para el año siguiente, sujeto a condiciones oficiales.​

¿Cuándo y cómo se recoge el dorsal?

El dorsal y kit de corredor se entregan en la Expo del Maratón, que se celebra en el Jacob K. Javits Convention Center los días previos a la carrera (jueves 30 de octubre al sábado 1 de noviembre).​

Estas preguntas cubren lo esencial para quienes desean informarse o vivir la Maratón de Nueva York como corredor, espectador o visitante.​