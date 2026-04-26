La pelea estelar del Supernova Génesis 2026 enfrentará este domingo 26 de abril a Alana Flores, la mexicana de 25 años con récord invicto, contra Flor Vigna, la argentina de 31 años que debuta en el ring como reemplazo de Samadhi Zendejas. La diferencia física es notable: Alana mide 1.56 metros y competirá en su rango habitual entre 50 y 52 kilogramos, mientras Flor alcanza 1.68 metros y pesa 63 kilogramos. A pesar de la desventaja en altura y alcance, la regiomontana llega como favorita por su experiencia previa en combates de exhibición, incluyendo su participación en La Velada del Año IV donde logró nocaut técnico ante más de 3 millones de espectadores.

¿Quién ganó la pelea Alana Flores y Flor Vigna en vivo hoy por Supernova Génesis 2026?

Peleas del Supernova Génesis 2026 Resultado final en directo Alana Flores vs. Flor Vigna — Kim Shantal vs. Karely Ruiz — Lonche vs. Willito — Mario Bautista vs. Aron Mercury — Milica vs. Ari Geli — ElAbraham vs. Nando —

Previa de la pelea Alana Flores vs. Flor Vigna

La historia de Alana es de transformación radical. En 2020, durante la pandemia, fue despedida de su trabajo como recepcionista en un gimnasio de Monterrey mientras estudiaba Economía en la Universidad de Monterrey. Inspirada por una amiga, comenzó a transmitir partidas de Call of Duty Mobile en Facebook con apenas 20 personas viendo; hoy acumula más de 5 millones de seguidores en Instagram, 8 millones en TikTok y roza el millón en Twitch. Su vínculo con el deporte se consolidó al convertirse en presidenta de Raniza FC en la Kings League, antes de saltar al boxeo por primera vez en 2024.

Por su parte, Flor Vigna no es ajena a la competencia física: fue tricampeona en el programa “Combate” y ha demostrado disciplina férrea en certámenes de baile y producciones televisivas en Argentina. Su nombre completo es Florencia Giannina Vigna, nació el 15 de octubre de 1994 en Buenos Aires, y se desempeña como cantante, actriz, bailarina y conductora. Su llegada a Supernova como reemplazo ha generado tensión desde el inicio, con acusaciones cruzadas que escalaron hasta niveles personales, incluyendo exigencias de pruebas antidopaje y denuncias sobre comportamientos hostiles entre ambos equipos.

El pesaje se realizó sin contratiempos y ambas cumplieron con el protocolo, dejando lista la función que se transmitirá por Netflix a partir de las 19:00 horas desde la Arena Ciudad de México. Alana ha declarado que este será su retiro del boxeo: “No creo seguir después de esto, va a ser mi última pelea”, lo que añade dramatismo a un combate que promete ser el más comentado de la noche. Flor, consciente de la diferencia de experiencia, apostará por su condición atlética y su mentalidad competitiva forjada en años de reality shows y escenarios de alta presión.

¿Cuál es la cartelera del Supernova Génesis 2026? Estas son las peleas de la velada

Alana Flores vs. Flor Vigna

Kim Shantal vs. Karely Ruiz

Lonche vs. Willito

Mario Bautista vs. Aron Mercury

Milica vs. Ari Geli

ElAbraham vs. Nando

¿Quiénes son los favoritos del Supernova Génesis 2026? Predicción

Alana Flores vs. Flor Vigna : Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina.

: Alana Flores llega como la gran favorita, ya que es campeona defensora y cuenta con experiencia en peleas de exhibición, mientras que Flor Vigna debuta en este tipo de eventos. Su preparación y trayectoria la posicionan con ventaja clara sobre la argentina. Kim Shantal vs. Karely Ruiz : Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico.

: Kim Shantal aparece como favorita debido a que lleva meses entrenando específicamente para esta pelea, mientras que Karely Ruiz entró de último minuto tras la baja de Lupita Villalobos. Además, Karely perdió su último combate contra Marcela Mistral, lo que juega en contra de su pronóstico. Mario Bautista vs. Aaron Mercury : Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja.

: Aaron Mercury es señalado como favorito porque se ha tomado el entrenamiento de forma casi profesional. Aunque Mario tiene corazón y agilidad, la disciplina en el campamento de Mercury parece darle la ventaja. Lonche vs. Willito : Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa.

: Lonche de Huevito aparece como favorito por su experiencia en eventos anteriores de boxeo de influencers, aunque Willito podría dar la sorpresa. Milica vs. Ari Geli: Milica cuenta con ligera ventaja en las apuestas gracias a su preparación física y disciplina, aunque Ari Geli tiene un fuerte apoyo en redes sociales.