UFC 325 tendrá como combate estelar la revancha entre el campeón pluma Alexander Volkanovski y el retador brasileño Diego Lopes, en una velada que se celebrará en Sídney, Australia, pero con horario principal del mercado estadounidense el sábado 31 de enero por la noche. Ambos se enfrentaron hace diez meses en una guerra de cinco asaltos en la que Volkanovski se llevó una decisión unánime y se quedó con el cinturón pluma, y desde entonces Lopes sumó una victoria ante Jean Silva que le permitió ganarse esta segunda oportunidad por el título. Esta vez, el campeón australiano defenderá el cinturón ante su gente, con un ambiente que promete ser tan intenso como la primera batalla.

La cartelera principal de UFC 325 está diseñada para mantener un ritmo alto desde el inicio, con cuatro combates adicionales que calientan el octágono antes de la estelar. En peso ligero destacan dos duelos muy esperados: Dan Hooker contra Benoît Saint Denis, y Rafael Fiziev frente a Mauricio Ruffy, choques que se perfilan como auténticas guerras de striking y que pueden definir futuros contendientes en la división. Completan la porción estelar el choque de pesos pesados entre Tai Tuivasa y Tallison Teixeira, además del enfrentamiento ligero entre Quillan Salkilld y Jamie Mullarkey, ambos pensados para encender al público australiano.

Más allá del main card, UFC 325 ofrece una nutrida programación de preliminares y early prelims que funcionan como escaparate para nuevos talentos de distintas regiones. En las preliminares figuran nombres como Junior Tafa ante Billy Elekana en semipesado, además de varios duelos en peso medio y wélter con peleadores como Cam Rowston, Cody Brundage, Jacob Malkoun, Torrez Finney, Jonathan Micallef y Oban Elliott. La sección de early prelims incluye una serie de combates en pluma, ligero, gallo y mosca, con enfrentamientos como Kaan Ofli vs Yi Zha y Aaron Tau vs Namsrai Batbayar, que abren la noche y marcan el tono competitivo del evento.

En cuanto a horarios, el evento está oficialmente fechado para el domingo 1 de febrero en Sídney, pero para el público de Estados Unidos la acción fuerte comienza el sábado 31 de enero. El main card arranca a las 9 p. m. ET / 6 p. m. PT, mientras que los early prelims empiezan a las 5 p. m. ET y las preliminares a las 7 p. m. ET, pensados para que los aficionados puedan seguir toda la velada desde casa. Esta diferencia de husos horarios hace que en otros países, como el Reino Unido o Australia, el plato fuerte se vea ya en la madrugada o en la tarde del domingo, lo que refuerza el carácter global del evento.

Para los fans hispanohablantes interesados en ver la pelea estelar entre Volkanovski y Lopes, la transmisión varía según el país, pero en mercados clave ya están definidos los derechos. En Estados Unidos, la cobertura exclusiva del main card corre por cuenta de Paramount Plus mediante sus planes de suscripción, mientras que en Canadá el evento se ofrece en formato de pago por visión a través de plataformas como Sportsnet, Bell y UFC Fight Pass. En el Reino Unido la cartelera principal se verá por TNT Sports 1, y en Australia estará disponible en PPV mediante Foxtel Main Event o Kayo Sports Main Event, con diferentes opciones complementarias para seguir las preliminares.

¿Quién ganó la pelea estelar del UFC 325: Volkanovsko vs. Lopes 2? Resultados en vivo

Consulta los resultados en vivo y en directo de la cartelera del UFC 325 con la pelea estelar entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes.

Categoría / División Peleadores Resultado final Peso pluma (Cartelera principal) Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes — Peso ligero (Cartelera principal) Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis — Peso ligero (Cartelera principal) Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy — Peso completo (Cartelera principal) Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira — Peso ligero (Cartelera principal) Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey — Peso semipesado (Preliminares) Junior Tafa vs. Billy Elekana — Peso medio (Preliminares) Cam Rowston vs. Cody Brundage — Peso medio (Preliminares) Jacob Malkoun vs. Torrez Finney — Peso wélter (Preliminares) Jonathan Micallef vs. Oban Elliott — Peso pluma (Primeras preliminares) Kaan Ofli vs. Yizha — Peso ligero (Primeras preliminares) Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan — Peso pluma (Primeras preliminares) Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay — Peso gallo (Primeras preliminares) Sulangrangbo vs. Lawrence Lui — Peso mosca (Primeras preliminares) Aaron Tau vs. Namsrai Batbayar —

Cartelera completa del UFC 325: Volkanovski vs. Lopes 2

Cartelera principal (Inicio 9 p.m. ET / 9 p.m. PT - Paramount+)

Peso pluma — Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Peso ligero — Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis

Peso ligero — Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy

Peso completo — Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira

Peso ligero — Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey

Cartelera preliminar (Inicio 7 p.m. ET / 4 p.m. PT - Paramount+)

Peso semipesado — Junior Tafa vs. Billy Elekana

Peso medio — Cam Rowston vs. Cody Brundage

Peso medio — Jacob Malkoun vs. Torrez Finney

Peso wélter — Jonathan Micallef vs. Oban Elliott

Primeras preliminares (Inicio 5 p.m. ET / 2 p.m. PT — Paramount+ / UFC Fight Pass)

Peso pluma — Kaan Ofli vs. Yizha

Peso ligero — Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan

Peso pluma — Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay

Peso gallo — Sulangrangbo vs. Lawrence Lui

Peso mosca — Aaron Tau vs. Namsrai Batbayar