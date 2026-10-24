Alexander Volkanovski y Petr Yan cerraron UFC 333 con sus campeonatos intactos. El australiano derrotó a Movsar Evloev por nocaut técnico (TKO) a los 4:54 del segundo asalto en el Etihad Arena de Abu Dabi, mientras que el ruso Yan venció a Merab Dvalishvili por decisión unánime. La función del sábado 24 de octubre de 2026 reunió 14 combates, con definiciones antes del límite y decisiones de los jueces en las distintas divisiones.

¿Quién ganó UFC 333? Resultados de Volkanovski vs. Evloev y toda la cartelera

La pelea estelar terminó con una victoria de Volkanovski, quien alcanzó nueve triunfos en combates por el título de peso pluma de la UFC. En la coestelar, Yan conservó el cinturón de peso gallo tras recibir el mismo puntaje de los tres jueces: 48-47. Estos son los resultados de los 14 enfrentamientos de la velada.

CATEGORÍA/DIVISIÓN PELEA RESULTADOS Peso pluma — título mundial Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev Volkanovski ganó por TKO a los 4:54 del segundo asalto. Peso gallo — título mundial Petr Yan vs. Merab Dvalishvili Yan ganó por decisión unánime (48-47, 48-47, 48-47). Peso mosca Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov Kavanagh ganó por TKO a los 4:28 del primer asalto. Peso pesado Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev Volkov ganó por decisión unánime (29-28, 30-27, 30-27). Peso pluma Aaron Pico vs. Losene Keita Pico ganó por TKO a los 1:14 del primer asalto. Peso semipesado Dominick Reyes vs. Azamat Murzakanov Reyes ganó por KO (patada a la cabeza y golpes) a los 2:40 del primer asalto. Peso semipesado Abdul Rakhman Yakhyaev vs. Nikita Krylov Yakhyaev ganó por TKO a los 2:38 del primer asalto. Peso medio Abus Magomedov vs. Cam Rowston Magomedov ganó por sumisión (guillotina) a los 1:44 del primer asalto. Peso ligero Grant Dawson vs. Nurullo Aliev Dawson ganó por decisión unánime (29-27, 29-27, 29-27). Peso gallo Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov Thicknesse ganó por decisión dividida (28-29, 29-28, 29-28). Peso medio Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun Vagaev ganó por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28). Peso pluma Daniel Santos vs. Bolaji Oki Santos ganó por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28). Peso ligero Kody Steele vs. Noah Gugnon Steele ganó por TKO a los 3:54 del primer asalto. Peso pactado de 120,5 libras Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari Lucindo ganó por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

Volkanovski vs. Evloev: así terminó la pelea por el título de peso pluma

Alexander Volkanovski retuvo el campeonato mundial de peso pluma después de detener a Movsar Evloev en el segundo asalto. El campeón australiano encontró la oportunidad de definir el combate cuando conectó un uppercut, un gancho de izquierda y una derecha que superó la guardia del retador. Los golpes posteriores en el suelo llevaron al árbitro Marc Goddard a detener la pelea a los 4:54.

Evloev intentó imponer su lucha desde el primer asalto y completó tres derribos en siete intentos. Sin embargo, solo acumuló 31 segundos de control en la lona. La defensa de derribos y los contragolpes de Volkanovski limitaron la efectividad del ruso, que llegó a Abu Dabi con un récord de 20 victorias y ninguna derrota.

El triunfo dejó al australiano con una marca profesional de 29 victorias y cuatro derrotas. Además, alcanzó nueve victorias en combates por el título de peso pluma de la UFC y superó el registro de José Aldo en esa categoría. Evloev sufrió la primera derrota de su carrera y quedó con un récord de 20-1.

Yan vs. Dvalishvili: el campeón de peso gallo retuvo el cinturón

Petr Yan derrotó a Merab Dvalishvili por decisión unánime en la pelea coestelar de UFC 333. Los tres jueces puntuaron 48-47 a favor del ruso, que mantuvo el campeonato mundial de peso gallo después de cinco asaltos.

La pelea completó la doble defensa de títulos de la velada en Abu Dabi. Mientras Volkanovski resolvió su combate por TKO, Yan necesitó la decisión de los jueces para imponerse a Dvalishvili y conservar su condición de campeón.

Cartelera completa del UFC 333

Cartelera principal

Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev — campeonato de peso pluma.

Petr Yan vs. Merab Dvalishvili — campeonato de peso gallo.

Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov — peso mosca.

Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev — peso pesado.

Aaron Pico vs. Losene Keita — peso pluma.

Preliminares

Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes — peso semipesado.

Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev — peso semipesado.

Abus Magomedov vs. Cam Rowston — peso medio.

Grant Dawson vs. Nurullo Aliev — peso ligero.

Primeras preliminares

Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov — peso gallo.

Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun — peso medio.

Bolaji Oki vs. Daniel Santos — peso pluma.

Kody Steele vs. Noah Gugnon — peso ligero.

Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari — peso paja femenino.