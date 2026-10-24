Alexander Volkanovski defenderá el campeonato de peso pluma frente al invicto Movsar Evloev en el combate estelar de UFC 333, que se celebrará este sábado 24 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi. El australiano afrontará una nueva prueba para conservar el cinturón ante un contendiente ruso que llega con un récord profesional de 20 victorias y ninguna derrota. La cartelera también tendrá otro título en juego, con Petr Yan y Merab Dvalishvili como protagonistas de la pelea coestelar por el campeonato de peso gallo.
¿Quién ganó la pelea del UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev? Resultados en directo
Los resultados de UFC 333 se actualizarán en tiempo real durante el desarrollo del evento. En esta tabla podrás consultar quién ganó cada combate, los resultados oficiales y las decisiones de los jueces, cuando corresponda. La cobertura incluirá las peleas preliminares y la cartelera principal, con especial atención a los dos enfrentamientos por el título.
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEAS
|RESULTADOS
|Peso pluma — título mundial
|Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev
|—
|Peso gallo — título mundial
|Petr Yan vs. Merab Dvalishvili
|—
|Peso mosca
|Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov
|—
|Peso pesado
|Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev
|—
|Peso pluma
|Aaron Pico vs. Losene Keita
|—
|Peso semipesado
|Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes
|—
|Peso semipesado
|Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev
|—
|Peso medio
|Abus Magomedov vs. Cam Rowston
|—
|Peso ligero
|Grant Dawson vs. Nurullo Aliev
|—
|Peso gallo
|Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov
|Colby Thicknesse ganó a Asaf Chopurov por decisión dividida.
|Peso medio
|Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun
|Abubakar Vagaev derrotó a Jacob Malkoun por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).
|Peso pluma
|Bolaji Oki vs. Daniel Santos
|Daniel Santos derrotó a Bolaji Oki por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).
|Peso ligero
|Kody Steele vs. Noah Gugnon
|Kody Steele derrotó a Noah Gugnon vía TKO (golpes) R1 3:54.
|Peso paja femenino
|Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari
|Iasmin Lucindo derrotó a Nicolle Caliari por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).
La atención estará puesta en el duelo entre Volkanovski y Evloev, dos peleadores con trayectorias distintas que buscarán imponer sus condiciones durante cinco asaltos. El campeón australiano intentará aprovechar su experiencia en combates por el cinturón, mientras que el ruso tendrá la oportunidad de convertir su invicto en un título de la UFC. Yan y Dvalishvili también disputarán un combate a cinco rounds, en una revancha que definirá al campeón de peso gallo.
La función se desarrollará en tres bloques: las primeras preliminares, las preliminares y la cartelera principal. En Estados Unidos, las primeras peleas comenzarán a las 10:00 a. m. ET, las preliminares están previstas para las 12:00 p. m. ET y la cartelera principal arrancará a las 2:00 p. m. ET. La jornada se podrá seguir por Paramount+ en Estados Unidos, mientras los resultados de cada enfrentamiento se incorporarán a la tabla a medida que finalicen los combates.
Cartelera completa del UFC 333
Cartelera principal
- Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev — campeonato de peso pluma.
- Petr Yan vs. Merab Dvalishvili — campeonato de peso gallo.
- Lone’er Kavanagh vs. Ramazan Temirov — peso mosca.
- Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev — peso pesado.
- Aaron Pico vs. Losene Keita — peso pluma.
Preliminares
- Azamat Murzakanov vs. Dominick Reyes — peso semipesado.
- Nikita Krylov vs. Abdul Rakhman Yakhyaev — peso semipesado.
- Abus Magomedov vs. Cam Rowston — peso medio.
- Grant Dawson vs. Nurullo Aliev — peso ligero.
Primeras preliminares
- Colby Thicknesse vs. Asaf Chopurov — peso gallo.
- Abubakar Vagaev vs. Jacob Malkoun — peso medio.
- Bolaji Oki vs. Daniel Santos — peso pluma.
- Kody Steele vs. Noah Gugnon — peso ligero.
- Iasmin Lucindo vs. Nicolle Caliari — peso paja femenino.