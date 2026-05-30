Amanda Serrano volverá a protagonizar una de las peleas más importantes del boxeo femenino cuando enfrente a la alemana Cheyenne Hanson este sábado 30 de mayo en el El Paso County Coliseum de Texas. La campeona puertorriqueña pondrá en juego sus títulos mundiales de peso pluma de la AMB y la OMB con el objetivo de seguir ampliando un legado que ya la coloca entre las mejores boxeadoras de todos los tiempos. Del otro lado estará Hanson, una rival con poder de nocaut que buscará sorprender en la mayor oportunidad de su carrera profesional.

¿Quién ganó la pelea Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson en vivo hoy por boxeo en Estados Unidos? Resultados en directo

Todos los resultados de la cartelera se actualizarán en vivo conforme finalicen los combates programados en el evento MVPW 03. Aquí podrás consultar quién ganó cada pelea, decisiones de los jueces, nocauts y cualquier novedad importante durante el desarrollo de la función.

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso pluma Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson — Peso ligero Stephanie Han vs. Holly Holm — Peso minimosca Yokasta Valle vs. Lourdes Juárez — Peso superwélter Desley Robinson vs. Mary Spencer — Peso minimosca Yesica Nery Plata vs. Brook Sibrian — Peso supergallo Nazarena Romero vs. María Salinas — Peso mosca Miranda Reyes vs. Camilla Panatta — Peso mosca Elise Soto vs. Thalia Joseline Limón —

Sobre el papel, Amanda Serrano parte como amplia favorita gracias a su experiencia en campeonatos mundiales, calidad técnica y capacidad para adaptarse a distintos estilos de pelea. La boricua llega con un récord impresionante y con la motivación de seguir haciendo historia en el boxeo femenino. Hanson, sin embargo, intentará aprovechar su potencia y agresividad para complicar a una rival que pocas veces ha sido superada en el ring durante la última década.

El pronóstico de especialistas y casas de apuestas apunta a una victoria de Amanda Serrano, ya sea por decisión unánime o por detención en los asaltos intermedios o finales. La campeona suele imponer un ritmo alto de combate, combina volumen de golpeo con precisión y posee una experiencia considerable en escenarios de máxima presión. Si logra controlar la distancia y neutralizar el poder de Hanson, todo indica que podría sumar una nueva defensa exitosa y continuar fortaleciendo su legado como una de las máximas figuras del boxeo femenino mundial.

Cartelera completa de la pelea Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson

Peso pluma: Amanda Serrano vs. Cheyenne Hanson

Peso ligero: Stephanie Han vs. Holly Holm

Peso minimosca: Yokasta Valle vs. Lourdes Juárez

Peso superwélter: Desley Robinson vs. Mary Spencer

Peso minimosca: Yesica Nery Plata vs. Brook Sibrian

Peso supergallo: Nazarena Romero vs. María Salinas

Peso mosca: Miranda Reyes vs. Camilla Panatta

Peso mosca: Elise Soto vs. Thalia Joseline Limón