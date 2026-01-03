Amanda Serrano y Reina Téllez se suben al cuadrilátero del Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, Puerto Rico, este sábado 3 de enero (11 p.m. ET / 8 p.m. PT; 00:00 horas del domingo 4 en horario boricua) en un combate pactado en 10 asaltos —de 3 rounds— cada uno por la categoría peso pluma femenino. En un principio, “The Real Deal” iba a exponer sus cinturones de la AMB y OMB pero la estadounidense falló en el pesaje al marcar 54.7 kg en la báscula. ¿Quieres saber quién ganó la pelea estelar y el resto de la cartelera? Aquí te daremos todos los detalles.

¿Quién ganó la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez en vivo hoy? Cartelera de boxeo en directo

Sigue todos los resultados en vivo y en directo de la cartelera que encabezan Amanda Serrano y Reina Téllez:

CATEGORÍA / DIVISIÓN PELEA RESULTADO Peso pluma Amanda Serrano vs Reina Téllez – Mundiales WBA y WBO del peso pluma — Peso ligero Stephanie Han vs Holly Holm – Mundial WBA del peso ligero — Peso gallo Ebanie Bridges vs Alexis Araiza Mones — Peso gallo Krystal Rosado-Ortiz vs Tania Walters — Peso mosca Yankiel Rivera vs Jonathan González — Peso gallo Abner Figueroa vs Edwin Rodríguez — Peso pluma Jan Paul Rivera vs Alfredo Cruz — Peso superpluma Henry Lebron vs Juan Tapia — Peso supergallo Chris Echevarria vs Gabriel Bernardi Cruz — Peso superpluma Yadiel Lozano vs Johniel Ramos — Peso gallo Caleb Josue Tirado vs Justin Hill — Peso medio Alexis Chaparro vs Augusto Leal —

Antesala de la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

La velada tendrá como plato fuerte el choque en el peso pluma entre Amanda Serrano y Reina Téllez, con los títulos mundiales WBA y WBO en juego. Serrano llega como una campeona consolidada, con experiencia en grandes escenarios y un estilo agresivo que combina volumen de golpes con poder. Téllez, por su parte, asume el reto como la retadora dispuesta a sorprender, buscando imponer su ritmo y aprovechar cualquier descuido para cambiar la historia de la división.

En el peso ligero, Stephanie Han se medirá a la reconocida Holly Holm por el campeonato mundial WBA. Han representa la nueva generación, con un boxeo técnico y disciplinado que se apoya en el jab y el control de la distancia. Holm, ex campeona mundial de boxeo y figura histórica en los deportes de combate, aporta experiencia, recursos tácticos y un nombre de peso que eleva la importancia de este combate, convirtiéndolo en un duelo de épocas y estilos.

Completando el trío principal de la cartelera, Ebanie Bridges enfrentará a Alexis Araiza Mones en el peso gallo. Bridges se ha ganado un lugar destacado gracias a su estilo frontal, presión constante y capacidad para convertir cada pelea en un espectáculo. Araiza Mones llega como una rival peligrosa, con hambre de gloria y la oportunidad de hacer una declaración fuerte en la división. Este cruce promete intensidad desde el primer asalto y podría definir el futuro inmediato de ambas en el peso gallo.

Cartelera completa de la pelea Amanda Serrano vs. Reina Téllez

