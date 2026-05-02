La pelea entre Armando Reséndiz y Jaime Munguía llega este sábado 2 de mayo como uno de los duelos más atractivos de la velada boxística en Las Vegas, Nevada, con el título supermediano de la AMB en juego. Reséndiz, campeón defensor, afronta su primera retención ante un rival de mucha presión ofensiva y amplia experiencia en escenarios grandes. Munguía, exmonarca mundial y uno de los nombres más seguidos por la afición hispana en Estados Unidos, busca recuperar protagonismo con una actuación contundente. El combate se celebrará en el T-Mobile Arena, un escenario que suele recibir carteleras de alto perfil y gran expectativa. Además, la pelea será parte del respaldo estelar del duelo entre Gilberto “Zurdo” Ramírez y David Benavídez. Con estilos contrastantes, Reséndiz apuesta por la solidez y Munguía por el volumen de ataque. ¿Quién ganó la pelea Armando Resendiz vs. Jaime Munguía EN VIVO hoy, 2 de mayo? Consulta los resultados de este combate de boxeo que promete intensidad desde los primeros asaltos y un ritmo alto en cada intercambio.

¿Quién ganó la pelea Armando Resendiz vs. Jaime Munguía? Resultados en directo

Sigue todos los resultados en vivo y en directo de la cartelera y la pelea co-estelar entre Armando Resendiz y Jaime Munguía:

Categoría / División Pelea Resultado final Peso crucero – campeonato mundial OMB/AMB Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez -- Peso supermediano – campeonato mundial AMB José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía -- Peso superligero Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera -- Peso superwélter Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez -- Peso supergallo Jorge Chávez vs. Tito Sánchez -- Peso supermediano Daniel Blancas vs. Raúl Salomón -- Peso semipesado Juan Carrillo vs. Marlon Delgado -- Peso ligero Dylan Capetillo vs. James William Pierce III -- Peso mediano Petr Khamukov vs. Bernard Joseph -- Peso ligero Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis -- Peso superligero Javier Meza vs. Damonte Smith --

Armando Resendiz vs. Jaime Munguía - Cartelera completa del evento

Gilberto Ramírez (c) vs. David Benavidez - Pelea de 12 rounds por los títulos peso crucero OMB/AMB

José Armando Reséndiz (c) vs. Jaime Munguía - Pelea de 12 rounds por el título supermediano AMB

Oscar Duarte vs. Angel Daniel Fierro Barrera - Pelea de 10 rounds de peso superligero

Isaac Lucero vs. Alan Sandoval Gutiérrez - Pelea de 10 rounds de peso superwelter

Jorge Chávez vs. Tito Sánchez - Pelea de peso supergallo

Daniel Blancas vs. Raúl Salomón - Pelea de 10 rounds de peso supermediano

Juan Carrillo vs. Marlon Delgado - Pelea de 8 rounds de peso semipesado

Dylan Capetillo vs. James William Pierce III - Pelea de 4 rounds de peso ligero

Petr Khamukov vs. Bernard Joseph - Pelea de 10 rounds de peso mediano

Julio Ocampo Hernández vs. Carlos Lewis - Pelea de 6 rounds de peso ligero

Javier Meza vs. Damonte Smith - Pelea de 6 rounds de peso superligero