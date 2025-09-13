Este sábado 13 de septiembre, en Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford comparten un escenario que trasciende títulos: un examen de era para dos campeones que han remodelado sus divisiones y cuyo resultado influirá en cómo se narren sus carreras dentro de una década. En el Allegiant Stadium —un coloso de 65,000 asientos que por primera vez será ring— el combate se presenta como un estudio de contrastes: poder metódico y oficio de campeón indiscutido en 168 libras frente a la precisión elástica de un virtuoso que ya reinó como absoluto en superligero y welter. ¿Quién ganó la pelea de boxeo por los títulos AMB, CMB, OMB y FIB? Aquí te contamos los resultados en vivo y en directo de toda la cartelera.
¿Quién ganó la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en vivo? Resultados de la cartelera
Estos son los resultados de la cartelera de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en vivo, online y en directo:
Previa de la pelea Canelo vs. Crawford
Álvarez llega con los cuatro cinturones del supermediano, la economía de recursos de un veterano que calcula riesgos y la necesidad, admitida o no, de una victoria que corte una sequía de nocauts desde 2021. Crawford, que asciende dos categorías, aporta una lectura de tiempos que desarma a rivales y una ambición histórica: convertirse en el primer hombre indiscutido en tres divisiones. A 167.5 libras en la báscula, ambos cumplieron el trámite sin teatro; el pesaje ceremonial, abierto y coreografiado para la multitud, fue solo preludio.
Las cuentas hablan de solidez más que de fragilidad: entre ambos, 108 peleas sin haber sido noqueados, un indicador de durabilidad que suele enfriar los pronósticos de resolución rápida.
El sábado, alrededor de las 21:15 horas del Tiempo de Centro (11:15 pm ET / 8:15 pm PT), el segundo capítulo del acuerdo de Álvarez con Riyadh Season y la primera incursión formal de Dana White en un gran evento de boxeo convergen con la transmisión global en Netflix: negocio, escaparate y laboratorio para medir cuánto espectáculo admite la ortodoxia sin romperse.
Para Canelo, la discusión es canónica: un triunfo amplio fortifica su lugar en la genealogía del boxeo mexicano; un desenlace tibio alimenta la narrativa del desgaste.
Para Crawford, la ecuación es más binaria: o el salto le alcanza para desactivar a un campeón más grande, o la audacia lo expone en una zona de potencia ajena. Ambos repiten los mantras de la semana —volver a lo básico, no preocuparse por nada—, pero el sábado la dialéctica se reduce a jab, distancia y ajustes: el idioma que mejor entienden los peleadores y el que finalmente decide los legados.
- Peso supermediano (títulos AMB, CMB, OMB y FIB): Canelo Álvarez (C) vs. Terence Crawford (12 rounds)
- Peso superwélter: Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (10 rounds)
- Peso supermediano: Christian Mbilli vs. Lester Martínez (12 rounds)
- Peso ligero: Mohammed Alakel vs. John Ornelas (10 rounds)
- Peso mediano: Serhii Bohacuk vs. Brandon Adams (10 rounds)
- Peso pesado: Iván Dychko vs. Jermaine Franklin (10 rounds)
- Peso superpluma: Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (10 rounds)
- Peso superligero: Sultán Almohammed vs. Martín Caraballo (10 rounds)
- Peso semipesado: Steven Nelson vs. Raiko Santana (10 rounds)
- Peso supermediano: Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt (10 rounds)