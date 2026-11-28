Cañita y JH de la Cruz chocan guantes este sábado 28 de noviembre en el cuadrilátero del Coliseo Eduardo Dibós para protagonizar la pelea estelar de La Noche Dorada 2. El representante peruano se mide con el creador de contenido colombiano en el enfrentamiento que cierra una cartelera de ocho combates organizada por ElZeein. Consulta EN VIVO quién gana la pelea, sigue el resultado del duelo y conoce cómo se desarrolla la velada, que reúne a influencers de cuatro países y se puede ver gratis por Kick.

¿Quién ganó Cañita vs. JH de la Cruz hoy por La Noche Dorada 2?

Consulta la siguiente tabla para seguir los resultados de cada enfrentamiento. La información se actualizará conforme terminen las peleas y se conozcan los fallos oficiales.

Peleas de la Noche Dorada 2 Resultados JH de la Cruz vs. Cañita — Shelao vs. Piero Arenas — Bebote vs. Kingteka — El Jeque vs. Jota Shoy El Jeque venció a Jota Shoy por decisión unánime Pulsera vs. Ismael Sánchez — Sacha Uzumaki vs. Neutro — Emetsuki vs. Daniela Taquire Emetsuki venció a Daniel Taquire por decisión unánime Pepita vs. Pauchikita Pauchikita venció a Pepita

Nota: Los guiones indican que los resultados todavía están pendientes de confirmación. La tabla se actualizará durante la transmisión de La Noche Dorada 2.

¿Cómo llegan Cañita y JH de la Cruz a la pelea estelar?

El enfrentamiento entre Cañita y JH de la Cruz representa el cruce internacional que cierra la segunda edición de La Noche Dorada. Ambos creadores de contenido encabezan una programación que reúne a participantes de Perú, Colombia, Chile y Ecuador.

La organización coloca a los dos influencers en el octavo combate de la noche, después del enfrentamiento de semifondo entre Shelao y Piero Arenas. La pelea principal forma parte de una jornada que combina boxeo amateur, entretenimiento y presentaciones musicales.

El duelo se podrá seguir mediante la señal gratuita de Kick, en el canal oficial de ElZeein.

¿Cuál es la cartelera completa de La Noche Dorada 2?

Aunque Cañita vs. JH de la Cruz concentra la atención por tratarse del combate estelar, la programación incluye otros siete enfrentamientos. La cartelera comienza con Pepita frente a Pauchikita y avanza por distintos cruces entre creadores de contenido de la región.

Estos son los ocho combates anunciados:

N° Peleas Nacionalidades Número de rounds 1 Pepita vs. Pauchikita Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 2 Emetsuki vs. Daniela Taquire Perú vs. Colombia 3 asaltos × 2 min 3 Sacha Uzumaki vs. Neutro Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 4 Pulsera vs. Ismael Sánchez Perú vs. Ecuador 3 asaltos × 2 min 5 El Jeque vs. Jota Shoy Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 6 Bebote vs. Kingteka Perú vs. Perú 3 asaltos × 2 min 7 Shelao vs. Piero Arenas Chile vs. Perú 3 asaltos × 2 min 8 JH de la Cruz vs. Cañita Colombia vs. Perú 3 asaltos × 2 min

El enfrentamiento entre Shelao y Piero Arenas corresponde al semifondo, mientras que Cañita y JH de la Cruz cierran la programación.

Shelao vs. Piero Arenas: ¿quién pelea en el semifondo?

Antes del combate estelar, Shelao y Piero Arenas se enfrentan en el séptimo turno de la cartelera. El creador de contenido chileno se mide con el representante peruano en un duelo que antecede a la presentación de Cañita y JH de la Cruz.

El enfrentamiento también está programado a tres asaltos de dos minutos y representa el último combate antes del cierre de La Noche Dorada 2.

¿A qué hora es la pelea de Cañita vs. JH de la Cruz?

La pelea entre Cañita y JH de la Cruz forma parte del cierre de La Noche Dorada 2, cuya transmisión comienza a las 3:00 p. m. del sábado 28 de noviembre en Perú.

La organización no ha publicado una hora específica para el combate estelar. Su presentación está prevista después de los otros siete enfrentamientos, por lo que el horario dependerá del desarrollo de la cartelera.

Estos son los horarios de inicio de la transmisión por país:

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 3:00 p. m. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 2:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 4:00 p. m. Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay 5:00 p. m. Estados Unidos (ET) 3:00 p. m. Estados Unidos (CT) 2:00 p. m. Estados Unidos (PT) 12:00 p. m. España 9:00 p. m.

Para seguir el combate desde el inicio de la jornada, los espectadores deben conectarse a la señal desde el horario correspondiente a su país.

¿Dónde ver Cañita vs. JH de la Cruz EN VIVO por Kick?

La pelea estelar de La Noche Dorada 2 se podrá seguir gratuitamente a través de Kick, en el canal oficial de ElZeein. La plataforma transmitirá la velada desde el comienzo de las actividades en el Coliseo Eduardo Dibós.

Ficha de transmisión:

Evento: La Noche Dorada 2.

Pelea: Cañita vs. JH de la Cruz.

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Inicio de la transmisión en Perú: 3:00 p. m.

Plataforma: Kick.

Canal: ElZeein.

Enlace directo: https://kick.com/elzeein.

Acceso: gratuito.

Los usuarios pueden ingresar desde el navegador de una computadora o mediante la aplicación móvil de Kick. No necesitan comprar una entrada para acceder a la transmisión por internet.

¿Dónde se realiza La Noche Dorada 2?

La velada tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en la avenida Angamos Este 2681, en el distrito de San Borja, Lima. El recinto albergará los ocho combates de boxeo amateur y las actividades de entretenimiento programadas por la organización.

Además de las peleas, el evento contará con una alfombra dorada, invitados y presentaciones musicales de Hermanos Yaipén y Bareto. Carolain Cawen y Dafonseka participarán en la recepción de invitados y la cobertura de la jornada.

El ingreso presencial está permitido para mayores de 12 años. Los menores deben acudir acompañados por un adulto responsable y ambos deben contar con entradas para el mismo sector.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Cañita vs. JH de la Cruz

¿Cuándo pelean Cañita y JH de la Cruz?

El enfrentamiento está programado para el sábado 28 de noviembre de 2026, como combate estelar de La Noche Dorada 2, en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

¿A qué hora empieza Cañita vs. JH de la Cruz?

La transmisión del evento comienza a las 3:00 p. m. en Perú. Sin embargo, la organización no ha anunciado el horario individual del combate, que se realizará después de los otros siete enfrentamientos.

¿Cuántos asaltos tendrá la pelea entre Cañita y JH de la Cruz?

El combate estelar está pactado a tres asaltos de dos minutos cada uno, de acuerdo con el formato anunciado para la velada.

¿Dónde ver Cañita vs. JH de la Cruz EN VIVO?

La pelea se transmitirá gratuitamente por Kick, en el canal oficial de ElZeein.

¿Quién organiza La Noche Dorada 2?

El evento es organizado por Andy Merino, conocido en las plataformas digitales como ElZeein. La segunda edición reúne a 16 creadores de contenido de Perú, Colombia, Chile y Ecuador.