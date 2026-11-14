El octágono del emblemático Madison Square Garden de Nueva York albergará este sábado 14 de noviembre de 2026 la estelar de UFC 334. La velada tendrá en el centro de la escena la primera defensa del título de peso pesado por parte de Ciryl Gane frente a Josh Hokit. La transmisión de la cartelera principal arrancará formalmente a las 9:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de México / 6:00 pm PT, en un enfrentamiento que cruza a dos figuras de estilos y personalidades radicalmente opuestas en la división.

El francés ‘Bon Gamin’ arriba al mítico escenario neoyorquino tras una brillante racha deportiva que incluyó la conquista del cinturón ante Alex Pereira y su posterior ascenso a campeón indiscutido de la categoría. Conocido por su estilo técnico, movilidad y mesura fuera de las jaulas, el peleador galo destaca por desplazamientos propios de divisiones inferiores que le permiten entrar y salir de distancia sin comprometer su notable capacidad de nocaut.

En la esquina opuesta se sitúa Josh Hokit, peleador californiano de 28 años cuya verborragia e intensidad dentro y fuera del octágono han generado gran atención mediática. ‘The Incredible Hok’ presume un récord invicto dentro del profesionalismo y una rápida consolidación en la compañía tras superar a rivales de jerarquía como Curtis Blaydes y Derrick Lewis. Su base en la lucha olímpica y la capacidad para presionar con volumen de golpes configuran su principal amenaza.

El choque entre Gane y Hokit en la Gran Manzana representa una prueba fundamental para la gestión de las distancias y el desgaste físico a cinco asaltos. Mientras el campeón defensor apostará por la precisión en el golpeo y el control del centro del tapiz, su retador buscará cortar los ángulos de salida e imponer los derribos desde los instantes iniciales.

¿Quién ganó la pelea de UFC 334: Ciryl Gane vs. Josh Hokit?

El resultado de Gane vs. Hokit y todos los combates de UFC 334 se actualizará en tiempo real durante el desarrollo de la cartelera. La columna de resultado permanecerá con “—” hasta que cada pelea termine y el resultado oficial sea confirmado.

Resultados completos de UFC 334

Pelea Resultado Ciryl Gane (c) vs. Josh Hokit -- Kayla Harrison (c) vs. Amanda Nunes -- Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui -- Uroš Medić vs. Kevin Holland -- Bilal Hasan vs. Luis Gurule -- Stephen Thompson vs. Charles Radtke -- Drew Dober vs. Chris Duncan -- Jim Miller vs. Terrance McKinney -- Donte Johnson vs. Cesar Almeida -- Jared Gordon vs. Melquizael Costa -- Macy Chiasson vs. Bia Mesquita -- Alatengheili vs. Juan Diaz -- Evan Elder vs. Samuel Sanches --

Ciryl Gane: récord y estadísticas

Récord profesional: 14-2-0, 1NC.

14-2-0, 1NC. País: Francia.

Francia. Racha ganadora antes de UFC 334: 14 victorias.

14 victorias. Victorias por nocaut: 7.

7. Victorias por sumisión: 3.

3. Estatura: 6 pies y 4 pulgadas.

6 pies y 4 pulgadas. Peso: 247.50 LB libras.

247.50 LB libras. Golpes significativos conectados antes de UFC 334: 5.40 golpes por minuto con una efectividad del 61%, una de las más altas en la historia de la división.

5.40 golpes por minuto con una efectividad del 61%, una de las más altas en la historia de la división. Efectividad de derribos: 23%.

Josh Hokit: récord y estadísticas

Récord profesional antes de UFC 334: 10-0-0.

10-0-0. País: Estados Unidos.

Estados Unidos. Victorias por nocaut: 6.

6. Victorias por sumisión: 3.

3. Estatura: 6 pies y 1 pulgadas.

6 pies y 1 pulgadas. Peso: 234.50 libras.

234.50 libras. Golpes significativos conectados antes de UFC 334: 9.29 golpes por minuto con una precisión del 64%.

9.29 golpes por minuto con una precisión del 64%. Efectividad de derribos: 47%.