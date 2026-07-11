Después de más de una década desde su primer enfrentamiento dentro del octágono, Conor McGregor y Max Holloway vuelven a compartir escenario en la pelea estelar de UFC 329, una revancha que ha capturado la atención de aficionados y especialistas de todo el mundo. El T-Mobile Arena de Las Vegas recibe uno de los combates más esperados de 2026, con el irlandés regresando a la competición frente a un Holloway que ha permanecido activo contra la élite de la organización.
La expectativa alrededor del combate principal ha sido enorme durante toda la semana. McGregor busca demostrar que todavía puede competir al más alto nivel tras un largo periodo alejado de UFC, mientras que Holloway intenta añadir una de las victorias más importantes de su carrera ante una de las mayores estrellas que ha tenido este deporte.
Además del combate principal, la cartelera incluye nombres de primer nivel como Paddy Pimblett, Benoit Saint Denis, Robert Whittaker, Cory Sandhagen, Brandon Royval y Cody Garbrandt, consolidando una función que promete dejar importantes consecuencias deportivas en varias divisiones.
Sigue aquí todos los resultados, nocauts, sumisiones y decisiones oficiales de UFC 329 conforme finalicen los combates en Las Vegas.
¿Quién ganó la pelea Conor McGregor vs. Max Holloway 2 EN VIVO por el UFC 329?
Actualización en desarrollo.
Ganador: —
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Resultados de la cartelera del UFC 329: McGregor vs. Holloway 2
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO DE LA PELEA
|Peso wélter
|Conor McGregor vs. Max Holloway 2
|—
|Peso ligero
|Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
|Paddy Pimblett ganó por sumisión (R1)
|Peso gallo
|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
|Mario Bautista ganó por decisión unánime
|Peso mosca
|Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
|Brandon Royval ganó por sumisión (R3)
|Peso ligero
|King Green vs. Terrance McKinney
|King Green ganó por TKO (4:59 R1)
|Peso semipesado
|Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
|Robert Whittaker ganó por TKO (1:01 R3)
|Peso pesado
|Gable Steveson vs. Elisha Ellison
|Gable Steveson ganó por TKO (2:31 R1)
|Peso gallo
|Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
|Adrián Yáñez ganó por TKO (2:47 R1)
|Peso pluma
|Luke Riley vs. Kai Kamaka
|Luke Riley ganó por TKO (3:03 R1)
|Peso mosca femenino
|Tracey Cortez vs. Wang Cong
|Wang Cong ganó por decisión unánime
|Peso medio
|Damian Pinas vs. César Almeida
|Damian Pinas ganó por TKO (4:44 R1)
|Peso gallo
|Farid Basharat vs. John Garza
|Farid Basharat ganó por decisión unánime
|Peso medio
|Ryan Gandra vs. Zachary Reese
|Ryan Gandra ganó por TKO (1:15 R1)
|Peso mosca
|Cody Durden vs. Alessandro Costa
|Alessandro Costa ganó por sumisión (2:19 R2)
El foco principal de UFC 329 está puesto sobre McGregor y Holloway, pero la profundidad de la cartelera convierte a esta función en una de las más completas del año. Varias peleas podrían influir directamente en futuras oportunidades titulares y modificar el panorama competitivo de distintas divisiones.
Para Holloway, esta revancha representa la posibilidad de reescribir una historia que comenzó en 2013. Para McGregor, significa la oportunidad de demostrar que sigue siendo un contendiente relevante en una organización que ha cambiado enormemente desde sus años de dominio.
Cartelera completa de UFC 329: Conor McGregor vs. Max Holloway 2
Cartelera principal
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2
- Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh
- King Green vs. Terrance McKinney
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison
- Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez
- Luke Riley vs. Kai Kamaka
Primeras preliminares
- Tracey Cortez vs. Wang Cong
- Damian Pinas vs. César Almeida
- Farid Basharat vs. John Garza
- Ryan Gandra vs. Zachary Reese
- Cody Durden vs. Alessandro Costa
Análisis de Noé Yactayo
“Más allá del resultado, UFC 329 ya ocupa un lugar importante dentro del calendario de 2026 por el simple hecho de haber reunido nuevamente a McGregor y Holloway en el mismo octágono. Son dos peleadores que representan épocas distintas de UFC, pero que todavía mantienen una enorme capacidad para atraer la atención global.
La gran incógnita durante toda la semana ha sido el estado competitivo de McGregor después de un prolongado periodo de inactividad. Holloway, por el contrario, llega con ritmo, experiencia reciente y el respaldo de haber seguido enfrentando a la élite de la organización. Esa diferencia convierte la pelea en un enfrentamiento mucho más complejo de analizar que una simple revancha.
Sea cual sea el desenlace, UFC 329 será recordado como uno de los eventos más relevantes del año para las artes marciales mixtas".
— Noé Yactayo